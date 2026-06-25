তারাতলা কাণ্ডের জের; বিশেষ বাহিনী গড়বে রাজ্য সরকার, বিধানসভায় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

তারাতলা কাণ্ডের জের; বিশেষ বাহিনী গড়বে রাজ্য সরকার, বিধানসভায় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর
যে কোনও ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় যাতে মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায়, তার জন্য একটি বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
Published : June 25, 2026 at 10:14 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: বুধবার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের ছাদ ভেঙে পড়ার ভয়াবহ ঘটনা কার্যত গোটা রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া ওই বিশালাকার ইমারতের ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও শোনা যাচ্ছে আটকে থাকা অসহায় শ্রমিকদের আর্তনাদ, যা গোটা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে আরও মর্মান্তিক করে তুলেছে। বুধবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই মৃত্যুমিছিলের পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকালেও তা একটানা চলছে। এই মর্মান্তিক বিপর্যয় এবং উদ্ধারকাজের দীর্ঘসূত্রতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার রাজ্যের সার্বিক সুরক্ষার স্বার্থে একটি বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। যে কোনও ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনায় যাতে মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায়, তার জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং বিশেষ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে দাঁড়িয়ে এই নয়া সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।
বিধানসভায় এদিন অর্থমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, তারাতলার মতো কোনও অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বিপর্যয় ঘটলে উদ্ধারকাজ শুরু করতে যাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব না হয়, সেই প্রধান উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকারের এই পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে 200 জনের একটি অত্যন্ত সুশিক্ষিত, দক্ষ এবং আধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত দল তৈরি করবে রাজ্য সরকার। এই বিশেষ বাহিনীতে নিযুক্ত প্রত্যেক সদস্যকে উদ্ধারকাজের অত্যাধুনিক কৌশল এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
রাজ্যের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে এই বাহিনীকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করার সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেমন, পাহাড়ি এলাকার প্রতিকূল ও দুর্গম পরিবেশে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য 50 জন সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হবে, যাঁরা পাহাড়ের ধস বা অন্যান্য বিপর্যয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করবে। পাশাপাশি, সুন্দরবনের মতো নদীমাতৃক এবং অত্যন্ত দুর্গম বদ্বীপ এলাকার জন্য তৈরি হবে আরও 50 জনের একটি পৃথক দল। রাজ্যের বাকি বিস্তীর্ণ সমতল এলাকার সুরক্ষার স্বার্থে আরও 100 জনের একটি বিপর্যয় মোকাবিলা টিম বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকবে, যাতে খবর পাওয়া মাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে।
প্রশাসনিক এবং ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তারাতলার এই মর্মান্তিক ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আচমকা ঘটে যাওয়া কোনও বড়সড় বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উদ্ধারকারীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছতে বা প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে কিছুটা হলেও সময় লাগে। আর এই প্রাথমিক সময়ের বিলম্ব অনেক ক্ষেত্রেই আটকে থাকা মানুষদের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ফারাক গড়ে দেয়। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই রাজ্যের এই বিশেষ বাহিনী গঠনের নয়া সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
অন্যদিকে, দুর্ঘটনার এই শোকাবহ আবহের মাঝেই রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের হাজার হাজার স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক এবং বৃত্তিমূলক বা ভোকেশনাল শিক্ষকদের জন্য একটি অত্যন্ত সদর্থক এবং বড়সড় সুখবর শুনিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা বিভিন্ন দাবিদাওয়া এবং আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অবশেষে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কলেজ শিক্ষকদের মাসিক বেতন দুই হাজার টাকা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু কলেজ শিক্ষকই নন, একই সঙ্গে সমানুপাতিক হারে রাজ্যের ভোকেশনাল শিক্ষকদেরও মাসিক বেতন সমপরিমাণ, অর্থাৎ দুই হাজার টাকা করে বাড়ানো হয়েছে।
রাজ্যের কোষাগারের বর্তমান অবস্থার কথা মাথায় রেখে এখনই সমস্ত স্তরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি যে সম্ভব হচ্ছে না, সে কথাও অত্যন্ত সততার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। যাঁরা এই দফায় বেতন বৃদ্ধির আওতার বাইরে রয়ে গেলেন, তাঁদের আশ্বস্ত করে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "এ বার যাঁদের বেতন বাড়াতে পারিনি। তাঁদের দাবি অন্যায্য নয়। আগামী মার্চে সেগুলিও বিবেচনা করা হবে।"
অন্যদিকে, শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্ত থাকা বহু মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রশমনেও সরকারের এই দিনের আর্থিক ঘোষণা এক বড় ভূমিকা পালন করবে। সব মিলিয়ে রাজ্যের আপৎকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আর্থিক সুরাহা প্রদানের এই জোড়া পদক্ষেপ বিধানসভার অধিবেশনে বিশেষ নজর কেড়েছে এবং রাজ্য রাজনীতিতে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।