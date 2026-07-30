দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বিনিয়োগে জোর, শুভেন্দুর নির্দেশে উদ্যোগপতিদের নিয়ে বৈঠকে শিল্প ও পূর্তমন্ত্রী
পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও নবীন উদ্যোক্তাদের নিয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে বৈঠক করেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার।
Published : July 30, 2026 at 3:26 PM IST
দুর্গাপুর, 30 জুলাই: দুর্গাপুরে শিল্প সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে উদ্যোগপতিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ৷ সেই বৈঠকে ছিলেন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারও ৷ দুর্গাপুরে নতুন কারখানা ও নতুন শিল্প আনার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷
কেন্দ্রীয় সরকার গত বাজেটে দুর্গাপুরকে শিল্পের করিডর হিসেবে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাজেটে সেমিকন্ডাক্টার হাব-সহ দুর্গাপুরকে শিল্পের ও বাণিজ্যের ডেস্টিনেশন হিসাবে গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে শিল্পায়নকে । একের পর এক শিল্প প্রকল্পের ঘোষণা, নতুন বিনিয়োগ টানতে জেলায় জেলায় উদ্যোগপতিদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছে রাজ্য সরকার । এবার সেই বৈঠক হল দুর্গাপুরে ৷
ইতিমধ্যেই শ্যাম স্টিলের নতুন কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পাশাপাশি, রাজ্যে আমুলের কারখানা স্থাপনের কাজও এগোচ্ছে । এবার লক্ষ্য, প্রতিটি জেলায় নতুন শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া । বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও নবীন উদ্যোক্তাদের নিয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে বৈঠক করেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার ।
বৈঠক শেষে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন । সেই লক্ষ্যেই দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও নতুন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে । শুধু নতুন শিল্প নয়, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলি পুনরুজ্জীবিত করতেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা চলছে ।"
ইতিপূর্বেই নতুন সরকারের পক্ষ থেকে দুর্গাপুরের পানাগর শিল্পতালুক-সহ অন্ডাল বিমান নগরীতে শিল্প বিনিয়োগের কথা বলার পাশাপাশি ভিন রাজ্যের ব্র্যান্ডেড হাসপাতাল, নতুন সিমেন্ট কারখানা, জিন্দাল গ্রুপের বিনিয়োগের কথাও বলা হয়েছে । মাত্র কয়েকদিন আগে দুর্গাপুরে এসেও কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ব দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এবং মিশ্র ইস্পাত কারখানাকে একত্রীকরণ করার কথা বলেছেন ৷ তবে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ সম্পর্কে সেভাবে কোনও কথা বলেননি তিনি । দুর্গাপুরে নতুন করে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ইউনিট তৈরির কথা বাজারে চাউর হলেও সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি । তবে মিশ্র ইস্পাত কারখানাকে ঢেলে সাজানোর জন্য কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ।
রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সময়কালে দুর্গাপুরকে জার্মানির রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা হতো । শিল্পের ডেস্টিনেশন হিসাবে দুর্গাপুরকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরার মূল কারিগর ছিলেন বিধানচন্দ্র রায় । কিন্তু বিগত বাম সরকার এবং তৃণমূল জমানায় দুর্গাপুরে সেভাবে শিল্পায়ন হয়নি বলে অভিযোগ । বাম সরকারের আমলে বেশকিছু শিল্পতালুকে কিছু ফেরো আ্যলয়, স্পঞ্জ আয়রন কারখানা গড়ে উঠেছে ৷ আর তৃণমূল জামানায় পানাগড় শিল্পতালুকে বেসরকারি উদ্যোগে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও শিল্পায়ন সেভাবে হয়নি । এখন দেখার রাজ্যের নতুন সরকারের হাত ধরে দুর্গাপুর তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে কি না !