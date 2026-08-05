কোটি টাকা খরচে তৈরি ! দু'বছর পরেও শুরু হল না টালা ঝিলপাড়ে ফুড স্ট্রিট
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে কোটি টাকা খরচে তৈরি করা হয়েছে টালা ঝিলপাড়ে এই ফুড স্ট্রিটটি ৷ ভেন্ডারের তালিকার যাঁতাকলে আটকে উদ্বোধন প্রক্রিয়া ৷
Published : August 5, 2026 at 7:12 PM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: এখনও আলোর মুখ দেখল না কলকাতার টালা ঝিলপাড়ে তৈরি ফুড স্ট্রিট । সমস্ত দোকান, পরিকাঠামো তৈরির দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও আজও চালু হয়নি । ঝাঁপ খোলেনি কোনও দোকানে ।
কেন্দ্রীয় প্রকল্প ন্যাশনাল হেলথ মিশন । সেই প্রকল্পের আওতায় বিদেশের ফুড স্ট্রিট আদলে রাজ্যের বেশ কিছু শহরে ফুড স্ট্রিট গড়ার জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল । সেই টাকায় কলকাতায় তিনটি, শিলিগুড়ি শহরে একটি ও নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি আওতায় একটি ফুড স্ট্রিট তৈরি হয় । প্রতি ফুড স্ট্রিট তৈরির জন্য এক কোটি টাকার বেশি খরচ হয় ।
শহর কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে ছোট ছোট ফুড স্টল । বহু মানুষ দিনের বিভিন্ন সময় খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে এই স্টলগুলোর উপর নির্ভর করেন । তবে বেশ কিছু সমস্যাও আছে । প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা বা খাবারের গুণমান সব স্টলে সঠিক নয় । কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যে কলকাতায় তৈরি হয়েছে এমনই ছোট ছোট স্টল নিয়ে নির্দিষ্ট একটি রাস্তাকে কেন্দ্র করে ফুড স্ট্রিট । বিদেশে এই ধরনের ফুড স্ট্রিটের চল দীর্ঘদিনের ।
ফুড স্ট্রিটে পর পর থাকছে একাধিক খাবারের স্টল । রন্ধনকারীকে নির্দিষ্ট পোশাক পরে রান্না করতে হয় । পরিষ্কার পাত্রে জল রাখা থেকে পরিচ্ছন্ন জায়গায় রান্না । প্লাস্টিক বর্জন করে বিকল্প কিছু ব্যবহার করা । এমনকি নজরদারির পর ইট রাইট সার্টিফিকেট (Eat Right Certificate) দেওয়া হবে । থাকবে বসার জায়গা । ছবি তোলার সেলফি জোন । গাড়ি রাখার জায়গা ।
আধুনিক শৌচালয় । সুন্দর আলোকজ্জ্বল এলাকা । কানে আসবে গানের শব্দ । এক অন্যরকম পরিবেশে পরিবার, পরিজন কিংবা প্রিয়জনকে নিয়ে ভালো সময় কাটাতে পারবেন । টালা ঝিলপাড়ে ইতিমধ্যেই এক কোটি টাকার বেশি খরচে তৈরি হয়েছে স্টল, বসার জায়গা ৷ লাগানো হয়েছে আলো । কিন্তু উদ্বোধন এখনও বিশ বাঁও জলে ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, কলকাতায় এই ফুড স্ট্রিট পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বস্তি বিভাগকে । তারা বছর দুই আগে সেই কাজ সম্পন্ন করে । গত বছরের জুলাই মাসে স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে তুলে দেয় এই ফুড স্ট্রিটগুলোকে । এরপর টাউন ভেন্ডিং কমিটির সহায়তায় টালার ফুড স্ট্রিট চত্বেরে 20টি স্টলের ভেন্ডারের তালিকা তৈরি হয় ।
তবে এই সমস্ত করতে গিয়ে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে । ফলে স্থগিত হয় সেই কাজ । রাজ্যে ভোটে পালাবদল হয় সরকারের । এর পরেই বিগত তৃণমূল বোর্ডের তৈরি করা ভেন্ডার তালিকা বাতিল হয় । অভিযোগ ওঠে, বিগত বোর্ডের আমলে তৎকালীন শাসকদল নিজেদের লোকজনকে ভেন্ডার হিসেবে তালিকায় নাম দিয়ে রেখেছিল । সরকার বদলে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় তাই সেই তালিকা বাতিল করা হয় ।
টালা ঝিলপাড় ছাড়াও শহরে পাটুলি ও রাসেল স্ট্রিট এলাকায় আরও দুটি ফুড স্ট্রিট আছে । এই দুই ফুড স্ট্রিটে ফুড সেফটি বিভাগের তরফে খাবারের গুণমান প্রতিনিয়ত পরীক্ষা হয় । সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়াতে 'ইট রাইট সার্টিফিকেট' পেয়েছে তারা । পাশাপশি ওয়ান টাইম ইউজ প্লাস্টিক বর্জিত এলাকা ।
টালা ঝিলপাড়ে চওড়া রাস্তার এক ধারে ধারে সারি দিয়ে ফুড স্টলগুলি করা । বিপরীতে সুন্দর নকশা করে বসার জায়গা । আছে একটি সুন্দর ছবি তোলার জায়গা । শুরু ও শেষে আছে সাইন বোর্ডে লেখা । গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে । পরিচ্ছন্ন, গাছ গাছালি এলাকা । আবহাওয়া সুন্দর করতে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
এখন প্রশ্ন কেন্দ্রের এই বিপুল টাকা খরচে তৈরি এই ফুড স্ট্রিট চালু হবে কবে থেকে ? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য খোদ পুর কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট দিতে পারছেন না । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "ফের টাউন ভেন্ডিং কমিটি এই স্টলগুলির ভেন্ডার তালিকা তৈরি করে সার্টিফিকেট দেবে । তারা বিদ্যুতের মিটার আবেদন করবে । তারপর । কিন্তু কবে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে এখনই দিনক্ষণ নির্দিষ্ট বলা যাচ্ছে না ।"