স্বচ্ছতার স্বীকৃতি, শীর্ষে তারকেশ্বর ! রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিলেন পুরমন্ত্রী
Tarakeswar best ranks in Swachh Survekshan: কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ সর্বেক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের 130টি শহরের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এই তীর্থনগরী ।
Published : November 11, 2026 at 9:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: পরিচ্ছন্নতার স্বীকৃতি মিলল হুগলির তারকেশ্বরের । কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ সর্বেক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের 130টি শহরের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এই তীর্থনগরী । বুধবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । আবর্জনা ব্যবস্থাপনা থেকে নিকাশি, নাগরিক সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতার একাধিক মাপকাঠিতে মূল্যায়নের পর এই স্বীকৃতি পেয়েছে তারকেশ্বর ।
পুর দফতর সূত্রে খবর, প্রায় 150টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে । শহরের সাফাই ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকাশি পরিকাঠামো এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নাগরিকদের ভূমিকার মতো একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হয় । সেই মূল্যায়নে রাজ্যের শহরগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে তারকেশ্বর ।
পুরস্কার গ্রহণের পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, পশ্চিমবঙ্গের 130টি শহরের মধ্যে তারকেশ্বরকে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে । প্রায় 150টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে হওয়া এই মূল্যায়নে শহরের সাফল্য বাংলার কাছে গর্বের মুহূর্ত । রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করা তাঁর পাশাপাশি নগরোন্নয়ন দফতরের সহকর্মীদের কাছেও আনন্দের ও গর্বের ।
নাগরিকদের সহযোগিতাকেই কৃতিত্ব
এই স্বীকৃতিকে শুধুমাত্র প্রশাসনের সাফল্য হিসেবে দেখতে নারাজ পুরমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার পিছনে প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতনতা ও সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ । এই পুরস্কার তারকেশ্বরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সাফল্য । সঠিক পরিকল্পনা, আন্তরিক উদ্যোগ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ থাকলে বাংলার শহরগুলিও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে দেশের অন্য শহরগুলির সঙ্গে সমানতালে এগোতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
ভাইফোঁটায় মনে পড়ল আসানসোলের কথা
ভাইফোঁটার দিনে দিল্লিতে পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তে নিজের আসানসোলের মানুষের কথাও স্মরণ করেন অগ্নিমিত্রা । তাঁর কথায়, আসানসোলের ভাই-বোনদের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের যাঁরা তাঁকে ভালবাসা, আশীর্বাদ ও সাহস দিয়ে পাশে থেকেছেন, তাঁদের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে । প্রতি বছর আসানসোলে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে কাটানো মুহূর্তগুলিও এ দিন মনে পড়েছে বলে জানান তিনি ।
আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি পুর শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও উন্নত করে তোলার লক্ষ্য নিয়েও আশাবাদী পুরমন্ত্রী । তারকেশ্বরের এই স্বীকৃতিকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং নাগরিক অংশগ্রহণ আরও জোরদার করার বার্তা দিয়েছেন তিনি । এখন দেখার, এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রাজ্যের অন্য শহরগুলিতেও পরিচ্ছন্নতার মান কতটা উন্নত করা যায় ।