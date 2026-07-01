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ইছামতির চর দখল করে গেস্ট হাউস, বুলডোজারে ধুলিসাৎ টাকির 'অবৈধ সাম্রাজ্য'

স্থানীয়দের মতে, এটি কেবল একটি অবৈধ গেস্ট হাউস ভাঙা নয়, দীর্ঘদিনের অহংকার ও অত্যাচারের অবসান । এখান থেকে বাংলাদেশে চোরাচালান-সহ নানা বেআইনি কার্যকলাপ চলত ।

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বুলডোজারে ধুলিসাৎ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 1, 2026 at 3:16 PM IST

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টাকি, 1 জুলাই: আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে অবশেষে বুলডোজার নামল ইছামতির তীরে ! দীর্ঘ তিন বছরের আইনি লড়াইয়ের পর বুধবার সকাল থেকে টাকির নদীর চর দখল করে গড়ে ওঠা একাধিক গেস্ট হাউস ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন । প্রথম দিনের অভিযানে ভাঙা শুরু হয়েছে 'সিটি গেস্ট হাউস' । অন্যদিকে, 'দিশা গেস্ট হাউস' এর মালিকপক্ষ ভেতরের আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথি সরানোর জন্য তিনদিনের সময় চাওয়ায় আপাতত সেই ভবনে হাত দেওয়া হয়নি । উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে এদিন সকাল থেকেই ইছামতীর তীরে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় ৷

পরিস্থিতির আগাম আন্দাজ করে সকাল থেকেই ইছামতির তীর জুড়ে ছিল চূড়ান্ত সতর্কতা । মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী । সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে রাখা হয়েছিল দমকল, লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদেরও । প্রশাসনের উপস্থিতিতে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে উচ্ছেদ অভিযান।

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গেস্ট হাউস (নিজস্ব চিত্র)

টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, প্রায় তিন বছর আগে এক আইনজীবী বেড়াতে এসে ইছামতির চর দখল করে গড়ে ওঠা নির্মাণ নিয়ে মামলা করেন । পরে আদালত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় । সেই নির্দেশের কপি সংশ্লিষ্ট মালিকদের পাঠিয়ে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল । সময়সীমা শেষ হওয়ার পর বসিরহাট মহকুমা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বুধবার থেকে ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে ।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে জমির নথি দেখে অনুমতি দেওয়া হলেও পরে দেখা যায় নির্মাণ বিধি মানা হয়নি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নির্মাণ শেষ হওয়ার পর পুরসভার কাছ থেকে বাধ্যতামূলক কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সিসি) নেওয়া হয়নি । সেই কারণেই একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে ।

শুধু এই দুটি গেস্ট হাউসেই অভিযান থামছে না বলেও স্পষ্ট করেছেন চেয়ারম্যান । তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই টাকি পুরসভা এলাকায় 56টি সন্দেহভাজন অবৈধ নির্মাণকে চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । তার মধ্যে অন্তত 13টির নথিতে গুরুতর অসঙ্গতি মিলেছে । আগামী দিনেও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে একইভাবে অভিযান চলবে ।

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টাকিতে গজিয়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ (নিজস্ব চিত্র)

আদালতের মামলার অন্যতম আবেদনকারী আইনজীবী ওমর ফারুক বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ইছামতির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল । এই উচ্ছেদের ফলে নদীর স্বাভাবিক চরিত্র ফিরে পাওয়ার পথ খুলল ।" তাঁর আরও দাবি, এটি কেবল একটি ভবন ভাঙা নয়, এটি আসলে দীর্ঘদিনের অহংকার ও অত্যাচারের অবসান । এই অবৈধ গেস্ট হাউসগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালান সহ নানা রকম বেআইনি কার্যকলাপ চলত । 2011 সালের পর থেকে টাকির যে সুন্দর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ছিল, তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল । বিশেষ তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে দ্বিতীয়বার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার পরই আদালতের নির্দেশে এই উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে ।

উচ্ছেদ অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । তাঁদের বক্তব্য, একসময় ইছামতির চর ছিল উন্মুক্ত প্রাকৃতিক এলাকা । ধীরে ধীরে বেআইনি দখল ও বহুতল গেস্ট হাউস গড়ে ওঠায় নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হতে থাকে । আদালতের নির্দেশে সেই দখলদারি ভাঙতে শুরু করায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ মিত্র, প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলেন, "তৃণমূলের আমলে জোর যার মুলুক তার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ গায়ের জোরে এসব জবরদখল করা হয়েছিল ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর এবার টাকির ইছামতির চর জবরদখল মুক্ত হচ্ছে ৷"

প্রসঙ্গত, গত 26 জুন আদালতের নির্দেশের পর সংশ্লিষ্ট গেস্ট হাউসগুলিকে চূড়ান্ত নোটিশ পাঠিয়েছিল টাকি পুরসভা । নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর বুধবার থেকে শুরু হল বহুল আলোচিত এই উচ্ছেদ অভিযান । প্রশাসনের দাবি, শুধু আদালতের নির্দেশ পালনই নয়, ইছামতির পরিবেশ ও নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রক্ষাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য । আগামী দিনেও পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত অন্য অবৈধ নির্মাণগুলির বিরুদ্ধেও একই ধরনের পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ।

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TAKI MUNICIPALITY
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বুলডোজার
BULLDOZER

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