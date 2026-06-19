ইছামতীর পাড়ে অবৈধ হোটেল-রিসর্টকে কড়া নোটিশ পুরসভার, ঝুলল তালা

ইছামতীর পাড়ে অবৈধ হোটেল-রিসর্টকে কড়া নোটিশ পুরসভার, ঝুলল তালা
সম্প্রতি রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন বিজেপি সরকার গঠিত হতেই প্রশাসনিক স্তরে এক বড়সড় তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷ যার স্পষ্ট প্রমাণ মিলল টাকিতে ।
Published : June 19, 2026 at 3:37 PM IST
টাকি, 19 জুন: রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে উত্তর 24 পরগনার টাকি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থান। ইছামতী নদীর শান্ত পরিবেশ এবং ওপারে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে সারা বছরই এখানে পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে ইছামতীর নদী পাড় এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে একের পর এক বেআইনি হোটেল, লজ ও রিসর্ট গড়ে তোলার অভিযোগ উঠছিল ।
পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ইছামতীর তীরবর্তী অঞ্চল-সহ টাকির বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকার প্রায় 56টিরও বেশি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে । টাকি পুরসভার পক্ষ থেকে জারি করা অফিশিয়াল ডিমোলিশন অর্ডার নোটিশটি (Demolition Order Notice) লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গত 17 জুন, 2026 তারিখে এই উচ্ছেদ নোটিশ জারি করা হয়েছে ।
1993 সালের পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইনের 200 ও 220 নম্বর ধারা এবং 2007 সালের বিল্ডিং রুলসের 32 নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে বা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মিত এই অংশগুলি আগামী সাত দিনের মধ্যে নিজস্ব দায়িত্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অন্যথায় পৌরসভা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানানো হয়েছে ।
এই বিষয়ে টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "শুধু নদীর ধার নয়, সমগ্র টাকি মিউনিসিপালিটির বাণিজ্যিক এলাকাগুলোর এরকম 56টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তাদের উপযুক্ত নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছিল ৷ পুর কর্তৃপক্ষ তা ভেরিফাই করে দেখে জানতে পেরেছে কারা প্ল্যান বহির্ভূত নির্মাণ করেছে । এই সংক্রান্ত রিপোর্ট মুখ্যসচিব ও জেলাশাসক জানতে চেয়েছিলেন, যা ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে । যাদের কাগজের সঙ্গে বাস্তবের গরমিল রয়েছে, তাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে, অন্যথায় প্রশাসন আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেবে ।
নদীর ধারের বেশ কিছু হোটেল বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান স্পষ্ট করেন যে, ওগুলো পুরসভার কারণে নয়, বরং কোনও আদালতের মামলা বা প্রশাসনিক অন্য কোনও কারণে বন্ধ রয়েছে । তবে নদীপাড়ের বেআইনি হোটেল বা রাস্তা দখল করে তৈরি হওয়া পাঁচিল ও অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা এলেই পুরসভা নিজস্ব স্তরে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করবে বলে তিনি নিশ্চিত করেন ।
পুরসভার এই কঠোর পদক্ষেপের পর হোটেল মালিকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷ অনেকেই নিজেদের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে খুশির হাওয়া দেখা গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে । প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে এলাকার বাসিন্দা সোমনাথ ঘোষ জানান, টাকির একটা ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে । কিন্তু তৃণমূলের জামানায় এই অবৈধ হোটেলের কারবারের জন্য টাকির সুনাম অনেকটাই মাটিতে মিশে গিয়েছিল । এই যে একের পর এক তালা পড়ছে, এতে একদিকে যেমন এলাকাবাসী খুশি, তেমনই পর্যটকরাও যারা এখানে এসে পরিবার নিয়ে সামাজিক বাধা-বিপত্তির মুখে পড়তেন, তারাও আশা এখন করছেন আগামিদিনে এই সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকবে এবং পুনরায় পর্যটকরা স্বমহিমায় টাকিতে আসতে শুরু করবেন ।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূলের জামানায় নদীর গতিপথ আটকে যে অবৈধ কারবার চলছিল, জনগণ তার বিরুদ্ধে জনাদেশ দিয়েছে । বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্যই এই অবৈধ কারকারিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । দীর্ঘ দেড় দশকের অচলাবস্থা কাটিয়ে নতুন সরকারের এই কড়া বার্তা ও প্রশাসনিক সংস্কারের জেরে ইছামতীর নদীপাড়কে সম্পূর্ণ দখলমুক্ত করার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল ।