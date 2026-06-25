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তারাতলার ধ্বংসস্তূপে 18 ঘণ্টার লড়াই, জীবিত উদ্ধার এক শ্রমিক

উদ্ধারের পরই তাঁকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ সময় ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে থাকলেও তাঁর আঘাত তুলনামূলকভাবে গুরুতর নয় বলে চিকিৎসক সূত্রে খবর।

Taratala Warehouse Collapse case
তারাতলার ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধার এক শ্রমিক (প্রতীকী ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 5:51 PM IST

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কলকাতা, 25 জুন: তারাতলার গুদাম ধসের ভয়াবহ ঘটনার প্রায় সাড়ে 18 ঘণ্টা পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে এক শ্রমিককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করলেন উদ্ধারকারী বাহিনীর সদস্যরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে উদ্ধার হওয়া ওই ব্যক্তি লোহার একটি বিশাল বিমের নীচে আটকে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে থাকলেও তাঁর আঘাত তুলনামূলকভাবে গুরুতর নয় বলে চিকিৎসক সূত্রে খবর।

উদ্ধারের পরই তাঁকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। উদ্ধারকারী দল এবং চিকিৎসকদের তৎপরতায় তাঁর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে অক্সিজেনের ঘাটতি, ধুলোবালি এবং চাপা পড়ে থাকার পরও তাঁর জীবিত উদ্ধার হওয়া, ঘটনাস্থলে উপস্থিত উদ্ধারকর্মীদের মধ্যেও আশার সঞ্চার করেছে।

এদিকে, তারাতলার বিপলর্যয়ের পর আহতদের চিকিৎসার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এসএসকেএম হাসপাতাল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে সেখানে মোট 19 জন আহতের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক। পাশাপাশি, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 11 জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

উদ্ধারকাজে বৃহস্পতিবারও সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ, দমকল বাহিনীর সদস্যরা একযোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ধ্বংসস্তূপ সরাতে ব্যবহার করা হচ্ছে ভারী যন্ত্রপাতি, ক্রেন। তবে প্রবল বৃষ্টিতে বিপুল পরিমাণ কংক্রিট, লোহার বিম এবং নির্মাণসামগ্রীর স্তূপে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রশাসনের আশঙ্কা, এখনও কয়েক জন শ্রমিক বা কর্মী ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকতে পারেন। যদিও তাঁদের সঠিক সংখ্যা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। উদ্ধারকারীরা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ভিতর থেকে কোনও শব্দ বা নড়াচড়ার সন্ধান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে আর কোনও সাড়া মেলেনি। ফলে নিখোঁজদের পরিণতি নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

ঘটনার প্রায় 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসনের দাবি, ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত অভিযান বন্ধ করা হবে না। জীবিত উদ্ধার হওয়া শ্রমিকের ঘটনা নতুন করে আশার আলো দেখালেও, ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা অন্যদের নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এখনও কাটেনি।

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TAGGED:

TARATALA WAREHOUSE COLLAPSE
ONE WORKER RESCUED ALIVE
TARATALA WAREHOUSE COLLAPSE CASE

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