মেয়র পারিষদ পদে ইস্তফা, ফিরহাদকে বিঁধে গোটা বোর্ডেরই পদত্যাগ চান তারক সিং
ফিরহাদকে নিশানা করে তারকের দাবি, 104টি ওয়ার্ডেই তৃণমূল পিছিয়ে । এই পরিস্থিতিতে গোটা বোর্ডেরই পদত্যাগ করা উচিত ।
Published : June 2, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: আর কোনও রাখঢাক নয়, এবার প্রকাশ্যেই চলে এল কলকাতা পুরসভার অন্দরের অসন্তোষ ! নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তারক সিং। আর পদত্যাগের মুহূর্তেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও পুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে কার্যত সদ্য রাজ্যের ক্ষমতা হারানো তৃণমূলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলেন তিনি ।
মঙ্গলবার পুরসভায় এসে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানান তারক । তাঁর বক্তব্য, ভয় বা রাজনৈতিক চাপে নয়, আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদেই তিনি এই পদক্ষেপ করেছেন । তারকের কথায়, "কাজই যদি করতে না-পারি, মানুষের কাছে কী জবাব দেব ? মেয়র পারিষদ হিসেবে নানা সুযোগ-সুবিধা পাই, কিন্তু কাজের কোনও সুযোগ নেই । আত্মসম্মানবোধ থেকে পদত্যাগ করলাম ।"
আসন্ন বর্ষার আগে শহরের জলনিকাশি পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বারবার সতর্ক করলেও প্রশাসনের তরফে কোনও সাড়া মেলেনি বলেই অভিযোগ । তাঁর দাবি, বর্ষার প্রস্তুতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও পূর্ণাঙ্গ বৈঠক হয়নি । একরাশ ক্ষোভ উগড়ে বললেন, "মেয়রকে বলেছি, কমিশনারকে বলেছি । রাজনীতির বাইরে গিয়ে কলকাতার স্বার্থে কাজ করতে চেয়েছি । কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর পাইনি । এমআইসি বৈঠক পর্যন্ত হল না । মেয়র চাইলে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন, করেননি ৷"
শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগেই থামেননি তারক । পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "এখানে এসে কিছুই হয় না । কলকাতার জল জমা সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চাই, কিন্তু সুযোগ নেই । তাহলে পদে থেকে কী হবে ?"
পদত্যাগের পাশাপাশি ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের কথাও সামনে আনেন তিনি । তারকের দাবি, অতীন ঘোষও নাকি ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তারক বলেন, "অতীনবাবু আক্ষেপ করে বলেছেন, বর্ষায় ডেঙ্গি পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে । আধিকারিকদের ডাকা হলেও তাঁরা আসছেন না । তিনিও দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন বলে জানিয়েছেন ।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুরসভার নোটিশ পাঠানো নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কেও সরব হন তারক । পুর কমিশনারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, কমিশনার কোনও ভুল করেননি । নিজের দাবির পক্ষে বলেন, "অনেকে কমিশনারের বিরুদ্ধে যেতে বলেছিল । মেয়রকেও ভুল বোঝানো হয়েছিল । কিন্তু নোটিশ দিয়ে কমিশনার কোনও অপরাধ করেননি । প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে । আমরা নীতি নির্ধারণ করি, বাস্তবায়ন করে প্রশাসন ।"
এমনকি পুরসভার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, শহরের 104টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগঠন ও প্রশাসন পিছিয়ে পড়েছে । তারক বলেন, "আমরা 104টা ওয়ার্ডেই পিছিয়ে । এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি শুধু একজনের পদত্যাগ নয়, গোটা বোর্ডেরই পদত্যাগ করা উচিত ।"
পুরভোটের আগে কলকাতা পুরসভার অন্দরে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিল । তারক সিংয়ের পদত্যাগ শুধুই ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, নাকি পুর প্রশাসনের গভীরতর সংকটের ইঙ্গিত, সেই প্রশ্নই এখন শহরের রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে ।