আজ মা তারার আবির্ভাব তিথি, বিগ্রহ স্পর্শ করে দিনভর পুজো দেওয়ার সুযোগ

আজ মা তারার আবির্ভাব তিথি, বিগ্রহ স্পর্শ করে দিনভর পুজো দেওয়ার সুযোগ
Maa Tara Abirvab Tithi: ধর্মীয় বিশ্বাস, লোককথা ও দীর্ঘদিনের প্রথাকে সঙ্গী করে প্রতিবছরের মতো এবারও পালিত হচ্ছে মা তারার আবির্ভাব দিবস । একইসঙ্গে লক্ষ্মীপুজো ৷
Published : October 25, 2026 at 1:45 PM IST
তারাপীঠ, 25 অক্টোবর: একই দিনে দুই পুজোর আবহে উৎসবমুখর সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ । আজ রবিবার পালিত হচ্ছে মা তারার আবির্ভাব তিথি এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ।
মা তারার আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সকাল থেকেই তারাপীঠের মন্দিরে বিশেষ পুজো-অর্চনার আয়োজন চলছে । এই বিশেষ দিনে মা তারাকে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বের করে মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরে বসানো হয় । দিনভর সেখানেই পুজো চলে । সন্ধ্যায় ফের মাকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । বছরের এই বিশেষ দিনে ভক্তদের কাছে দেবীকে স্পর্শ করে পুজো দেওয়ার সুযোগও থাকে ।
কথিত আছে, দ্বারকা নদীপথে বাণিজ্যে যাওয়ার সময় একদিন চণ্ডীপুরে নোঙর করেছিলেন বণিক জয়দত্ত । সেই সময় সাপের কামড়ে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয় । অন্যদিকে, বণিকের ভৃত্যরা রান্নার জন্য একটি কাটা শোল মাছ পুকুরের জলে ধুতে গিয়ে দেখেন, মাছটি জীবিত হয়ে জলে সাঁতার কাটছে । এই অলৌকিক ঘটনার কথা জয়দত্তকে জানানো হলে তিনি তাঁর মৃত ছেলেকে সেই পুকুরের জলে স্নান করান । কথিত আছে, এরপরই তাঁর ছেলে 'জয় তারা, জয় তারা' ধ্বনি উচ্চারণ করে জীবিত হয়ে ওঠে ।
এই ঘটনার পর বণিক জয়দত্ত স্বপ্নে মা তারার দর্শন পান । সেই দিনটি ছিল শুক্লা চতুর্দশী । লোককথা অনুযায়ী, ওই ঘটনার পরই চণ্ডীপুরে, বর্তমান তারাপীঠে, মা তারার পুজো শুরু করেন জয়দত্ত । সেই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই শুক্লা চতুর্দশীর দিনটি মা তারার আবির্ভাব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে ।
এই বিশেষ দিনে মা তারার আশীর্বাদ পেতে উপবাস করেন তারাপীঠ এলাকার বহু সেবায়েত থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তরাও । প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, এদিন অন্নের পরিবর্তে ফল, লুচি ও সুজি দিয়ে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয় । সকাল থেকেই চলে পুজো-অর্চনা । সন্ধ্যায় মা তারাকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দেবীমূর্তিকে স্নান করিয়ে নতুন সাজে সাজানো হয় । এরপর রাত্রে দেবীকে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচ রকম ভাজা, শোল মাছ পোড়া এবং পাঁঠার মাংস-সহ বিশেষ ভোগ ।
এই বিষয়ে তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েত তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "বহু পুণ্যার্থী এদিন তারাপীঠে আসেন । বছরের এই একটি দিনে সাধারণ মানুষ মা তারাকে স্পর্শ করে পুজো দিতে পারেন । আজকের দিনে মা তারাকে মূল গর্ভগৃহ থেকে নাটমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় । সারাদিন ধরেই চলে পুজো ৷"
তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায়ের কথায়,"মূল গর্ভগৃহের সংস্কার কাজ চলায় এতদিন দেবী তারা পাশের একটি শিবমন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন । গত শুক্রবার রাতের মধ্যেই গর্ভগৃহের সমস্ত সংস্কার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে । চিরাচরিত রীতি মেনে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সূর্যোদয়ের পর মা তারাকে নিয়ে আসা হবে বিশ্রাম মন্দিরে । আর সেখানেই মা বিরাজ করবেন, যার ফলে ভক্তরা সরাসরি মাকে স্পর্শ করে পুজো দেওয়ার এক অপূর্ব ও দুর্লভ সুযোগ পাবেন ।"
একদিকে মা তারার আবির্ভাব তিথি, অন্যদিকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো—দুই পুজোকে ঘিরে তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে ।