তৃণমূলের উপপ্রধানকে গ্রেফতারের দাবি, টাকি রোড অবরোধ; জ্বলল টায়ার

তৃণমূলের উপপ্রধানকে গ্রেফতারের দাবি, টাকি রোড অবরোধ; জ্বলল টায়ার
বিজেপি কর্মীর বাড়ি-দোকানে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ, তিন সপ্তাহ পরও গ্রেফতারি না হওয়ায় রাস্তায় নামলেন গ্রামবাসীরা; লিখিত আশ্বাসে উঠল অবরোধ ।
Published : June 14, 2026 at 7:11 PM IST
হাসনাবাদ, 14 জুন: বিসপুর বাজারে বিজেপি কর্মীর বাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনার জেরে জমে থাকা ক্ষোভ অবশেষে রাস্তায় বিস্ফোরিত হল । অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা বিসপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শহিদুল শেখের নাম উঠে আসার পরও তাঁকে গ্রেফতার না করায় রবিবার সকাল থেকে টাকি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন কয়েকশো গ্রামবাসী । টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা আটকে দেওয়া হয় । ফলে দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয় যান চলাচল ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেলেও মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ । উল্টে অভিযুক্তরা এলাকায় দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ অভিযোগকারীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলেও দাবি তাঁদের। বিক্ষোভ ঘিরে হাসনাবাদের বাসস্ট্যান্ড চত্বর কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় । আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হলেও স্থানীয় প্রশাসনের কাজকর্মে এখনও সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়েনি । অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তাদের রক্ষাকবচ হিসেবেই পুলিশ কাজ করছে বলে অভিযোগ তোলেন তাঁরা ।
বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত হিন্দু সুরক্ষা সমিতির রাজ্য সভাপতি অভিজিৎ চন্দ্র দাস বলেন, "বিসপুর বাজারে বিজেপি কর্মী নিতাই দাস মণ্ডলের বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগানোর ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বহু মানুষ । আমাদের কাছে খবর, অন্তত 18 জনকে ভয় দেখানো হয়েছে । বারবার অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি । তাই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আজ রাস্তায় নেমে এসেছে ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, হাসনাবাদ থানার ভূমিকা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ তৈরি হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে এলাকার বিধায়িকা রেখা পাত্রও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছেন বলে দাবি তাঁর ।
অবরোধে সামিল শতরূপা দাসের কথায়, "অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে শুধু সময়ই চেয়ে গিয়েছে পুলিশ । 18 দিন কেটে গেল, কিন্তু গ্রেফতার হয়নি কেউ । আমরা জানতে চাই, আইন কি সাধারণ মানুষের জন্য এক রকম আর ক্ষমতাশালীদের জন্য অন্য রকম ?" একই সুর শোনা যায় আর এক আন্দোলনকারী নীলিমা গিরির গলাতেও । ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, "এক মাস হতে চলল । আমাদের চোখের সামনে দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হল, অথচ অভিযুক্ত দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে । পুলিশ যদি ব্যবস্থা না নেয়, তবে মানুষ কোথায় যাবে? আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি- গ্রেফতারি না হলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে ।"
দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা । আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার পর দ্রুত তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লিখিত আশ্বাস দেওয়া হয় । শেষমেশ দুপুরের দিকে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা । তবে অবরোধ প্রত্যাহার হলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি । এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে । কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিসপুর ও সংলগ্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ।