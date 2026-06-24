তারাতলা-কাণ্ডে গ্রেফতার 3, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পদক্ষেপ
তারাতলা কাণ্ডে তিন জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে ওই গুদামের সুপারভাইজার-সহ এখানে কাজ করার জন্য শ্রমিক সরবরাহকারী দু’জনক ঠিকাদারকেও ধরেছে পুলিশ।
Published : June 24, 2026 at 10:43 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: তারাতলা কাণ্ডে থানায় অভিযোগ দায়ের পর পর গ্রেফতার। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ধৃতদের মধ্যে একজন মহম্মদ সৈয়দ গুলজার (সম্ভবত তিনি সুপারভাইজার ছিলেন)। বাকিরা লেবার সাপ্লায়ার মহম্মদ আতাউল ও সুভাস চৌধুরী।
তারাতলায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর নির্মাণকাজে বেশ কিছু গাফিলতি সামনে উঠে আসছে ৷ এই ঘটনার জেরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিয়েছেন যে, গোটা কলকাতা পুরনিগম এলাকায় যত নির্মীয়মাণ ভবন রয়েছে এবং বিশেষ করে জলাশয় বুজিয়ে আগের সরকারের আমলে হয়েছে, যেসব প্রকল্পের কাজ চলছে, সেগুলির কাজ আগামী 31 জুলাই পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে ।
তারাতলা কাণ্ডে তিন জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে ওই গুদামের সুপারভাইজার-সহ এখানে কাজ করার জন্য শ্রমিক সরবরাহকারী দু’জনক ঠিকাদারকেও ধরেছে পুলিশ।
জানা গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর 12টা 7 মিনিট। ব্রেসব্রিজ সংলগ্ন ওই নির্মীয়মাণ কারখানাটিতে রোজকার মতোই নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন কয়েক ডজন শ্রমিক। ভারী লোহার বিম সরানো থেকে শুরু করে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল পুরোদমে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, আচমকাই কোনও রকম পূর্বাভাস ছাড়াই মাথার ওপর থাকা শেডের একটি সুবিশাল অংশ ভয়ঙ্কর শব্দ করে নিচে আছড়ে পড়ে। নিচে কর্মরত শ্রমিকরা নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে যাওয়ার বা নিজেদের বাঁচানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ পাননি। মুহূর্তের মধ্যে ভারী মেটাল ফ্রেম এবং অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীর নিচে চাপা পড়ে যান তাঁরা। চারপাশ ঢেকে যায় ধুলোর ঘন আস্তরণে।
সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমাতে এবং আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের লোকজনকে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করতে নবান্নের তরফে ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম এবং চালু করা হয়েছে টোল ফ্রি নম্বর। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 21 জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত 5 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তবে, এখনও অন্তত 18 জন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷ এঁদের মধ্যে তিন-চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
নবান্নে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উদ্ধারকার্য চলছে ৷ এন্ট্রি, এগজিট পয়েন্টে সাংবাদিক বন্ধুরা দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ ক্ষতিপূরণ নিয়ে সকাল 11টায় বিবৃতি দেব ৷ এখানে কমপেনসেশন বা অ্য়াকশন নিয়ে বিবৃতি দেব না ৷ কারণ, বিধানসভা চলছে ৷ সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার ব্রিগেডকে ধন্যবাদ ৷ মৃত্যুর সংখ্যাটা অনেক লম্বা হতো ৷ আমরা ধন্যবাদ জানাব এনডিআরএফ-এর এই জোনের শীর্ষ কর্তাকে ৷ আমরা সিদ্ধান্ত নিই আর্মিকে ডাকব ৷ দুপুর 3টে 15-20 মিনিট থেকে উদ্ধারে হাত লাগান তারা ৷ আহতরা এসএসকেএম রয়েছেন ৷ সেখানে স্বাস্ব্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার রয়েছেন, হেলথ সেক্রেটারি রয়েছেন ৷ 20টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে, গ্রিন চ্যানেল করে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে ৷ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ হচ্ছে ৷"