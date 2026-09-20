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তারাতলা গুদাম বিপর্যয়: ঘটনার 87 দিনের মাথায় 2000 পাতার চার্জশিট জমা আদালতে

Taratala Tragedy: তারাতলা গোডাউন বিপর্যয়ে প্রায় 2 হাজার পাতার চার্জশিটে একাধিক স্তরে গাফিলতির অভিযোগ ৷ কী এল সামনে ?

TARATALA GODOWN COLLAPSED UPDATE
তারাতলা গুদাম বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 5:38 PM IST

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কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক-সহ 7 জনের বিরুদ্ধে SIT-এর চার্জশিট ৷ তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় তদন্তে একাধিক স্তরে গাফিলতির অভিযোগ সামনে এসেছে ৷

তদন্তকারীদের দাবি, কোনও একটি ভুল বা বিচ্ছিন্ন ত্রুটির কারণে নয়, বরং নির্মাণকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নজরদারির অভাব এবং কর্তব্যে গাফিলতির জেরেই ওই বিপর্যয় ঘটে। ঘটনার প্রায় তিন মাসের মাথায় আলিপুর আদালতে প্রায় 2 হাজার পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা SIT।

চার্জশিটে মোট সাত জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পুরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখ এবং কলকাতা পুরসভার তৎকালীন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত আরও ক'য়েকজনের বিরুদ্ধেও দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

তদন্তে বিশেষভাবে নজরে এসেছে গোডাউনটির স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা। নির্মাণকাজের সময় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি এবং দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও কাঠামোগত নিরাপত্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথাযথভাবে নজরদারি করা হয়নি বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের। নির্মাণের বিভিন্ন ধাপে কাজ ঠিক ভাবে হচ্ছে কি না, কাঠামোর ভার বহন করার ক্ষমতা, ব্যবহৃত সামগ্রী এবং নকশা অনুযায়ী নির্মাণ এগোচ্ছে কি না... এই বিষয়গুলিতে প্রয়োজনীয় নজরদারি ছিল না বলে চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের মতে, নির্মাণস্থলে কাজ চলাকালীন কোনও সমস্যা বা ঝুঁকির ইঙ্গিত দেখা দিলে তা দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই নজরদারির ঘাটতি ছিল। ফলে নির্মাণকাজ এগিয়ে গেলেও কাঠামোর সম্ভাব্য দুর্বলতা সময়মতো চিহ্নিত হয়নি। শুধু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারই নন, নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কার কী দায়িত্ব ছিল, সেই দায়িত্ব বাস্তবে কতটা পালন করা হয়েছিল এবং নির্মাণকাজ চলাকালীন প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও তদারকি হয়েছিল কি না... তদন্তের সময় সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা।

চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, নির্মাণকাজের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের অভাব ছিল। একদিকে নির্মাণকাজ এগিয়ে চলছিল, অন্যদিকে সেই কাজের গুণমান এবং কাঠামোগত নিরাপত্তার উপর প্রয়োজনীয় নজরদারি হয়নি। ফলে একাধিক গাফিলতি একসঙ্গে মিলে বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে। ঘটনার পর নির্মাণস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কাঠামোর নকশা, নির্মাণের পদ্ধতি, ব্যবহৃত সামগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট নথিও পরীক্ষা করা হয়। কাঠামো কীভাবে ভেঙে পড়ল এবং তার আগে নির্মাণের কোনও পর্যায়ে ত্রুটি তৈরি হয়েছিল কি না, তা জানতে বিশেষজ্ঞদের মতামতও নেওয়া হয়।

গত 24 জুন তারাতলায় নির্মীয়মাণ ওই গোডাউনের একটি বড় অংশ আচমকাই ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা। উদ্ধারকাজ চালিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে বের করা হলেও মৃত্যু হয় 16 জনের। ঘটনার পরই নির্মাণকাজের অনুমোদন, নজরদারি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তদন্তে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে তদন্তকারীদের নজরে আসে নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তির ভূমিকা।

তদন্তকারীদের দাবি, দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের কাজ যথাযথভাবে পালন করলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা আগেই চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল। প্রায় 2 হাজার পাতার চার্জশিটে সেই সমস্ত তথ্য, নথি, সাক্ষীদের বক্তব্য এবং তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন বিষয় আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সাত জনের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ভূমিকার ভিত্তিতে অভিযোগ সাজিয়েছে SIT।

তারাতলা বিপর্যয়ের তদন্তে এখন মূল প্রশ্ন, নির্মাণকাজের কোন পর্যায়ে কী ধরনের গাফিলতি হয়েছিল এবং সেই গাফিলতির সঙ্গে বিপর্যয়ের সরাসরি যোগ কতটা। চার্জশিটে তদন্তকারীরা যে অভিযোগের কথা জানিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই এবার আদালতে শুরু হবে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া।

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তারাতলা গোডাউন বিপর্যয়ে চার্জশিট
ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক
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TARATALA GODOWN COLLAPSED UPDATE

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