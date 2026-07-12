চন্দননগরের আলোয় সাজছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা, চরম ব্যস্ততা শিল্পীদের অন্দরে

চন্দননগরের আলোয় সাজছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা, চরম ব্যস্ততা শিল্পীদের অন্দরে
কাজের বরাদ পেয়ে খুশি চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা ৷ সঙ্গে রয়েছে কিছু ক্ষোভও ৷ শিল্পীদের অন্দরমহলে গিয়ে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : July 12, 2026 at 9:00 PM IST
চন্দননগর, 12 জুলাই: তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা উদ্বোধনে আসছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তার আগে চন্দননগরের আলোয় সেজে উঠছে হুগলি জেলার শিবতীর্থ তারকেশ্বর । চরম ব্যস্ততা শিল্পীদের অন্দরমহলে ৷
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আগেই ঘোষণা করেছিলেন, শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরের মন্দির ও রাস্তা সাজানো হবে চন্দননগরের আলো দিয়ে । সেই অনুযায়ী তৈরি ছিলেন চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা । ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা । শিবের মূর্তি ত্রিশূল-সহ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অবয়বের আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে তারকেশ্বর মন্দির চত্বর ও রাস্তা ।
তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায় কাজের বরাদ
আলোক শিল্পীরা জানাচ্ছেন, এই প্রথম তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে এত বড় আর্থিক বরাদ্দের আলো পাঠানো হচ্ছে চন্দননগর থেকে । বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত 36 কিলোমিটার রাস্তা এলইডি আলোর বোর্ড গেট ও গাছে বিভিন্নরকমের আলো দিয়ে সাজানো হবে । কয়েক লক্ষ টাকার কাজ পাচ্ছেন আলোক শিল্পীরা ।
শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে হরিপালের কৈকালা থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত কাজের বরাদ পেয়েছেন চন্দননগরের আলোক শিল্পী মনোজ সাহা । তিনি বলেন, "চন্দননগরের আলো দিয়েই সাজানো হবে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা । নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো হবে । কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা কাজ চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে । কৈকালা থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত আমি বরাদ পেয়েছি । প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার গাছে ও মন্দির চত্বরে এলইডি দিয়ে সাজানো হবে । আলোর গেটে থাকছে মন্দিরের আদল, শিবের মূর্তি ৷ বিভিন্নরকম ডিজাইন দিয়ে গেটও করা হচ্ছে ।"
আলোক শিল্পীদের আশা পূরণ
তিনি আরও বলেন, "সারাদেশে দুর্গাপুজো,জগদ্ধাত্রী পুজো, কালীপুজো-সহ বিভিন্ন সময়ে চন্দননগর থেকেই আলো যায় । আমাদেরও ইচ্ছা ছিল শ্রাবণী মেলাকে আলো দিয়ে সাজানোর । রাজ্যে নতুন সরকার আসায় আমাদের সেই আশা পূরণ হয়েছে । আগে স্থানীয় আলোক শিল্পীদের দিয়ে সাজানো হতো তারকেশ্বর । এই প্রথম নতুন সরকার আসায় চন্দননগরের আলো যাচ্ছে শ্রাবণী মেলায় ।"
বরাদের কাজ নিয়ে মনোজ সাহা বলেন, "আমাদের কারখানায় লোহার স্ট্রাকচারে গেট তৈরি করা হচ্ছে । প্রস্তুতি শেষের দিকে । সরকারের PWD মারফত আলোর দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব এসেছে আমাদের কাছে । তারাই সরকারি ঠিকাদার দিয়েই কাজ করাচ্ছে । তবে কাজের বরাদ চন্দননগর আলো অ্যাসোসিয়েশনের থেকে দিলে ভালো হত । সেটা হয়নি । যদিও চন্দননগরের কয়েকজন আলোক শিল্পী এই কাজ পেয়েছেন। এতে কিছুটা হলেও চন্দননগরের আলোক শিল্পের উন্নতি হবে । শিল্পীরাও কাজ পাবেন ।"
জোরকদমে চলছে আলোর কাজ
চন্দননগরের আরেক আলোক শিল্পী প্রদীপ সাউ সাব কন্টাক্টে কাজ পেয়েছেন । তিনি বলেন, "15 লাখ টাকার কাজ এসেছে । স্টিট লাইটের বোর্ড থেকে আলোর গেট লাগানো হবে রাস্তাজুড়ে । বাঁকে করে জল নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য থেকে শুরু করে শিবের মূর্তি- সবই থাকবে আলোর বোডে । লোহার স্ট্রাকচারে রাস্তার দু'ধারে লাগানো থাকবে আলোর ত্রিশূল, ডমরু ও পদ্ম ফুল । সেগুলি তৈরি হচ্ছে আমার এখানে ৷"
তবে বরাদ পাওয়া চন্দননগরের আলোক শিল্পী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম । শিল্পীরা আগামিদিনে আলো অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে কাজের বরাদ দেওয়ার আবেদন করেছেন রাজ্য সরকারের কাছে । শিল্পীদের দাবি, কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা দিয়ে কাজ করালে তাঁদের লভ্যাংশ কমে যায় । তাই সরাসরি চন্দননগরের আলোক শিল্পের জোয়ার আনতে এখানকার শিল্পীদের এই বরাদ দেওয়া হোক । তাতে আলোকশিল্পের উন্নতি ঘটবে । সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হবে ।
আলোক শিল্পীদের ক্ষোভ
চন্দননগরের আলোক শিল্পী ও ঠিকাদার জয়ন্ত দাস বলেন, "তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় চন্দননগর থেকে আলো যাচ্ছে এর জন্য রাজ্য সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি । বিগত সরকার চন্দননগরের আলো নিয়ে বিশ্বমানের চিন্তাভাবনার কথা বলেছিল । সেটাও ভালো লেগেছিল । কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটা চিন্তাভাবনা করেনি পূর্বতন সরকার । নতুন সরকারের প্রতি আমরা আশাবাদী তারা চিন্তা-ভাবনা করবে ।"
শিল্পী ক্ষোভের সুরে বলেন, "মাননীয় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, চন্দননগরের আলোক শিল্প নিয়ে শ্রাবণী মেলা সাজানো হবে । বিগত দিনে সরকারি-বেসরকারি জায়গায় চন্দননগরের আলো লাগানো হয়েছে । কিন্তু এবছর শ্রাবণী মেলার জন্য যে টেন্ডার হল, সেটা কীভাবে হল আমরা খোঁজ পেলাম না । সরকারি সাইটে আমরা তা দেখতেও পায়নি । যে ঠিকাদাররা এই বরাত পান তাদের আলোর কাজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই । ওঁরা কন্টাক্ট নিয়ে আমাদের সাব কন্টাক্টে কাজ করান । সেক্ষেত্রে কাজের লভ্যাংশ কমে যায় আমাদের ।"
আলোক শিল্পীদের আবেদন
সরকারের কাছে জয়ন্ত দাসের আবেদন, "আমাদের পরিশ্রমের ফল সেই অর্থে পারছি না । আমরা যদি কাজ করি তাহলে সরাসরি কাজ পাব না কেন? আমরা চাই যাতে কোনও মিডিলম্যান না থাকে । তাহলে চন্দননগরের আলোক শিল্পীর উন্নতি হবে । এই আলোকশিল্পে উন্নতি শিখরে উঠতে পারে । সরাসরি কাজের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের মারফত যোগাযোগ করলে চন্দননগরে অনেকেই কাজ পাবে ।" এর আগে রাজ্যের বাইরেও কাজ করেছেন চন্দননগরের শিল্পীরা ৷ এমনকী গুজরাতের আমেদাবাদে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু ও রাম মন্দির সাজানো হয়েছিল এই চন্দননগরের আলো দিয়েই । তাই রাজ্যের বিজেপি সরকারের কাছে কাজ নিয়ে আশাবাদী আলোক শিল্পীরা ৷
শ্রাবণী মেলার শুরু
প্রশাসন সূত্রে খবর, এবছরের শ্রাবণী মেলা শুরু হচ্ছে আগামী 20 জুলাই থেকে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 14 তারিখ মেলার উদ্বোধন করতে তারকেশ্বরে আসবেন ৷ তার আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে উন্মাদনে চরমে তারকেশ্বর চত্বরে ৷