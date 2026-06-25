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তারাতলায় বিপর্যয়: মুখ্যমন্ত্রীর নিশানার পরই ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি আটক

পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷

TARATALA ACCIDENT
ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আটক (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 9:11 PM IST

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কলকাতা, 25 জুন: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনার তদন্তে নতুন মোড়। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতা পুরনিগমের প্রভাবশালী প্রাক্তন কর্মকর্তা তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন ওএসডি (অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি) কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করে পুলিশ। ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই একাধিক গ্রেফতারি হয়েছে। এবার পুরনিগমের নির্মাণ অনুমোদন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

দিনের শুরুতেই এই ইস্যুতে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নাম পুরোপুরি উচ্চারণ না করলেও তিনি সরাসরি ইঙ্গিত করে বলেন, ‘‘কলকাতা পুরসভায় কালী না-বললে কোনও প্ল্যান পাশ হয় না।’’ তাঁর এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশি তৎপরতায় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করা হয়। বর্তমানে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, বিতর্কিত গোডাউন নির্মাণের অনুমোদন এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল কি না।

তদন্তকারী সূত্রে খবর, গোডাউন নির্মাণে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, প্রকৌশলগত ত্রুটি, অনুমোদন সংক্রান্ত অসঙ্গতি এবং নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনের অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় এসেছে। এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত এক নগরপাল বলেন, "আমরা গ্রেফতার না, আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছি৷"

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে প্রশাসনিক দায়িত্বে আসেন। 2018 সালে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর ফিরহাদ হাকিম কলকাতার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করলে কর্পোরেশনে কালীচরণের গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলে প্রশাসনিক মহলে প্রচলিত ধারণা। অভিযোগ, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মেয়রের অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন এবং কলকাতা পুরনিগমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও নির্মাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল।

কর্পোরেশনের অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে এমন ধারণা ছিল যে, শহরের বহু বড় নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে তিনি কার্যত অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন। যদিও এই অভিযোগের কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই, তবুও তারাতলার গোডাউন বিপর্যয়ের পর সেই সমস্ত পুরনো অভিযোগ আবারও সামনে আসতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 11-তে পৌঁছেছে। এখনও আহত অবস্থায় একাধিক ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, দমকল এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ বাহিনী কয়েকদিন ধরেই অভিযান চালিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই গোডাউন নির্মাণে যুক্ত মালিকপক্ষ, ঠিকাদার, সুপার ভাইজার এবং প্রশাসনিক স্তরের একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, গোডাউনের নির্মাণ পরিকল্পনা, অনুমোদন, নকশা পরিবর্তন কিংবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও নথিতে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল কি না। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

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TAGGED:

FIRHAD HAKIM
ফিরহাদ হাকিমে
তারাতলায় বিপর্যয়
KOLKATA POLICE
TARATALA ACCIDENT

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