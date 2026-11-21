'পাল্টা চ্যালেঞ্জ নেওয়াই আমার স্বভাব', খড়গপুর IIT-র 75 বছর পূর্তিতে বললেন মোদি
IIT Kharagpur Platinum Jubilee Celebration: 25 মিনিটের ভাষণে আইআইটি গড়ে ওঠার কারণ, তৎকালীন সময়ে বিপ্লবীদের ভূমিকা সবটা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : November 21, 2026 at 1:27 PM IST
খড়গপুর, 21 নভেম্বর: পালাবদলের পর ফের রাজ্যে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আইআইটির 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পঁচাত্তর জন পড়ুয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা করেন মোদি।
শনিবার খড়গপুর আইআইটির অনুষ্ঠানে ভারতের এই সাফল্যের কথাই তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী, সেইসঙ্গে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কারণও ব্যাখ্যা করেন ৷ তৎকালীন সময়ে বিপ্লবীদের ভূমিকা সেইসঙ্গে বর্তমান পড়ুয়াদের যোগদানে কীভাবে বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে, তারও পরামর্শ দেন।
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই মোদি পড়ুয়া এবং অতিথিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন তাঁর দেরিতে আসার জন্য। যদিও তার কারণ ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই দায়ী করেছেন।
এরপর আইআইটির 75 বছর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আগে এটি ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জেলখানা। যেখানে ব্রিটিশরা এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি করে রাখত। যদিও সেই বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কীভাবে দেশ স্বাধীন করবে তার আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। এখান থেকেই জাতীয় আন্দোলন হয়েছে।" এরপরই বিকশিত ভারতের ক্ষেত্রে এবং নেশন বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আইআইটি প্রধান দায়িত্ব পালন করছে বলে উল্লেখ করেন।
পাল্টা চ্যালেঞ্জ নেওয়াই মোদির স্বভাব
এরপর পুরো বিশ্বের কাছে ভারতের ইতিহাসে কী অবস্থা ছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "চ্যালেঞ্জ নেওয়া আমার স্বভাব। বারবার ক্ষমতায় আসার পর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি ৷ আর তা গ্রহণ করেছি ৷ পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছি।" তিনি যুবদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা যদি চ্যালেঞ্জ না-নিতে পারেন তাহলে সেই জীবন স্বপ্নবিহীন মরে যাওয়ার মতো। তাই লিমিটিং বিলিফের উপর কোনওভাবেই নিজেকে বন্দি করে রাখবেন না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত এরকম বহু চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। যদিও আগে যারা শাসন করত এবং যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কোনওদিনই চ্যালেঞ্জ নিতে পারেনি। লিমিট ব্রেক করেছে ভারত, তবেই বিশ্বে এখন দেশের জয়গান।"
গরিব হটানো প্রসঙ্গ
এরপর ভারতে গরিবি হটানো প্রসঙ্গ তিনি বক্তব্য রাখেন। নাম-না করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির গরিবি হটাও কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "দেড়শো কোটি জনগণে কেউ কখনও ভারতের গরিব হটানো নিয়ে ভাবেনি। আমি প্রথম গরিব হটানোর জন্য লালকেল্লা থেকে বক্তব্য রেখেছিলাম সুলভ শৌচাগার করার জন্য। যার জন্য বিরোধীরা আমার অনেক সমালোচনাও করেছে।
ক্ষমতায়ন নিয়ে মোদির ভাষণ
এরপর ক্ষমতায়ন নিয়েও বক্তব্য রাখেন মোদি ৷ তাঁর কথায়, "এখন পাওয়ার টু এমপাওয়ার করার জন্যই দেশের বিকাশ ঘটেছে। যার জন্য যুবদের কর্মসংস্থান হয়েছে। তারা নতুনভাবে যোগদান করেছে।" ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঘোষণা অনুযায়ী, ভারত এখন 50 শতাংশ গরিবি কমিয়ে ফেলেছে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী।
এদিন প্রধানমন্ত্রীরর সঙ্গে আইআইটির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যপাল আরএন রবি, আইআইটি ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী, অধ্যাপক টিবি নরেন্দম-সহ অন্যান্যরা।