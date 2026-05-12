প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিচ্ছেন তাপস রায়, রাজভবনে বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিচ্ছেন তাপস রায়, রাজভবনে বিশেষ অনুষ্ঠান
Published : May 12, 2026 at 4:34 PM IST
কলকাতা, 12 মে: নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরুর আগে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। মঙ্গলবার প্রোটেম স্পিকার বা অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে শপথ নিচ্ছেন মানিকতলার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। এদিন রাজভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল। নিজে শপথ গ্রহণের পর তিনি নবনির্বাচিত অন্যান্য বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করানোর গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন।
সদ্যসমাপ্ত 2026 সালের হাই-ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে এবং নতুন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। সরকার গঠনের পর এবার বিধানসভার কাজকর্ম শুরুর প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, বিধানসভার নতুন স্পিকার বা পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সভার কাজকর্ম প্রাথমিক পর্যায়ে পরিচালনা করা এবং নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের যাবতীয় দায়িত্ব থাকে প্রোটেম স্পিকারের ওপর। প্রথা মেনে বিধানসভার অন্যতম প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ সদস্য হিসেবে সেই গুরুদায়িত্ব সামলানোর জন্য এবার তাপস রায়ের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।
মানিকতলা কেন্দ্র থেকে এবার বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেছেন বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই নেতা একটা সময় তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন।
মানিকতলার মতো একটি হেভিওয়েট কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ার পর, তাঁর সুদীর্ঘ সংসদীয় এবং আইনি অভিজ্ঞতার ওপরই আস্থা রেখেছে দল। প্রোটেম স্পিকারের প্রধান কাজ হল বিধানসভার নতুন সদস্যদের শপথ গ্রহণ করানো। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাজভবনে শপথ নেওয়ার পর আগামী কয়েকদিন ধরে বিধানসভায় তিনি উপস্থিত থাকবেন এবং নিয়ম মেনে অন্যান্য নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বিধানসভার নিয়মিত স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। নতুন স্পিকার তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করা মাত্রই প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্বের মেয়াদ প্রথাগতভাবে শেষ হবে।
ইতিমধ্যেই রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে এবং প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকও সম্পন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের সম্পূর্ণ নজর এখন বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের দিকে। উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া, আধার বাতিল বিতর্ক সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে রাজ্য রাজনীতি প্রথম থেকেই যথেষ্ট সরগরম ছিল। এই সমস্ত বিতর্ক এবং টানটান উত্তেজনার পারদ পেরিয়ে এক নতুন এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে বিধানসভার কাজ শুরু হতে চলেছে। সেখানে প্রথম ধাপে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে তাপস রায়ের ভূমিকা আপাতত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।