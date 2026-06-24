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এসএসকেএম-এ আহতদের দেখতে মুখ্য়মন্ত্রী, শ্রমিকদের খোঁজে হাসপাতালে ভিড় স্বজনদের

বুধবার তারাতলায় ভেঙে যায় নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, অন্তত 5 জনের মৃত্যু হয়৷ আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন 20 জন৷ দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক৷

TARATALA ACCIDENT
এসএসকেএম-এ আহতদের দেখতে মুখ্য়মন্ত্রী, শ্রমিকদের খোঁজে হাসপাতালে ভিড় স্বজনদের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 24, 2026 at 9:41 PM IST

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কলকাতা, 24 জুন: তারাতলায় নির্মীয়মাণ একটি গোডাউনের ছাদ ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বুধবার বেলায়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত হয়েছেন একাধিক শ্রমিক। উদ্ধারকাজ এখনও জোরকদমে চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার কয়েকঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখান থেকে নবান্নে ফিরে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন৷ পরে তিনি যান কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে৷ সেখানে তিনি আহতদের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করেন৷

Taratala Accident
এসএসকেএম-এ আহতদের দেখতে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

পরে বাইরে এসে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত মোট 25 জন শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। আহত 20 জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আহতদের মধ্যে দু’জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।’’

Taratala Accident
এসএসকেএম-এ আহতদের দেখতে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও জানান, গোডাউনে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশই বিহার থেকে আনা হয়েছিল। এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করা হয়নি। ঘটনাস্থলে স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত রয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্য সচিব নিজে উদ্ধার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর নজর রাখছেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ, দমকল, এনডিআরএফ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলছে।

Taratala Accident
শ্রমিকদের খোঁজে হাসপাতালে ভিড় স্বজনদের (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কলকাতা পুলিশ, এনডিআরএফ এবং দমকল কর্মীদের তৎপরতা না থাকলে প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারত। ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব লালবাজারকে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি মুখ্যসচিবও গোটা পরিস্থিতির উপর সরাসরি নজরদারি করছেন।’’

Taratala Accident
শ্রমিকদের খোঁজে হাসপাতালে ভিড় স্বজনদের (নিজস্ব ছবি)

এদিকে দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকদের আত্মীয়-পরিজনরা হাসপাতালে এবং ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন। হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে নিজের জামাইবাবুর খোঁজ করতে দেখা যায় ইদ্রিস আলি মণ্ডলকে। তিনি জানান, খড়দা থেকে তাঁর জামাইবাবু-সহ পাড়ার আরও কয়েকজন শ্রমিক ওই গোডাউনের ঢালাইয়ের কাজে এসেছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের তরফেও এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। আরও এক শ্রমিকের আত্মীয় জানান, তাঁর আত্মীয়ও ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন। বিকেলের দিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তিনি ডানকুনি থেকে ছুটে আসেন।

Taratala Accident
শ্রমিকদের খোঁজে হাসপাতালে ভিড় স্বজনদের (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চা-পাতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনতলা ওই গোডাউনটি তৈরি করা হচ্ছিল। ঘটনার সময় সেখানে প্রায় অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আচমকা বিকট শব্দের সঙ্গে গোডাউনের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। কংক্রিট, লোহার রড ও নির্মাণসামগ্রীর বিশাল স্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান বহু শ্রমিক। এরপরই শুরু হয় ব্যাপক উদ্ধার অভিযান। এখনও ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে।

Taratala Accident
এসএসকেএম হাসপাতালে আহতদের নিয়ে আসা হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
SSKM HOSPITAL
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
তারাতলা
TARATALA ACCIDENT

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