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চন্দননগরের আলোয় সাজছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা, চরম ব্যস্ততা শিল্পীদের অন্দরে

কাজের বরাদ পেয়ে খুশি চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা ৷ সঙ্গে রয়েছে কিছু ক্ষোভও ৷ শিল্পীদের অন্দরমহলে গিয়ে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷

Chandannagar Lights
চন্দননগরের আলো তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা চত্বরে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 9:00 PM IST

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চন্দননগর, 12 জুলাই: তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা উদ্বোধনে আসছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তার আগে চন্দননগরের আলোয় সেজে উঠছে হুগলি জেলার শিবতীর্থ তারকেশ্বর । চরম ব্যস্ততা শিল্পীদের অন্দরমহলে ৷

পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আগেই ঘোষণা করেছিলেন, শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরের মন্দির ও রাস্তা সাজানো হবে চন্দননগরের আলো দিয়ে । সেই অনুযায়ী তৈরি ছিলেন চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা । ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা । শিবের মূর্তি ত্রিশূল-সহ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অবয়বের আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে তারকেশ্বর মন্দির চত্বর ও রাস্তা ।

চন্দননগরের আলোয় সাজছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা (ইটিভি ভারত)

তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায় কাজের বরাদ

আলোক শিল্পীরা জানাচ্ছেন, এই প্রথম তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে এত বড় আর্থিক বরাদ্দের আলো পাঠানো হচ্ছে চন্দননগর থেকে । বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত 36 কিলোমিটার রাস্তা এলইডি আলোর বোর্ড গেট ও গাছে বিভিন্নরকমের আলো দিয়ে সাজানো হবে । কয়েক লক্ষ টাকার কাজ পাচ্ছেন আলোক শিল্পীরা ।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে হরিপালের কৈকালা থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত কাজের বরাদ পেয়েছেন চন্দননগরের আলোক শিল্পী মনোজ সাহা । তিনি বলেন, "চন্দননগরের আলো দিয়েই সাজানো হবে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা । নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো হবে । কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা কাজ চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে । কৈকালা থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত আমি বরাদ পেয়েছি । প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার গাছে ও মন্দির চত্বরে এলইডি দিয়ে সাজানো হবে । আলোর গেটে থাকছে মন্দিরের আদল, শিবের মূর্তি ৷ বিভিন্নরকম ডিজাইন দিয়ে গেটও করা হচ্ছে ।"

Chandannagar Lights
চন্দননগরের আলো (নিজস্ব ছবি)

আলোক শিল্পীদের আশা পূরণ

তিনি আরও বলেন, "সারাদেশে দুর্গাপুজো,জগদ্ধাত্রী পুজো, কালীপুজো-সহ বিভিন্ন সময়ে চন্দননগর থেকেই আলো যায় । আমাদেরও ইচ্ছা ছিল শ্রাবণী মেলাকে আলো দিয়ে সাজানোর । রাজ্যে নতুন সরকার আসায় আমাদের সেই আশা পূরণ হয়েছে । আগে স্থানীয় আলোক শিল্পীদের দিয়ে সাজানো হতো তারকেশ্বর । এই প্রথম নতুন সরকার আসায় চন্দননগরের আলো যাচ্ছে শ্রাবণী মেলায় ।"

বরাদের কাজ নিয়ে মনোজ সাহা বলেন, "আমাদের কারখানায় লোহার স্ট্রাকচারে গেট তৈরি করা হচ্ছে । প্রস্তুতি শেষের দিকে । সরকারের PWD মারফত আলোর দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব এসেছে আমাদের কাছে । তারাই সরকারি ঠিকাদার দিয়েই কাজ করাচ্ছে । তবে কাজের বরাদ চন্দননগর আলো অ্যাসোসিয়েশনের থেকে দিলে ভালো হত । সেটা হয়নি । যদিও চন্দননগরের কয়েকজন আলোক শিল্পী এই কাজ পেয়েছেন। এতে কিছুটা হলেও চন্দননগরের আলোক শিল্পের উন্নতি হবে । শিল্পীরাও কাজ পাবেন ।"

Chandannagar Lights
চন্দননগরের আলো (নিজস্ব ছবি)

জোরকদমে চলছে আলোর কাজ

চন্দননগরের আরেক আলোক শিল্পী প্রদীপ সাউ সাব কন্টাক্টে কাজ পেয়েছেন । তিনি বলেন, "15 লাখ টাকার কাজ এসেছে । স্টিট লাইটের বোর্ড থেকে আলোর গেট লাগানো হবে রাস্তাজুড়ে । বাঁকে করে জল নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য থেকে শুরু করে শিবের মূর্তি- সবই থাকবে আলোর বোডে । লোহার স্ট্রাকচারে রাস্তার দু'ধারে লাগানো থাকবে আলোর ত্রিশূল, ডমরু ও পদ্ম ফুল । সেগুলি তৈরি হচ্ছে আমার এখানে ৷"

তবে বরাদ পাওয়া চন্দননগরের আলোক শিল্পী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম । শিল্পীরা আগামিদিনে আলো অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে কাজের বরাদ দেওয়ার আবেদন করেছেন রাজ্য সরকারের কাছে । শিল্পীদের দাবি, কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা দিয়ে কাজ করালে তাঁদের লভ্যাংশ কমে যায় । তাই সরাসরি চন্দননগরের আলোক শিল্পের জোয়ার আনতে এখানকার শিল্পীদের এই বরাদ দেওয়া হোক । তাতে আলোকশিল্পের উন্নতি ঘটবে । সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হবে ।

Chandannagar Lights
চন্দননগরের আলোয় শিবের মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

আলোক শিল্পীদের ক্ষোভ

চন্দননগরের আলোক শিল্পী ও ঠিকাদার জয়ন্ত দাস বলেন, "তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় চন্দননগর থেকে আলো যাচ্ছে এর জন্য রাজ্য সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি । বিগত সরকার চন্দননগরের আলো নিয়ে বিশ্বমানের চিন্তাভাবনার কথা বলেছিল । সেটাও ভালো লেগেছিল । কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটা চিন্তাভাবনা করেনি পূর্বতন সরকার । নতুন সরকারের প্রতি আমরা আশাবাদী তারা চিন্তা-ভাবনা করবে ।"

শিল্পী ক্ষোভের সুরে বলেন, "মাননীয় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, চন্দননগরের আলোক শিল্প নিয়ে শ্রাবণী মেলা সাজানো হবে । বিগত দিনে সরকারি-বেসরকারি জায়গায় চন্দননগরের আলো লাগানো হয়েছে । কিন্তু এবছর শ্রাবণী মেলার জন্য যে টেন্ডার হল, সেটা কীভাবে হল আমরা খোঁজ পেলাম না । সরকারি সাইটে আমরা তা দেখতেও পায়নি । যে ঠিকাদাররা এই বরাত পান তাদের আলোর কাজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই । ওঁরা কন্টাক্ট নিয়ে আমাদের সাব কন্টাক্টে কাজ করান । সেক্ষেত্রে কাজের লভ্যাংশ কমে যায় আমাদের ।"

Chandannagar Lights
আলো দিয়ে সেজেছে গাছ (নিজস্ব ছবি)

আলোক শিল্পীদের আবেদন

সরকারের কাছে জয়ন্ত দাসের আবেদন, "আমাদের পরিশ্রমের ফল সেই অর্থে পারছি না । আমরা যদি কাজ করি তাহলে সরাসরি কাজ পাব না কেন? আমরা চাই যাতে কোনও মিডিলম্যান না থাকে । তাহলে চন্দননগরের আলোক শিল্পীর উন্নতি হবে । এই আলোকশিল্পে উন্নতি শিখরে উঠতে পারে । সরাসরি কাজের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের মারফত যোগাযোগ করলে চন্দননগরে অনেকেই কাজ পাবে ।" এর আগে রাজ্যের বাইরেও কাজ করেছেন চন্দননগরের শিল্পীরা ৷ এমনকী গুজরাতের আমেদাবাদে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু ও রাম মন্দির সাজানো হয়েছিল এই চন্দননগরের আলো দিয়েই । তাই রাজ্যের বিজেপি সরকারের কাছে কাজ নিয়ে আশাবাদী আলোক শিল্পীরা ৷

Chandannagar Lights
আলোর মাধ্যমে ত্রিশূল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (নিজস্ব ছবি)

শ্রাবণী মেলার শুরু

প্রশাসন সূত্রে খবর, এবছরের শ্রাবণী মেলা শুরু হচ্ছে আগামী 20 জুলাই থেকে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 14 তারিখ মেলার উদ্বোধন করতে তারকেশ্বরে আসবেন ৷ তার আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে উন্মাদনে চরমে তারকেশ্বর চত্বরে ৷

TAGGED:

TARAKESWAR SHRABANI MELA
SRABANI MELA 2026
চন্দননগরের আলো
তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলা
CHANDANNAGAR LIGHTS

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