ইছামতিতে দুর্গা বিসর্জনে অনিশ্চয়তায় দুই বাংলার মিলন, নয়া সরকারে সুদিন ফেরার অপেক্ষায় টাকি

ইছামতিতে দুর্গা বিসর্জনে অনিশ্চয়তায় দুই বাংলার মিলন, নয়া সরকারে সুদিন ফেরার অপেক্ষায় টাকি
Durga Immersion at Taki: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যে থাবা বসিয়েছে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশের আশঙ্কা । এবারও কি সেটাই বাধা হবে টাকিতে বিসর্জনে ?
Published : October 4, 2026 at 7:15 PM IST
টাকি (উত্তর 24 পরগনা), 4 অক্টোবর: শারদোৎসবের বিদায়লগ্নে গোটা বাংলা যখন প্রতিমা নিরঞ্জনের বিষাদে ভাসে, তখন উত্তর 24 পরগনার সীমান্ত শহর টাকির রূপ থাকে সম্পূর্ণ আলাদা । দেশভাগের অনেক আগে থেকেই জমিদারী ঐতিহ্যের হাত ধরে এই ইছামতী নদীতে বিসর্জনের রীতি চলে আসছে ।
টাকির রায়চৌধুরী পরিবার বা ঘোষবাবুদের মতো প্রাচীন জমিদারদের প্রতিমা বিসর্জন দেখতে নদীর দুই পাড়— এপারে টাকি, ওপারে বাংলাদেশের দেবহাটা ও সাতক্ষীরার মানুষ একাকার হয়ে যেতেন । 1947 সালে মানচিত্রে কাঁটাতার বসলেও দশমীর কয়েক ঘণ্টার জন্য ইছামতী সেই কাঁটাতারের ভূগোল মুছে দিত । আন্তর্জাতিক জলসীমা ভুলে ভারতীয় তেরঙা আর ওপার বাংলার লাল-সবুজ পতাকা ওড়ানো হাজারো নৌকো মাঝনদীতে এসে মিলত ।
নৌকা থেকে নৌকায় মিষ্টি আদান-প্রদান, আত্মীয়দের খোঁজ নেওয়া আর বিসর্জনের পর মাঝনদীতে দাঁড়িয়েই আন্তরিক কোলাকুলি— দশকের পর দশক ধরে এই সম্প্রীতি ছিল এক বিরল দৃশ্য ।
তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্মুক্ত ঐতিহ্যে থাবা বসায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশের আশঙ্কা । সুরক্ষার স্বার্থে মাঝনদীতে কড়া বিধিনিষেধ জারি হওয়ায় যৌথ নৌকাবিহার কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । সেই বন্ধ দরজায় আশার আলো দেখা গিয়েছিল গত বছর, যখন বিএসএফ (BSF) এবং বিজিবি (BGB)-র মধ্যে উচ্চপর্যায়ের ফ্ল্যাগ মিটিং হয় । কিন্তু আলোচনার টেবিলে ইতিবাচক ইঙ্গিত মিললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি । ভারতের দিক থেকে ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে ইছামতীর জলে নৌকো নামলেও ওপার বাংলা ছিল নিস্তব্ধ; বাংলাদেশের তটরেখায় নিরঞ্জন হলেও নদীপথে কোনও নৌকো নামেনি । ফলে বৈঠক হলেও ঐতিহ্যের সেই চেনা আবেগ মাঝনদীতে মেলেনি ।
চলতি বছরে ওপারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পট পরিবর্তনের পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া হওয়ায় একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—বৈঠক কি শুধুই আনুষ্ঠানিকতায় আটকে থাকবে, নাকি এবার সত্যিই নদীর বুকে মানুষ একে অপরের দেখা পাবে ?
টাকির দীর্ঘদিনের স্মৃতি ও বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে ক্ষোভ ও আশার দোলাচলে ভাসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ঘাট পরিচালকরা । টাকির নৌকো ঘাটের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মী প্রদীপ দাস অতীতে ফিরে গিয়ে বলেন, "আগে যখন এখানে ঘাট চলত বা বিজয়া হত, তখন দুই দেশের মধ্যে একটা বিশাল মিলন ছিল । কিন্তু এপার থেকে ওপারে গিয়ে কেউ আর ফিরল না, আবার ওপার থেকেও মানুষ এসে ফিরে গেল না—প্রশাসন ও সরকার সামাল দিতে না পারায় সেই মিলন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায় । এখন নদীর অর্ধেক ওরা আসে, অর্ধেক আমরা যাই; মাঝখান দিয়ে বিএসএফ-এর ব্যারিকেড থাকে । গত কয়েক বছর ধরে ওপারের বোট নামছে না । তবে এবার আমরা আশা করছি ওরাও ওদের সীমানায় এবং আমরা আমাদের সীমানায় থেকে মাঝনদীতে একসঙ্গে বিসর্জন করব । ওপারে উঠে আনন্দ করার সেই পুরনো দিনের আবেগ পুরোপুরি না এলেও কিছুটা হয়ত ফিরবে । বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই বিসর্জন দেখতে আসেন, আমরা চাই নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়ে নদীবক্ষে দুই দেশের বিসর্জনটা সুন্দরভাবে করাক ।"
অন্যদিকে, টাকির স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিসর্জনকে স্থানীয়দের গভীর আবেগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "টাকির বিসর্জন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে যেমন দর্শনীয়, তেমনই আমাদের স্থানীয়দের কাছে এটা চরম একটা আবেগ । বিগত সময়ে সেই আবেগটাকে বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল । এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা চাই, নতুন সরকার যেভাবে দুই দেশের সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনী ও নিরাপত্তা বজায় রেখে করা সম্ভব, সেই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুক । সরকার সুরক্ষাকেই প্রথম অগ্রাধিকার দিক, কারণ অতীতে এই বিসর্জনকে কেন্দ্র করেই যে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা যেন আর কখনও ফিরে না আসে । তবে সুরক্ষাবিধি মেনে টাকির ইছামতী নদীর বিসর্জনের পরিবেশ যেন আগের মতো সুসংগঠিত, সুন্দর এবং মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে—সেটাই আমরা আশা করি ।"
ঐতিহ্যের এই ভাটা শুধু আবেগে নয়, বড়সড় প্রভাব ফেলেছে টাকির পর্যটন অর্থনীতিতেও । স্থানীয় গেস্ট হাউস ও রিসর্ট ব্যবসায়ী, 'ইচ্ছামতি পিকনিক স্পট কটেজ'-এর মালিক মৃণালকান্তি দাস স্মৃতিকাতর হয়ে বলেন, "ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি বিজয়া দশমীর আগে দুই দেশের ফ্ল্যাগ মার্চ হত এবং চার-পাঁচ ঘণ্টার জন্য বর্ডার খুলে দেওয়া হত । আমরা নিজে রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে ওপারে যেতাম, ওনারা স্টেজ করতেন, মাইক দিতেন, আমরা ভ্রাতৃত্ব বিনিময়ের বক্তব্য রাখতাম । ওনারাও ধুনো, নারকেল, আখ দিতেন । ওপারের পাড়ে লাখো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত, মাটি দেখা যেত না । কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সুরক্ষা ও করোনা পরিস্থিতির কারণে সেই যৌথ মিলন বন্ধ হয়ে যায় । এখন ভারতের নৌকো নামলেও ওপারের নৌকো সেভাবে নামে না । আকর্ষণ এখনও আছে, মানুষ অগ্রিম বুকিংও করছে, তবে দুই বাংলার সেই মিলন দেখতে না পেয়ে পর্যটকদের টান যেন কিছুটা কমতির দিকে । দেশের 100 শতাংশ সুরক্ষা, বিএসএফ ও পুলিশের কড়া নজরদারি বজায় রেখেই যদি সরকার সেই পুরনো দিনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে, তবে টাকির পর্যটন আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে ।"
ইতিহাস সাক্ষী, ভূগোল আলাদা হলেও ইছামতীর জল আলাদা ছিল না কোনওদিন । এখন দেখার, প্রশাসনিক আলোচনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বৈঠক কি পারবে শতবর্ষের ঐতিহ্যকে নিরাপত্তার বেড়াজালে অক্ষুণ্ণ রেখে ফের নদীর বুকে বিসর্জনের সুর ফিরিয়ে দিতে, নাকি টাকির দুই বাংলার মিলনমেলা চিরতরে স্মৃতির পাতাতেই বন্দি হয়ে থাকবে ?