'বিজয়' রথের চাকা গড়াল দক্ষিণ থেকে পূর্বে, বর্ধমানে কার্যালয় খুলল TVK

'বিজয়' রথের চাকা গড়াল দক্ষিণ থেকে পূর্বে, বর্ধমানে কার্যালয় খুলল TVK
TVK Party Office Opening in West Bengal: তবে কি এবার বাংলা সফরে আসতে পারেন থালাপতি ! কী বলছেন পশ্চিমবঙ্গ টিভিকে আহ্বায়ক ?
Published : September 28, 2026 at 8:48 AM IST
বর্ধমান, 28 সেপ্টেম্বর: তামিলনাড়ুর গণ্ডি পেরিয়ে এবার বাঁশি বাজল বাংলায় ৷ পূর্ব বর্ধমানের ফাগুপুরে দলীয় কার্যালয় খুলল সুপারস্টার তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম বা টিভিকে ৷ বাংলায় এটিই টিভিকে'র প্রথম কার্যালয় ৷
রবিবার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয়কারী চৈতালি রায় এবং বিভিন্ন জেলার দলীয় নেতারা । তবে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে টিভিকে এখনও তাদের উপস্থিতি জানান দিতে পারেনি ।
Purba Bardhaman, West Bengal: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) opened first party office in West Bengal at Fagupur. TVK West Bengal State Coordinator Chaitali Roy and party leaders from several districts attended the inauguration. https://t.co/JUMKoCeMoL— IANS (@ians_india) September 27, 2026
দলের রাজ্য নেতৃত্বের বক্তব্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে রাজনৈতিক লড়াই বা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। সংগঠনকে প্রসারিত করতে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলতে বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের উপরই তাঁরা বেশি জোর দিচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন, বাংলার মানুষের মন জয় করতে গেলে প্রথমে তাঁদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন।
ফাগুপুর এলাকায় দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই জেলায় টিভিকে-র সাংগঠনিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বলে দাবি করেছেন দলের শীর্ষ নেতারা। চৈতালীর মতে, তামিলনাড়ু থেকে আসা গাইডলাইন অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে বাংলার জনগণের সাড়া এবং থালাপতি বিজয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর। নেতৃত্ব ইঙ্গিত দিয়েছে, দল যদি এখানে তৃণমূল স্তরে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে পারে, তবে থালাপতি বিজয় বাংলা সফরেও আসতে পারেন ।
চৈতালি বলেন, "যেসব রাজ্যে দলের সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে, সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের নির্দেশ এসেছে তামিলনাড়ু থেকে। সেই আদেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গেও সাংগঠনিক প্রসারের প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।"