20 লক্ষ ক্ষতিপূরণ, ফেরাতে হবে অনুষ্ঠানের টাকাও ! মিমিকে আইনি নোটিশ তনয় শাস্ত্রীর

20 লক্ষ ক্ষতিপূরণ, ফেরাতে হবে অনুষ্ঠানের টাকাও ! মিমিকে আইনি নোটিশ তনয় শাস্ত্রীর
ওই ঘটনার জন্য মিমিকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও নোটিশে দাবি করেছেন তনয় শাস্ত্রী ৷
Published : February 19, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: এবার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে আইনি নোটিশ পাঠালেন তনয় শাস্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, বনগাঁর অনুষ্ঠানের জন্য মিমি আয়োজকদের থেকে যে টাকা নিয়েছিলেন, তা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷ এখানেই শেষ নয়, ওই ঘটনার জন্য মিমিকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও নোটিশে দাবি করেছেন তনয় শাস্ত্রী ৷
সময়মতো অনুষ্ঠানে না-এসেও টাকা নিয়ে প্রতারণা করা ও শর্ত ভাঙার অভিযোগ আনা হয়েছে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৷ এই অভিযোগে বনগাঁর অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রী আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন মিমিকে ৷ নোটিশে দাবি করা হয়েছে, অনুষ্ঠানে নেওয়া 2 লক্ষ 65 হাজার টাকা ফেরাতে হবে অভিনেত্রীকে । এছাড়াও তনয় শাস্ত্রীর সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ বাবদ মিমিকে আরও 20 লক্ষ টাকা মেটাতে হবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি নোটিশে জানিয়েছেন, 25 জানুয়ারির ওই অনুষ্ঠানে রাত সাড়ে দশটায় মঞ্চে ওঠার কথা থাকলেও, মিমি রাত 11.35-এ মঞ্চে উঠে রাত 12টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান করেন । এই শর্ত ভাঙার জন্য তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।
উল্লেখ্য, বনগাঁর নয়াগ্রামে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আয়োজক তনয় শাস্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী । তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি । অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় তনয় শাস্ত্রীকে । যদিও তিনি পরে জামিন পেয়েছেন ।
এরই মধ্যে গত 4 ফেব্রুয়ারি তনয়কে 2 কোটি টাকার লিগাল নোটিশ পাঠিয়েছেন মিমি ৷ তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে ও তাঁর মানহানি করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর । সেই নোটিশের পালটা জবাব দিতে এবার তনয়ের পক্ষ থেকে মিমিকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে ।
বনগাঁর নয়াগ্রামের অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে স্টেজে উঠেছেন বলে দাবি করে অনুষ্ঠানের মাঝেই মঞ্চে উঠে পড়েছিলেন তনয় শাস্ত্রী । মিমি চক্রবর্তী সেই সময় মঞ্চে গান গাইছিলেন । তাঁর গান থামিয়ে তাঁকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলা হয় বলে অভিযোগ ৷ তাতেই অপমানিত বোধ করে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন 'রক্তবীজ' অভিনেত্রী । এই নিয়ে বনগাঁ আদালতে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছেন তিনি ৷