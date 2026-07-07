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তারাতলা বিপর্যয়ে নিহতদের পরিবারের হাতে 10 লক্ষ টাকা তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় 16 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিন মৃতদের পরিবারকে 10 লক্ষ এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ৷

Suvendu Adhikari Taratala disaster
তারাতলা বিপর্যয়ে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 3:46 PM IST

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কলকাতা, 7 জুলাই: তারাতলার গুদাম বিপর্যয়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরের এক অনুষ্ঠানে মৃতদের পরিবার প্রতি 10 লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷

মুখ্যমন্ত্রী এদিন শুরুতেই স্পষ্ট করে দেন, শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জানাতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ এই মর্মান্তিক বিপর্যয়ে 16 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ 17 জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারকাজে গতি আনতে স্থানীয় বাসিন্দা, কলকাতা পুলিশ, পুরনিগম এবং দমকলের পাশাপাশি মাত্র দু’ঘণ্টার মধ্যে সেনা ও এনডিআরএফ-কেও নামানো হয়েছিল বলে সরকার জানিয়েছে। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রিন করিডর করে আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "কোনও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ অর্থ দিয়ে হয় না। প্রথমত আমাদের চেষ্টা থাকবে বিগত সরকার বা কর্পোরেশনের যে সমস্ত ভুল ত্রুটিগুলোর জন্য এই ধরনের ঘটনা বারংবার কলকাতা শহরে ঘটছে, গার্ডেনরিচ থেকে তারাতলা, সেগুলো থেকে আমরা যাতে কলকাতা তথা রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে পারি।" অতীতে পোস্তা, মাঝেরহাট, গার্ডেনরিচ বা বড়বাজারের অগ্নিকাণ্ডের মতো বিপর্যয়ে সঠিক ভাবে উদ্ধারকাজ হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন ৷

আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য একগুচ্ছ স্থায়ী পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শ্রম দফতরের এক শতাংশ সেস ফান্ড থেকে নিহতদের পরিবারকে প্রতি মাসে নিয়মিত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে ৷ আগামী সাত থেকে 10 দিনের মধ্যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হবে। পুরো বিষয়টি তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে। নিহতদের পরিবারের একজন সদস্যকে স্থানীয় পুরনিগমে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে। মূলত বিহার বা ভিনরাজ্য থেকে আসা এই 15-16টি পরিবারকে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার দৈনন্দিন কাজে যুক্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও, পরিবারের কোনও উপযুক্ত সদস্য দশম শ্রেণি পাশ হলে তাঁকে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার পদে চাকরি দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। নিহতদের সন্তানদের পড়াশোনা এবং সরকারি হস্টেলে থাকার বিষয়েও পুরনিগম ও পুলিশের মাধ্যমে সাহায্য করবে সরকার ৷

আহতদের পরবর্তী চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখে এসেছেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান ছিল না। যতদিন প্রয়োজন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাঁদের ওষুধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সরাসরি এই বিষয়ে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে সিভিল ডিফেন্স এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা এবং দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করেছে সরকার। মুখ্যসচিব নিজে প্রক্রিয়ার মনিটরিং করছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ভুক্তভোগীদের অভাব অভিযোগও শোনেন। তাঁদের অভাব-অভিযোগ বা পরামর্শ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা স্বীকার করে বলেন, "রুটিরুজির টানেই পেটের দায়ে মানুষকে এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়।" ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এবং তাঁদের পাশে দাঁড়াতে স্থানীয় থানাকেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোক কাটিয়ে উঠে পরিবারগুলোকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, আগামী দিনে এই ধরনের বিপর্যয় এড়াতে সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

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তারাতলা বিপর্যয়ে নিহতদের ক্ষতিপূরণ
তারাতলা বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ
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