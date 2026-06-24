তারাতলায় বিপর্যয়: যেকোনও মুহূর্তে পৌঁছতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, চালু কন্ট্রোল রুম-টোল ফ্রি নম্বর
সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমাতে, আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারে দ্রুত খবর দিতে নবান্নের তরফে ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম, চালু করা হয়েছে টোল ফ্রি নম্বর।
Published : June 24, 2026 at 3:51 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: বুধবার ভরদুপুরে কলকাতার তারাতলা এলাকায় এক নির্মীয়মাণ কারখানার শেড ভেঙে পড়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। চোখের নিমেষে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া বিশাল লোহার কাঠামোর নিচে চাপা পড়েছেন একাধিক শ্রমিক। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্রই নবান্ন থেকে সরাসরি গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমাতে এবং আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের লোকজনকে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করতে নবান্নের তরফে ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম এবং চালু করা হয়েছে টোল ফ্রি নম্বর।
শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 13 জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ তবে, এখনও অন্তত 23 জন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।
নবান্ন সূত্রে খবর, যেকোনও মুহূর্তেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং এই ধরনের নির্মাণকাজে কোনও রকম পরিকাঠামোগত গাফিলতি রাজ্য সরকার কড়া হাতে দমন করবে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং কলকাতা পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর স্মিতা পান্ডে। তাঁরা উদ্ধারকাজ পরিচালনার পাশাপাশি আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের লোকজনকে আশ্বস্ত করার কাজও চালাচ্ছেন নিরন্তর।
এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জেরে কলকাতার বুকে নির্মাণকাজের সুরক্ষা বিধি নিয়ে নতুন করে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা কমাতে এবং নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারের সহায়তার জন্য নবান্নের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে যে জরুরি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত আপডেট দেওয়া হচ্ছে।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যে কেউ টোল ফ্রি নম্বর 1070 ছাড়াও 8697981070, 033-22143526 এবং 033-22535185 নম্বরগুলিতে ফোন করে সরাসরি তথ্য ও সাহায্য পেতে পারেন। নিয়ম মেনে এই শেড তৈরি হচ্ছিল কি না বা নির্মাণ সামগ্রীতে কোনো ত্রুটি ছিল কি না, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উদ্ধারকাজের পরেই একটি উচ্চপর্যায়ের বিশদ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। সময় যত এগোচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকাদের নিয়ে উদ্বেগ ততই বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে কন্ট্রোল রুমের নম্বরগুলোতেও বেজে চলেছে একের পর এক আর্ত পরিবারের ফোন।
জানা গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর 1টা। ব্রেসব্রিজ সংলগ্ন ওই নির্মীয়মাণ কারখানাটিতে রোজকার মতোই নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন কয়েক ডজন শ্রমিক। ভারী লোহার বিম সরানো থেকে শুরু করে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল পুরোদমে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, আচমকাই কোনও রকম পূর্বাভাস ছাড়াই মাথার ওপর থাকা শেডের একটি সুবিশাল অংশ ভয়ঙ্কর শব্দ করে নিচে আছড়ে পড়ে। নিচে কর্মরত শ্রমিকরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে যাওয়ার বা নিজেদের বাঁচানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ পাননি। মুহূর্তের মধ্যে ভারী মেটাল ফ্রেম এবং অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর নিচে চাপা পড়ে যান তাঁরা। চারপাশ ঢেকে যায় ধুলোর ঘন আস্তরণে।
চোখের সামনে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক ও হুড়োহুড়ি। স্থানীয় এক বাসিন্দা আতঙ্কিত গলায় বলেন, "হঠাৎ একটা বাজ পড়ার মতো কান ফাটানো আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক শুধু ধুলোয় ঢাকা। কান পাতলে শোনা যাচ্ছে চাপা পড়ে থাকা মানুষদের গোঙানি আর বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদ। চোখের সামনে এত বড় একটা কাঠামো তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে গেল!"
বিপর্যয়ের খবর চাউর হতেই স্থানীয় মানুষজন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রাথমিক উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত অকুস্থলে এসে পৌঁছয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশের একটি বিশাল দল। ভিড় এড়িয়ে উদ্ধারকাজ যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তার জন্য দ্রুত গোটা এলাকাটি দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলে পুলিশ। এরপরই সেখানে একে একে এসে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিশেষ দল। তবে বিশাল লোহার বিম এবং চাঙড় সরিয়ে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই অবিলম্বে ঘটনাস্থলে নামানো হয় সেনা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফ-কে। ধ্বংসস্তূপের অন্ধকার থেকে আটকে থাকা শ্রমিকদের দ্রুত বের করে আনতে নিয়ে আসা হয় অত্যাধুনিক গ্যাস কাটার, বিশাল ক্রেন এবং একাধিক জেসিবি মেশিন।
অন্যদিকে, এই মর্মান্তিক বিপর্যয়ের খবর পৌঁছনো মাত্রই চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়ে যায় নবান্নে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পূর্বনির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন তড়িঘড়ি বাতিল করে দেন। নবান্নের শীর্ষ মহল থেকে তিনি নিজে গোটা উদ্ধারকাজ এবং তৎপরতার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনিটরিং করছেন।