মালিকের দেওয়া শাড়ি পরেই শপথ নেবেন আউশগ্রামের জয়ী প্রার্থী কলিতা মাজি

মালিকের দেওয়া শাড়ি পরেই শপথ নেবেন আউশগ্রামের জয়ী প্রার্থী কলিতা মাজি
আউশগ্রাম বিধানসভায় জয়ী প্রার্থী কলিতা মাজি এখন খবরের শিরোনামে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর জয়ের কাহিনি ভাগ করে নিলেন ৷
Published : May 7, 2026 at 8:50 PM IST
আউশগ্রাম, 7 মে: ইটের পরে ইট গেঁথে চারটে দেওয়াল আর মাথার ছাদটা পাকা হয়েছে শুধু ৷ সেই ইটের দেওয়ালে অলসভাবে লেপটে আছে একটা বিজেপির পতাকা ৷ হালকা হাওয়ায় দুলতে থাকা সেই পতাকাই শুধু জানান দিচ্ছে আউশগ্রামের পাত্রপাড়ার এই বাড়িতে একটা গেরুয়া হাওয়া বইছে ৷ বাড়িটার ছোট্ট দরজায় অনেকগুলো কৌতূহলী চাহনি ৷ তাঁরা অপেক্ষা করছেন বাড়ির গৃহবধূর জন্য ৷
কলিতা মাজি, আউশগ্রাম বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছেন মফসস্বলের এই সাদামাটা গৃহবধূ, যিনি মাসখানেক আগেও অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন ৷ ভোটে লড়বেন বলে কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মাস খানেকের ৷ আর আজ, কলিতার দাওয়ায় একটা ছোট্ট ভিড় অধীর আগ্রহে তাঁর আশায় পথ চেয়ে রয়েছে, তাঁকে গেরুয়া উত্তরীয়ে বরণ করে নেবে বলে ৷
ভোটের ফলাফল রাতারাতি বদলে দিয়েছে কলিতার আশপাশের অনেক কিছু ৷ দৈনন্দিন চেনা ছন্দে আর হয়তো কখনও কোনও বাড়িতে পরিচারিকার কাজে যাবেন না তিনি ৷ বরং, যাঁদের বাড়ি কাজ করতেন, তাঁরাই হয়তো তাঁর দরজায় আসবেন, বাড়িয়ে দেবেন নিজেদের আর্জি লেখা কাগজ, চাইবেন তাঁর একটি স্বাক্ষর ৷ 4 মে বদলে দিয়েছে অনেক কিছু ৷
তবে সেই ভোটে লড়া নিয়েই বিস্তর অনিশ্চয়তা ছিল কলিতার ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁর নাম বিচারাধীন অর্থাৎ 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ছিল ৷ পরে অবশ্য কলিতার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ৷ এখন এই জয়ের পর শিরোনামে কলিতা মাজি ৷ নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হালহকিকত জানতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় ইটিভি ভারত ৷ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এই জয় নিয়ে কী বললেন বিজেপি নেত্রী ?
আবেগঘন কণ্ঠে কলিতার বক্তব্য, "এই জয়ে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই ৷ মানুষ আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদেই এই জয় এসেছে ৷ 2021 সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে গিয়েছিলাম ৷ তিনি আমাকে 'বোন' বলে ডেকেছিলেন ৷ আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম ৷ প্রধানমন্ত্রী তখন আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন ৷ আজ মনে হচ্ছে সেই আশীর্বাদেরই মূল্য পেলাম ৷"
আউশগ্রামের জয়ী বিজেপি প্রার্থী বলন, "2014 সাল থেকে বুথের কর্মী হিসাবে কাজ করে এসেছি ৷ মানুষের অনেক অত্যাচার, অসম্মান সহ্য করেছি ৷ আমি চাই এলাকায় শান্তি ফিরুক ৷ কোনও অশান্তি যেন না হয় ৷ সাধারণ মানুষ যেন সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন ৷"
যাঁদের বাড়িতে এতদিন পরিচারিকার কাজ করেছেন কলিতা, সেই পরিবারের সদস্যরাও আজ আবেগে ভাসছেন ৷ তেমনই একজন কৃষ্ণা পাত্র ৷ কলিতাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন ৷ তাঁর কথায়, "কলি অত্যন্ত দায়িত্বশীল মেয়ে ৷ আমাদের পরিবারের সব বিপদে পাশে থেকেছে ৷ আমার স্বামীকে নিজের বাবার মতো দেখে ৷ এবার চলে যাবে ৷ কষ্ট হচ্ছে ৷ কিন্তু আর তো ওকে কাজে আসার কথা বলতে পারি না ৷"
একদিকে রাজনৈতিক দায়িত্ব, প্রচার সামলানো ৷ অন্যদিকে পেটের দায়ে অন্যের বাড়িতে সময়মতো পৌঁছনো- দু'দিকই সামলেছেন কলিতা ৷ কৃষ্ণা পাত্র বলেন, "2011 সাল থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ করত কলিতা ৷ মাঝে 2021 সালের নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছিল ৷ তখন তিনটে মাস কাজ করেনি ৷ সেবার জিততে পারল না ৷ তখন আবার ফিরে এল ৷ এই 2026 সালের ভোটে টিকিট পাওয়ার পরেও সপ্তাহখানেক কাজ করেছে ৷ কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ চলে যেতে হত ওকে ৷ আমরাও বললাম ৷ তখন ছেড়ে দিল ৷ ওর লড়াইটা কঠিন ছিল ৷ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ৷ আর যে কাজটা করব বলবে, সেটা করেই ছাড়বে ৷ মানুষকে মানুষ বলে মনে করে ৷"
এতদিন কলিতা সামলেছেন ঘর ৷ এবারে পা রাখবেন বিধানসভার অলিন্দে ৷ লবি পেরিয়ে ঢুকে পড়বেন সভাকক্ষে ৷ এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণা বলেন, "ঘর তো চারজনকে নিয়ে ৷ বিধানসভা মানে জনগণ, লড়াই ৷ আশাকরি, ও সব দিক সামলে নিতে পারবে ৷"
অভাবী মানুষের স্বপ্নই তাকে বেঁচে থাকার সাহস জোগায় ৷ যেমনটা দেখতেন পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা পুরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের পাত্রপাড়ার বাসিন্দা কলিতা ৷ বাপের বাড়ি মঙ্গলকোটের দিকশো গ্রামে ৷ স্বামী পেশায় কলমিস্ত্রি ৷ এক ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৷ খেটে খাওয়া এক নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবার ৷ অভাব যেখানে দিনেরাতের সঙ্গী ৷
কলিতা মাজির কথায়, "অনটনের সংসার ৷ স্বামীরা তিন ভাই, পাঁচ বোন ৷ অনেক বড় সংসার ৷ স্বামী কল মিস্ত্রি ৷ ননদদের বিয়ে দিতে হবে ৷ সংসারের হাল ধরতে তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করতাম ৷ রাজনীতিতে আসব ভাবিনি ৷ আমি তো রাজনীতি বুঝি না ৷"
তাহলে রাজনীতিতে পা কীভাবে ? আউশগ্রাম বিধানসভার জনপ্রতিনিধি বলেন, "আমি রাজনীতিতে আসতে চাইনি ৷ আমার শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, মানুষের হয়ে কাজ করো ৷ মানুষের জন্য কাজ করো ৷ সেই দিনটার কথা ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছে ৷ আজ যদি শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেন ৷"
সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে কিছু করার ইচ্ছে জাগত ভিতরে ভিতরে । সেই ভাবনা থেকে বিজেপির সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করেন কলিতা ৷ পরিচারিকার কাজ করে মাসের শেষে হাতে আসত মাত্র আড়াই হাজার টাকা ৷ সেই সামান্য উপার্জনেই কোনওরকমে চলত সংসার ৷
আউশগ্রাম থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তিনি, কিন্তু বিধায়ক নন ৷ একটা ধাপ বাকি ৷ সেটা শপথ নেওয়া ৷ আগামী 9 মে, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ আরও সব রথী-মহারথীদের উপস্থিতিতে শপথ নেবে বিজেপির নয়া মন্ত্রিসভা ৷ সেখানে ডাক পাবেন কলিতাও ৷ কিন্তু এমন জাঁকজমক অনুষ্ঠান হোক বা বিধানসভা, তিনি যে যাবেন, তেমন শাড়ি আছে তাঁর কাছে ? না ৷ একটা শাড়ি কিনতে তাঁকে পাঁচবার ভাবতে হয় ৷ কলিতার এই চরৈবেতিতে অবশ্য পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পুরনো বাড়ির কর্ত্রী ৷ মাসখানেক আগে যে বাড়িতে তিনি কাজ করতেন ৷ সেই বাড়ি থেকে দেওয়া শাড়ি পরে বিধায়কের শপথ নিতে যাবেন আউশগ্রামের জয়ী প্রার্থী ৷
মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছে আর শ্বশুরের উৎসাহে এক যুগ আগে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন কলিতা মাজি । তখন চারদিকে ঘাসফুল ৷ পশ্চিমবঙ্গের ভোট-রাজনীতিতে বিজেপির নাম-নিশান নেই ৷ সেই 2014 সালে বিজেপির বুথ কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবনের শুরু কলিতার ৷ সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলে দলের কাজে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি ৷ ধীরে ধীরে স্থানীয় নেতৃত্বের নজরে পড়েন তিনি ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার আউশগ্রাম কেন্দ্র থেকে বিজেপি কলিতাকে প্রার্থী করে ৷ সেই সময় তাঁর হয়ে প্রচারে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখা হয়েছিল এই সাদামাটা প্রার্থীর । সেই স্মৃতি আজও তাঁর জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি ৷ সেবার জয় অধরাই থেকে যায় ৷ তৃণমূল প্রার্থী অভেদানন্দ থান্ডারের কাছে প্রায় 11 হাজার 815 ভোটে হেরে যান তিনি ৷ কিন্তু একবারের পরাজয় দমিয়ে রাখতে পারেনি কলিতাকে ।
2026 সালের বিধানসভা ভোটে ফের তাঁর উপরেই ভরসা রাখে বিজেপি ৷ সাধারণ গৃহপরিচারিকা কলিতা মাজিকেই বিধানসভা লড়াইয়ের সুযোগ দেয় গেরুয়া শিবির ৷ রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিপুল জয়ের অংশীদার আজ তিনিও ৷
তাঁর নির্বাচনী প্রচারে কোনও জাঁকজমক ছিল না ৷ প্রচুর অর্থবল বা বিশাল লোকবল- কোনওটাই ছিল না কলিতার কাছে ৷ সকালে দু’টি বাড়িতে কাজ সেরে দুপুর থেকে বেরিয়ে পড়তেন প্রচারে ৷ বুথে বুথে ঘুরেছেন, অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন কর্মীদের নিয়ে ৷ প্রতিপক্ষ ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা তৃণমূলের শক্তিশালী প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার ৷ রাজনৈতিক সমীকরণে অনেকে কলিতাকে কোনও হিসাবেই ধরেননি ৷ কিন্তু শেষ হাসিটা হাসলেন তিনিই ৷
স্থানীয়রা বলছেন, কলিতার জীবনের প্রতিটা দিন ছিল সংগ্রামের ৷ সেই লড়াই কখনও থামেনি ৷ গৃহপরিচারিকার কাজ থেকে বিধায়ক হয়ে ওঠার এই পথচলা তাই অনেকের কাছেই রূপকথার মতো ৷ এই রূপকথার ভিত কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস আর মানুষের আস্থার উপর দাঁড়িয়ে ৷
মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী-সহ বহু ভিআইপি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সে সব ভেবে কেমন লাগছে ? কলিতা বলেন, "আমি তো আগে প্রধানমন্ত্রীকে পা জড়িয়ে ধরে প্রণাম করব ৷ তিনি সাক্ষাৎ ভগবান ৷ তাঁর আশীর্বাদেই আজ আমি এই জায়গায় এসেছি ৷"
গত 4 মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে 208টি আসনে জয়ী হয়েছে, তার মধ্যে একটি পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ৷ এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি 1 লক্ষ 7 হাজার 692টি ভোট পেয়েছেন ৷ 12 হাজার 535 ভোটে তৃণমূলের শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে হারিয়ে, এবারে কলকাতার বিধানসভা ভবনে প্রবেশ করবেন তিনি ৷ এই দুর্দান্ত জয় 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' কলিতা মাজির ৷ আর তা রূপকথা নয়, 'জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা শিশিরভেজা কাহিনী' ৷