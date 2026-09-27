স্বপ্নের কাছাকাছি ! এএফসি অনূর্ধ্ব-17 এশিয়ান কাপে জাতীয় দলে বসিরহাটের তাইবুর

স্বপ্নের কাছাকাছি ! এএফসি অনূর্ধ্ব-17 এশিয়ান কাপে জাতীয় দলে বসিরহাটের তাইবুর
National Squad for AFC U-17 Asian Cup: ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র দলের হয়ে জাতীয় লিগে ভালো খেলে নির্বাচকদের নজরে পড়ে তাইবুর মোল্লা ৷ শামিম মোল্লার প্রতিবেদন ৷
Published : September 27, 2026 at 11:27 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 27 সেপ্টেম্বর: ইটের গাঁথুনির একচিলতে ঘর ৷ ঘরের দাওয়ায় সকাল থেকে রাত একটানা কেন্দু পাতার তামাকের ঝাঁঝে বিড়ি বাঁধেন মা। আঙুলের ডগা ফেটে রক্ত বের হলেও সুতো বাঁধা থামানোর উপায় নেই ৷ কারণ, দু-মুঠো ভাতের সংস্থান করতে হবে ৷ অন্যদিকে, কাঠফাটা রোদে অন্যের পাকা বাড়ি তোলার কাজে মাথায় সিমেন্ট-ইটের ভারী বোঝা টানেন রাজমিস্ত্রি বাবা ৷ আধুনিক ফুটবলের দামি বুট বা পুষ্টিকর ডায়েট এখানে রূপকথা । সেই চরম দারিদ্র্যের প্রাচীর চুরমার করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (AIFF) অনূর্ধ্ব-17 জাতীয় দলের সুযোগ পেয়েছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের বোলদেপোতা গ্রামের কিশোর তাইবুর মোল্লা ৷
এএফসি অনূর্ধ্ব-17 এশিয়ান কাপের জন্য বাছাই করা দলে সুযোগ পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র দলে খেলা তাইবুর ৷ ব্রাজিলের তারকা নেইমার জুনিয়রকে নিজের আইডল মানে তাইবুর ৷ নেইমারের গতি আর ড্রিবলিংয়ের স্বপ্ন চোখে নিয়ে গ্রামে কখনও রবারের বল, আবার কখনও পুরনো খবরের কাগজ দড়ি দিয়ে গোল করে বেঁধে একা একাই মাঠে লড়াই শুরু করেছিল সে ৷
গত 5 সেপ্টেম্বর গোয়ায় জাতীয় দলের ট্রায়ালে যোগ দেয় 16 বছরের তাইবুর মোল্লা ৷ 6 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের ক্যাম্পে দুরন্ত পারফর্ম করে এএফসি অনূর্ধ্ব-17 এশিয়ান কাপের জন্য জাতীয় দলে সুযোগ করে নেয় সে ৷ এবার তার লক্ষ্য দেশের জার্সিতে ভালো খেলে ট্রফি জয় ৷
শুরুর সেই দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে তাইবুর বলে, "প্রথম আমি গ্রামে খেলতাম ৷ রাবারের বল আর কাগজ দিয়ে বল বানিয়ে প্র্যাকটিস করতাম ৷ বাবা খুব গরিব, রাজমিস্ত্রির কাজ করেন ৷ আর মা বিড়ি বেঁধে কোনোমতে সংসার চালায় ৷ সেই অভাবের মধ্যে থেকেও বাবা-মা আধপেটা খেয়ে আমাকে অনুশীলনে যাওয়ার ভাড়া দিতো ৷ আমার ফুটবল কোচ ইমরান স্যার আমাকে খুব সাহায্য করেছেন ৷"
বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জুনিয়র দলে খেলে সে ৷ তাইবুরের কথায়, "ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আই-লিগে খেলার পর ইন্ডিয়ার নির্বাচকরা ট্রায়ালে সুযোগ দেন ৷ ট্রায়ালে গিয়ে এশিয়া কাপের জন্যই এই ডাক ৷ পাসপোর্ট তৈরির কাজ চলছে ৷ এরপরেই এশিয়ান কাপের জন্য রওনা দেব ৷ ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল দেশের জার্সিতে খেলব, বাবা-মায়েরও সেই স্বপ্ন ৷ এত কষ্টের পর দেশের হয়ে ভালো কিছু করাই এখন আমার লক্ষ্য ৷"
ছেলের খেলার স্বপ্ন বাঁচাতে কতটা আত্মত্যাগ করতে হয়েছে, তা বলতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি মা সাইদা বিবি ৷ তিনি বলেন, "আমি নিজে বিড়ি বাঁধি ৷ ছেলে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়ায় খুব আনন্দ হচ্ছে ৷ ও যেন বড় জায়গায় খেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ৷ আমরা গরিব মানুষ । ছেলের খেলার সরঞ্জাম জোগাড় করতে খুব কষ্ট হয়েছে ৷ আমার ভাই আর বাবা-মা পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছে ৷ ও নিজে খেলার জন্য কত কষ্ট করেছে, মারও খেয়েছে ৷ আজ সব কষ্ট সার্থক ৷"
বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে বাবা হাসানুর মোল্লা বলেন, "আমি নিজে রাজমিস্ত্রির কাজ করি । বাড়ির লোক বিড়ি বাঁধে ৷ ভীষণ অভাবের সংসার ৷ নিজেরা না-খেয়ে বহু কষ্টে ছেলের বুট আর জামাকাপড় কিনে দিয়েছি ৷ ছেলেটা ফুটবল খেলতে খেলতে আজ দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে ৷ বাবা হিসেবে আমি ভীষণ আনন্দিত ৷ ও যেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ৷"
গ্রামের মেঠো পথ থেকে তাইবুরের এই অভাবনীয় উত্থানে আজ গর্বিত গোটা এলাকা ৷ গ্রামবাসী আব্দুল রাকিব মোল্লা বলেন, "এটি অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের বিষয় ৷ খেটে খাওয়া দিনমজুর পরিবার থেকে তাইবুর উঠে এসেছে ৷ ওর বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন ৷ মা বিড়ি বাঁধেন ৷ উভয়ের অক্লান্ত লড়াই আর তাইবুরের নিজস্ব অদম্য প্রচেষ্টাতেই আজ ও এই জায়গায় পৌঁছেছে ৷ ছোটবেলায় গ্রামের আমবাগানে ও ছোট মাঠে রবারের বল নিয়ে খেলত ৷ দারিদ্র্য যে কখনও সফলতাকে স্তব্ধ করতে পারে না, তাইবুর তা নিজেকে দিয়ে প্রমাণ করেছে ৷ এলাকার মানুষ হিসেবে আমরা সব সময় ওর পাশে আছি এবং চাই ও যেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ৷"
বসিরহাট মহকুমা বাংলার ফুটবলের এক ঊর্বর মাটি ৷ এই মাটি থেকেই একসময় উঠে এসে কলকাতা ময়দান তথা ভারতীয় ফুটবলে শাসন করেছিলেন অলক দাস এবং দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো ফুটবলাররা ৷ দীর্ঘ বছর পর হাসনাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে দীপেন্দু-অলকদের সেই চেনা ফুটবল ঐতিহ্যের মশাল যেন নিজের কাঁধে তুলে নিল তাইবুর ৷
এএফসি অনূর্ধ্ব-17 এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে গোয়ার ফতোরদায় আয়োজিত জাতীয় ক্যাম্পে অংশ নিতে এখন তৈরি হাসনাবাদের এই কিশোর ৷ মায়ের বিড়ির পাতার ভাঁজ আর বাবার হাতের কড়াকে শক্তিতে পরিণত করে দেশের নীল জার্সি ছিনিয়ে নেওয়াই এখন তাইবুরের একমাত্র পণ ৷