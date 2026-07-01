ইছামতির চর দখল করে গেস্ট হাউস, বুলডোজারে ধুলিসাৎ টাকির 'অবৈধ সাম্রাজ্য'
স্থানীয়দের মতে, এটি কেবল একটি অবৈধ গেস্ট হাউস ভাঙা নয়, দীর্ঘদিনের অহংকার ও অত্যাচারের অবসান । এখান থেকে বাংলাদেশে চোরাচালান-সহ নানা বেআইনি কার্যকলাপ চলত ।
Published : July 1, 2026 at 3:16 PM IST
টাকি, 1 জুলাই: আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে অবশেষে বুলডোজার নামল ইছামতির তীরে ! দীর্ঘ তিন বছরের আইনি লড়াইয়ের পর বুধবার সকাল থেকে টাকির নদীর চর দখল করে গড়ে ওঠা একাধিক গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন । প্রথম দিনের অভিযানে ভাঙা শুরু হয়েছে 'সিটি গেস্ট হাউস' । অন্যদিকে, 'দিশা গেস্ট হাউস' এর মালিকপক্ষ ভেতরের আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথি সরানোর জন্য তিনদিনের সময় চাওয়ায় আপাতত সেই ভবনে হাত দেওয়া হয়নি । উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে এদিন সকাল থেকেই ইছামতীর তীরে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় ৷
পরিস্থিতির আগাম আন্দাজ করে সকাল থেকেই ইছামতির তীর জুড়ে ছিল চূড়ান্ত সতর্কতা । মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী । সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে রাখা হয়েছিল দমকল, লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদেরও । প্রশাসনের উপস্থিতিতে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে উচ্ছেদ অভিযান।
টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, প্রায় তিন বছর আগে এক আইনজীবী বেড়াতে এসে ইছামতির চর দখল করে গড়ে ওঠা নির্মাণ নিয়ে মামলা করেন । পরে আদালত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় । সেই নির্দেশের কপি সংশ্লিষ্ট মালিকদের পাঠিয়ে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল । সময়সীমা শেষ হওয়ার পর বসিরহাট মহকুমা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বুধবার থেকে ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে ।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে জমির নথি দেখে অনুমতি দেওয়া হলেও পরে দেখা যায় নির্মাণ বিধি মানা হয়নি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নির্মাণ শেষ হওয়ার পর পুরসভার কাছ থেকে বাধ্যতামূলক কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সিসি) নেওয়া হয়নি । সেই কারণেই একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে ।
শুধু এই দুটি গেস্ট হাউসেই অভিযান থামছে না বলেও স্পষ্ট করেছেন চেয়ারম্যান । তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই টাকি পুরসভা এলাকায় 56টি সন্দেহভাজন অবৈধ নির্মাণকে চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । তার মধ্যে অন্তত 13টির নথিতে গুরুতর অসঙ্গতি মিলেছে । আগামী দিনেও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে একইভাবে অভিযান চলবে ।
আদালতের মামলার অন্যতম আবেদনকারী আইনজীবী ওমর ফারুক বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ইছামতির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল । এই উচ্ছেদের ফলে নদীর স্বাভাবিক চরিত্র ফিরে পাওয়ার পথ খুলল ।" তাঁর আরও দাবি, এটি কেবল একটি ভবন ভাঙা নয়, এটি আসলে দীর্ঘদিনের অহংকার ও অত্যাচারের অবসান । এই অবৈধ গেস্ট হাউসগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালান সহ নানা রকম বেআইনি কার্যকলাপ চলত । 2011 সালের পর থেকে টাকির যে সুন্দর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ছিল, তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল । বিশেষ তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে দ্বিতীয়বার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার পরই আদালতের নির্দেশে এই উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে ।
উচ্ছেদ অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । তাঁদের বক্তব্য, একসময় ইছামতির চর ছিল উন্মুক্ত প্রাকৃতিক এলাকা । ধীরে ধীরে বেআইনি দখল ও বহুতল গেস্ট হাউস গড়ে ওঠায় নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হতে থাকে । আদালতের নির্দেশে সেই দখলদারি ভাঙতে শুরু করায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ মিত্র, প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলেন, "তৃণমূলের আমলে জোর যার মুলুক তার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ গায়ের জোরে এসব জবরদখল করা হয়েছিল ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর এবার টাকির ইছামতির চর জবরদখল মুক্ত হচ্ছে ৷"
প্রসঙ্গত, গত 26 জুন আদালতের নির্দেশের পর সংশ্লিষ্ট গেস্ট হাউসগুলিকে চূড়ান্ত নোটিশ পাঠিয়েছিল টাকি পুরসভা । নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর বুধবার থেকে শুরু হল বহুল আলোচিত এই উচ্ছেদ অভিযান । প্রশাসনের দাবি, শুধু আদালতের নির্দেশ পালনই নয়, ইছামতির পরিবেশ ও নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রক্ষাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য । আগামী দিনেও পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত অন্য অবৈধ নির্মাণগুলির বিরুদ্ধেও একই ধরনের পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ।