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বেঙ্গালুরুর গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান

বেঙ্গালুরু পুলিশের সহযোগিতায় গতকাল গভীর রাতে এই রুদ্ধশ্বাস যৌথ অপারেশন চালানো হয়। আজই তাঁকে বেঙ্গালুরুর স্থানীয় আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডে হাসনাবাদ থানায় আনা হচ্ছে।

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বেঙ্গালুরুর গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 2:16 PM IST

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টাকি, 23 জুন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে । বিপুল জনসমর্থন নিয়ে 200-রও বেশি আসন পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ আর সরকার বদলের পর প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়তেই নানা অভিযোগে একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছেন প্রাক্তন শাসকদলের নেতারা ৷ এবার পুলিশের জালে ধরা পড়লেন এলাকা কাঁপানো টাকির 'ডন' তথা টাকি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজি ।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর, রাজ্য পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG) বেঙ্গালুরুর একটি গোপন আস্তানা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে । বেঙ্গালুরু পুলিশের সহযোগিতায় গতকাল গভীর রাতে এই রুদ্ধশ্বাস যৌথ অপারেশন চালানো হয় । আজই ধৃত প্রভাবশালী নেতাকে বেঙ্গালুরুর স্থানীয় আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডে হাসনাবাদ থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে ।

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গ্রেফতার টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান (নিজস্ব চিত্র)

হাসনাবাদ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 3 জুন প্রবীর রায় চৌধুরী নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ফারুক গাজি ও টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়-সহ মোট 15-16 জনের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর মামলা (FIR No: 413) রুজু হয়েছিল । ফারুক গাজির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ধারা-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে খুনের চেষ্টা, অনধিকার প্রবেশ, জোরপূর্বক টাকা আদায়, চুরি, সম্পত্তি ভাঙচুর, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, হুমকি প্রদর্শনের মতো অত্যন্ত গুরুতর সব ধারা ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন বিজেপি সরকার গঠন ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স' বার্তার পরেই পুলিশ প্রশাসন এই ধরনের প্রভাবশালী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে ।

এলাকায় এই ফারুক গাজির দাপট ও একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা কারও অজানা নয় । তাঁর বিরুদ্ধে জোর করে সাধারণ মানুষের জমি দখল, সরকারি সম্পত্তি ও নদীর চর ভেড়ি বানানোর জন্য দখল করার ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় প্রকল্প আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দরিদ্র মানুষের থেকে মোটা অঙ্কের 'কাটমানি' বা সিন্ডিকেট ট্যাক্স আদায়েরও মূল মাথা ছিলেন এই ফারুক । রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর বিরুদ্ধে ভোটের আগে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখানো এবং তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা দেওয়ার একাধিক অভিযোগ এর আগে সামনে এসেছিল ।

এই দাপুটে নেতার গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই আজ সকাল থেকে গোটা বসিরহাট মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ।

TAGGED:

VICE CHAIRMAN ARRESTED
TAKI VICE CHAIRMAN ARRESTED
টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান
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