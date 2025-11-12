ETV Bharat / state

তারাতলা-গার্ডেনরিচ নিকাশি প্রকল্পে হোঁচট কর্পোরেশনের, বন্দরের আপত্তিতে থমকে 77 কোটির কাজ

প্রায় 77 কোটি টাকার প্রকল্প আচমকাই থমকে গিয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দাবি, বন্দর কর্তৃপক্ষের আপত্তির জেরে আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে কাজ।

কলকাতা, 12 নভেম্বর: তারাতলায় টাঁকশালের জমির উপর ইতিমধ্যে তৈরি হয় গিয়েছে নিকাশি পাম্পিং স্টেশনের শাম্প। পাম্পিং স্টেশন তৈরি হলে উপকৃত হবে তারাতলা, বেহালার কিছু অংশ, গার্ডেনরিচ এলাকার একাধিক ওয়ার্ডের কয়েক লাখ বাসিন্দা। তবে প্রায় 77 কোটি টাকার প্রকল্প আচমকাই থমকে গিয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দাবি, বন্দর কর্তৃপক্ষের আপত্তির জেরে আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে কাজ।

এক সময় কলকাতা কর্পোরেশন মেয়র পারিষদ সদস্য রাম পেয়ারে রামের ছেলেই এলাকার খারাপ রাস্তার জেরে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল। সেই ঘটনায় তোলপাড় হওয়াতে যৌথ বৈঠকে বসেছিল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলকাতা কর্পোরেশন। এদিকে টাঁকশাল লাগোয়া এলাকায় জমা জলের সমস্যার জেরে টাঁকশাল কর্তৃপক্ষ রাজি হয় তাদের জমি দিতে। আলোচনা সিদ্ধান্ত হয় বন্দরের হাতে থাকা রাস্তাগুলি তারা মেরামত করবে। নিকাশি পরিকাঠামো করে দেবে কলকাতা কর্পোরেশন। সেই মতো কাজ শুরু হয়। কর্পোরেশন টাঁকশাল জমিতে পাম্পিং স্টেশন কাজ শুরু করে। এর পরেই কর্পোরেশনের দাবি, কলকাতা বন্দর আপত্তি করছে। তাদের দাবি, ওই জমি টাঁকশাল 99 বছরের লিজে জমি নিয়েছে। মালিক বন্দর কর্তৃপক্ষ। সেটার জন্য কিছু টাকা দাবি করা হয় বন্দর এলাকার ওয়ার্ডগুলিতে নিকাশি পাইপ পাতার জন্য। এই পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনের এই প্রকল্প আচমকাই থমকে গিয়েছে।

পাম্পিং স্টেশন ও তার আশপাশে এলাকায় নিকাশি পাইপ পাতার কাজ বন্ধ। কোন পথে সমস্যার সমাধান, তার উত্তর পেতে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসছে কলকাতা কর্পোরেশন নিকাশি বিভাগ, সার্ভে ও ভ্যালুয়ার বিভাগের কর্তারা।

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বর্ষায় অল্প বৃষ্টিতে টাঁকশাল এলাকা চলে যায় জলের তলায় ৷ একই ছবি ধরা পড়ে গার্ডেনরিচ বিস্তীর্ণ এলাকায়। অল্প বৃষ্টিতে একই দুর্ভোগ হেলেন কেলার সরণী, 131, 132, 133, 134, 135 নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

এই কাজ সম্পর্কে কলকাতা কর্পোরেশন এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃত্যুর ঘটনার পর যৌথ বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ শুরু করা হয়েছিল। কর্পোরেশনকে নিকাশি কাজের অনুমতি দিয়েছিল বন্দর। তারপরেই টাঁকশাল জমিতে কাজ শুরু হয়। এখন আপত্তি আসায় কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কমবেশি এই প্রকল্প। বরাদ্দ 77 কোটি টাকা। এই সমস্যা সমাধনে আলোচনা শুরু হয়েছে। বন্দরের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন কলকাতার মেয়র । দ্রুত সমাধান করা না গেলেও, কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।

