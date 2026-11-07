কেন্দ্রের বিচারে বঙ্গের সেরা স্বচ্ছ শহর তারকেশ্বর, পুরস্কার দেবেন রাষ্ট্রপতি
Tarakeswar awarded clean town: দীপাবলির প্রাক্কালে আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের জন্য এল সুখবর ৷ স্বচ্ছতার জন্য তারকেশ্বর শহরকে পুরস্কৃত করতে চলেছে মন্ত্রক।
Published : November 7, 2026 at 5:17 PM IST
আসানসোল, তারকেশ্বর, 7 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতার নিরিখে রাজ্যের মধ্যে হুগলি জেলার তারকেশ্বর শহর পুরস্কৃত হতে চলেছে। দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে আগামী 11 নভেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মূ এই পুরস্কার রাজ্যের হাতে তুলে দেবেন।
শবিবার আসানসোলে থাকাকালীন দিল্লি থেকে এই সুখবর জানানো হয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে। তিনি এই পুরস্কার নিতে 11 নভেম্বর দিল্লি যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরাও যাবেন বলে খবর। অগ্নিমিত্রা বলেন, "এই ধরনের বিষয়গুলিতে আমাদের রাজ্য আগে অংশগ্রহণ করত না। প্রথমবার রাজ্যে এই ধরনের পুরস্কার আসছে। আমরা গর্বিত।"
স্বচ্ছতার নিরিখেই এই পুরস্কারের তালিকায় নাম উঠেছে রাজ্যের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র তারকেশ্বর। তবে, এই তালিকায় দেশের আর কোন কোন শহর উঠে এসেছে বা পশ্চিমবঙ্গের স্থান ঠিক কত নম্বরে, তা জানতে 11 নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্যকে জানানো হয়েছে, তারকেশ্বর শহর স্বচ্ছতার দিক থেকে এই পুরস্কার পাচ্ছে। শনিবার আসানসোলে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "সারা ভারতে স্বচ্ছতার বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় ৷ আমি মন্ত্রী হওয়ার পরেই জানতে পারি এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ আগে কোনওদিন অংশ নেয়নি। স্বচ্ছতার উপর তারকেশ্বর শহর পুরস্কার পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে আমরা 11 নভেম্বর দিল্লি যাচ্ছি ।"
অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, "দফতরের প্রধান সচিবও যাবেন ৷ এছাড়া নিচুতলায় যাঁরা কাজ করেছেন সেই তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি ও সেখানকার প্রশাসনিক আধিকারিকরাও পুরস্কার আনতে যাচ্ছেন।"
ইটিভি ভারতের পক্ষ থেকে অগ্নিমিত্রাকে প্রশ্ন করা হয়, কী কারণে এই পুরস্কার আসছে ? মন্ত্রী বলেন, "স্বচ্ছতা নিয়ে আমরা নগরোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে সব জায়গাতেই উদ্যোগ নিচ্ছি। আসানসোলেও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া যে শ্রাবণী মেলা হয়েছে, তা নিয়ে একটা বিরাট পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন শ্রাবণী মেলায়। তার মধ্যে তারকেশ্বর শহরকে যেভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছিল, তা অভাবনীয়। স্থানীয় বিধায়কেরও যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। তাই আমরা খুব খুশি।''
কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল শ্রাবণী মেলায়
1500 মেট্রিক টনের বেশি বর্জ্য অপসারণ। মেলা চলাকালীন 500 মেট্রিক টনেরও বেশি বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। সেই বর্জ্য বৈদ্যবাটি রিজিওনাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল ৷
180 জন সাফাইকর্মী নিয়োগ। দিনরাত দু'টি শিফটে কাজ করেন সাফাইকর্মীরা। তারকেশ্বর শহরকে 10টি জোনে ভাগ করা হয়েছিল। 14 জন সুপারভাইজারের অধীনে পরিচ্ছন্নতার কাজ চলে।
মন্দির এলাকায় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা। মন্দির চত্বরে প্রতিটি শিফটে 50-60 জন কর্মী কাজ করেন। প্লাস্টিকের ঘট, ফুল-বেলপাতা ও অন্যান্য বর্জ্য সরানো হয়। দুধপুকুরও পরিষ্কার রাখা হয়।
এইভাবেই শ্রাবণী মেলা ও তারকেশ্বর শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছিল। লক্ষাধিক মানুষের জনসমাগমে পরিচ্ছন্ন রাখাটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রশাসনের কাছে। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ উতরে দেয় সঠিক পরিকল্পনা। আর সেই পরিকল্পনার কারণেই স্বচ্ছতার নিরিখে তারকেশ্বর কেন্দ্রীয় পুরস্কার পেতে চলেছে।