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আজ মা তারার আবির্ভাব তিথি, বিগ্রহ স্পর্শ করে দিনভর পুজো দেওয়ার সুযোগ

Maa Tara Abirvab Tithi: ধর্মীয় বিশ্বাস, লোককথা ও দীর্ঘদিনের প্রথাকে সঙ্গী করে প্রতিবছরের মতো এবারও পালিত হচ্ছে মা তারার আবির্ভাব দিবস । একইসঙ্গে লক্ষ্মীপুজো ৷

Tarapith Maa Tara Temple
ভক্ত ভিড়ে জমজমাট তারাপীঠ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2026 at 1:45 PM IST

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তারাপীঠ, 25 অক্টোবর: একই দিনে দুই পুজোর আবহে উৎসবমুখর সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ । আজ রবিবার পালিত হচ্ছে মা তারার আবির্ভাব তিথি এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ।

মা তারার আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সকাল থেকেই তারাপীঠের মন্দিরে বিশেষ পুজো-অর্চনার আয়োজন চলছে । এই বিশেষ দিনে মা তারাকে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বের করে মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরে বসানো হয় । দিনভর সেখানেই পুজো চলে । সন্ধ্যায় ফের মাকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । বছরের এই বিশেষ দিনে ভক্তদের কাছে দেবীকে স্পর্শ করে পুজো দেওয়ার সুযোগও থাকে ।

মা তারার আবির্ভাব দিবস সম্পর্কে বিশদে জানালেন গোলক মহারাজ (ইটিভি ভারত)

কথিত আছে, দ্বারকা নদীপথে বাণিজ্যে যাওয়ার সময় একদিন চণ্ডীপুরে নোঙর করেছিলেন বণিক জয়দত্ত । সেই সময় সাপের কামড়ে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয় । অন্যদিকে, বণিকের ভৃত্যরা রান্নার জন্য একটি কাটা শোল মাছ পুকুরের জলে ধুতে গিয়ে দেখেন, মাছটি জীবিত হয়ে জলে সাঁতার কাটছে । এই অলৌকিক ঘটনার কথা জয়দত্তকে জানানো হলে তিনি তাঁর মৃত ছেলেকে সেই পুকুরের জলে স্নান করান । কথিত আছে, এরপরই তাঁর ছেলে 'জয় তারা, জয় তারা' ধ্বনি উচ্চারণ করে জীবিত হয়ে ওঠে ।

Tarapith Maa Tara
আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মা তারাকে স্পর্শ দর্শনের সুযোগ থাকে দিনভর (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনার পর বণিক জয়দত্ত স্বপ্নে মা তারার দর্শন পান । সেই দিনটি ছিল শুক্লা চতুর্দশী । লোককথা অনুযায়ী, ওই ঘটনার পরই চণ্ডীপুরে, বর্তমান তারাপীঠে, মা তারার পুজো শুরু করেন জয়দত্ত । সেই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই শুক্লা চতুর্দশীর দিনটি মা তারার আবির্ভাব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে ।

এই বিশেষ দিনে মা তারার আশীর্বাদ পেতে উপবাস করেন তারাপীঠ এলাকার বহু সেবায়েত থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তরাও । প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, এদিন অন্নের পরিবর্তে ফল, লুচি ও সুজি দিয়ে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয় । সকাল থেকেই চলে পুজো-অর্চনা । সন্ধ্যায় মা তারাকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দেবীমূর্তিকে স্নান করিয়ে নতুন সাজে সাজানো হয় । এরপর রাত্রে দেবীকে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচ রকম ভাজা, শোল মাছ পোড়া এবং পাঁঠার মাংস-সহ বিশেষ ভোগ ।

Tarapith Maa Tara Temple
সারাবছরই ভিড় লেগে থাকে তারাপীঠে (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েত তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "বহু পুণ্যার্থী এদিন তারাপীঠে আসেন । বছরের এই একটি দিনে সাধারণ মানুষ মা তারাকে স্পর্শ করে পুজো দিতে পারেন । আজকের দিনে মা তারাকে মূল গর্ভগৃহ থেকে নাটমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় । সারাদিন ধরেই চলে পুজো ৷"

Tarapith Maa Tara Temple
আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে তারাপীঠের মন্দিরে দিনভর পুজো চলে (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায়ের কথায়,"মূল গর্ভগৃহের সংস্কার কাজ চলায় এতদিন দেবী তারা পাশের একটি শিবমন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন । গত শুক্রবার রাতের মধ্যেই গর্ভগৃহের সমস্ত সংস্কার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে । চিরাচরিত রীতি মেনে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সূর্যোদয়ের পর মা তারাকে নিয়ে আসা হবে বিশ্রাম মন্দিরে । আর সেখানেই মা বিরাজ করবেন, যার ফলে ভক্তরা সরাসরি মাকে স্পর্শ করে পুজো দেওয়ার এক অপূর্ব ও দুর্লভ সুযোগ পাবেন ।"

Maa Tara Temple
তারাপীঠের মা তারা (ইটিভি ভারত)

একদিকে মা তারার আবির্ভাব তিথি, অন্যদিকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো—দুই পুজোকে ঘিরে তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে ।

TAGGED:

মা তারার আবির্ভাব দিবস
তারাপীঠে লক্ষ্মীপুজো
MAA TARA ABIRVAB DIWAS
LAKSHMI PUJA AT TARAPITH TEMPLE
তারাপীঠ মন্দির

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