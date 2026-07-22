রাজ্যে বিনিয়োগ খরা কাটাতে শিল্পপতিদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বার্তা, বিধানসভায় পূর্বতন সরকারকে নিশানা তাপসের

রাজ্যে বিনিয়োগ খরা কাটাতে শিল্পপতিদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বার্তা, বিধানসভায় পূর্বতন সরকারকে নিশানা তাপসের
নতুন সরকার আসার দু'মাস 12 দিনের মধ্যেই পরিস্থিতির বদল ঘটেছে বলে দাবি শিল্প মন্ত্রীর । ইতিমধ্যে 15 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ।
Published : July 22, 2026 at 10:56 AM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন বিজেপি সরকারের প্রধান লক্ষ্য শিল্পায়ন । বিধানসভায় শিল্প দফতরের বাজেট বিতর্কের জবাবি ভাষণে সেই বার্তাই দিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ।
তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, সরকার ও শিল্পপতিদের সম্পর্ক এখন আর প্রভু ও ভৃত্যের নয় । বরং শিল্পপতিদের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেই রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার ।
এদিন বিধানসভায় মন্ত্রীর জবাবি ভাষণের সময় বিরোধী বেঞ্চ ছিল কার্যত শূন্য । সেই প্রসঙ্গ টেনেই তৃণমূল এবং সিপিএমকে একযোগে আক্রমণ করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, গত 49 বছর ধরে সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার শিল্পকে ধ্বংস করেছে পূর্বতন বাম এবং তৃণমূল দুই সরকার । বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে শিল্পের নামে কীভাবে জমি লুট হয়েছে, তার বিস্তারিত খতিয়ানও তুলে ধরেন শিল্পমন্ত্রী ।
তাঁর অভিযোগ, শিল্পতালুকে কারখানার বদলে গেস্ট হাউস ও স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে । খড়গপুরের বিদ্যাসাগর পার্ক তার অন্যতম উদাহরণ ।তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা উইপ্রো বা ইনফোসিসকে জমি দেওয়া হলেও সেখানে তারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ঝুঁকেছে । শালবনিতে ইস্পাত কারখানার বদলে সিমেন্ট কারখানা হয়েছে এবং বাকি জমিতে রিয়েল এস্টেট প্রকল্প হচ্ছে । এমনকী তোলাবাজির জেরে আইএফবি-র মতো সংস্থাকেও দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল । তাপসের কথায়, "ভাইপোর গুন্ডারা আইএফবিকে বলেছিল প্রতি বোতলে টাকা দিবি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দাবি মানা হয়েছে- ততদিন পর্যন্ত সাসপেন্ডেড ছিল ওয়ার্ক... আইএফবি বন্ধ ছিল ।"
আমূলের মতো সংস্থাকেও রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী । পাশাপাশি তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক স্বার্থেই টাটাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়েছিলেন । আক্ষেপের সুরে শিল্পমন্ত্রী বলেন, "আমি ওদের কাছে যাব ৷ রতন টাটা বেঁচে থাকলে পায়ে ধরে তাকে নিয়ে আসতাম । বাংলার জন্যে, বাংলার নবপ্রজন্মের জন্যে, বাংলার শিল্পের জন্যে ।"
তবে নতুন সরকার আসার পর মাত্র দু'মাস বারো দিনের মধ্যেই পরিস্থিতির বদল ঘটেছে বলে দাবি মন্ত্রীর । ইতিমধ্যে 15 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে । 700 কোটি টাকা বিনিয়োগ নিয়ে রাজ্যে কাজ শুরু করতে চলেছে আমূল । তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ।
শিল্প না হওয়ার কারণেই কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলার লাখ লাখ যুবককে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে । এই পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা মেটাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছে নতুন সরকার । পিএম গতিশক্তি প্রকল্পে রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরি হচ্ছে । পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ।
আগামী অগস্ট মাসে দুর্গাপুরে একটি সুতাকলের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী । কোচবিহারের মেখলিগঞ্জেও নতুন শিল্প পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । কর ফাঁকি রুখতে খনিজ পরিবহণে ই-চালান ব্যবস্থা চালু হচ্ছে । সবমিলিয়ে বাংলার হারানো শিল্প গৌরব ফিরিয়ে আনাই এখন নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য । শিল্পমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শেষে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, "আমাদের আর শিল্পপতিদের সম্পর্কটা স্যার বা প্রভু সঙ্গে ভৃত্যের মতো হবে না । সম্পর্কটা হবে অংশীদারের মতো ।"