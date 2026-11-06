ট্যাগলাইন বদলালেও বড়মা সবার, মন্দিরে প্রবেশে বাধা হবে না ধর্ম; জানালেন নৈহাটির বিধায়ক

ট্যাগলাইন বদলালেও বড়মা সবার, মন্দিরে প্রবেশে বাধা হবে না ধর্ম; জানালেন নৈহাটির বিধায়ক
Naihati Boro Maa Temple Tagline Change: ট্যাগলাইনে সনাতনী শব্দের কারণ ব্যাখা করেছেন তিনি ৷ এর পিছনে রাজনীতি না দেখার আবেদন বিধায়ক ও মন্দির কমিটির ৷
Published : November 6, 2026 at 10:49 AM IST
নৈহাটি, 6 নভেম্বর: ধর্ম যার যার, বড়মা সবার ৷ এতদিন এই ট্যাগলাইনই জ্বলজ্বল করত নৈহাটির বড়মা মন্দিরের দরজায় ৷ সেই ট্যাগলাইনে ইতি পড়ল ৷ কালীপুজোর আগে প্রকাশিত হল নৈহাটির বড়মা মন্দিরের নতুন ট্যাগ লাইন 'বড়মায়ে ভক্তি, সনাতনের শক্তি ৷' তবে এর নেপথ্যে রাজনীতি না দেখারই আবেদন মন্দির কমিটি ও স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ৷ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে ৷ কালীপুজোর আগে তাতেই নবতম সংযোজন নৈহাটির বড়মা মন্দিরের এই ট্যাগলাইন পরিবর্তন ৷
নৈহাটি মানেই বড়মা । নিত্যদিন দূর দূরান্ত থেকে ভক্তের আনাগোনা লেগেই থাকে মন্দিরে ৷ নিত্য পুজো চললেও দীপান্বিতা অমাবস্যায় অরবিন্দ রোডের উপর বড় মায়ের বিশাল মূর্তি তৈরি করে পুজো হয় ৷ এবার 103 বছরে পড়বে নৈহাটির বড় মায়ের পুজো । এত বছর ধরে পুজো চললেও তিন বছর আগে তৃণমূল সরকারের সময় নতুন করে এই মন্দির ও মায়ের কষ্টি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই সময় থেকেই বড়মার মন্দিরের বিজ্ঞাপনী ট্যাগলাইন ছিল 'ধর্ম যার যার বড় মা সবার' ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই সেই ট্যাগলাইনে বদল ৷
তৃণমূল সরকার চলে যাওয়ার পরেই বড়মার মন্দিরে নতুন কমিটি তৈরি করা হয় ৷ সেই কমিটির কাছেই বারবার প্রস্তাব আসছিল বড় মায়ের মন্দিরের ট্যাগলাইন পরিবর্তন করার । এরপরই বৃহস্পতিবার সনাতনী শব্দ যুক্ত ট্যাগলাইন চালু হল নৈহাটির বড়মার মন্দিরে । এদিন মন্দিরে নতুন ট্যাগলাইন ঘোষণা করার সময় মন্দির কমিটির সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ।
মন্দির কমিটির মুখপাত্র অনন্ত চট্টোপাধ্যায় জানান, নতুন মন্দির কমিটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই ভক্তদের থেকে আমাদের কাছে আবেদন আসছিল যেন মায়ের ট্যাগলাইনে সনাতনী কথাটা যুক্ত করা হয় ৷ কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল বড়মা সবার এটা সকলেই জানে, সেটাকে আলাদা করে প্রমাণ করার বা বলার দরকার নেই । তাই জন্য ভক্তদের আবেদন ও তাঁদের ভালোবাসার মর্যাদা দিতে ট্যাগলাইনটি বদল করা হয়েছে ।
নৈহাটির বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য
তবে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নৈহাটির বড়মা মন্দিরের ট্যাগলাইন বদলে রাজনীতির ছোঁয়া রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই ৷ সেই নিয়ে বিধায়ককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এই রাজ্যে বিজেপি কর্মীরা বহুদিন যাবৎ শুধু মার খেয়ে এসেছেন ৷ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে অনেকের ৷ তাই বারে বারে আমরা সনাতনীরা মায়ের কাছে আবেদন করেছিলাম যেন এই রাজ্যে বিজেপির সনাতনী সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে । বড়মাও মুখ তুলে চেয়েছেন এখন আমরা আমাদের কর্মীরা সকলেই হাসছেন । তবে বড়মার ট্যাগলাইন বদলের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । বড়মা সারা বিশ্বে বিখ্যাত, উনি সকলের বড়মা । সনাতনীরা অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন বড়মার ট্যাগলাইনে সনাতনীদের স্থান থাকুক ৷ কারণ পুজো অর্চনা সনাতনীদের । জনগণ চাইছিল না সনাতনীদের কোনওভাবে এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হোক ।"
তিনি আরও বলেন, "বড়মার মন্দিরে যখন নতুন কমিটি তৈরি হল সেখানেও অনেক মানুষ আবেদন রেখেছিলেন সনাতনী কথাটা যেন বড়মার পুজোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় । এটা সনাতনীদের পুজো তাই ভক্তরাও এই ট্যাগলাইনটা হাসিমুখেই মন থেকে মেনে নেবেন । তবে এই নতুন ট্যাগলাইনে সনাতনীদের কথা বলা হয়েছে বলে অন্য ধর্মের মানুষকে এই মন্দিরে আসতে মানা করা হয়নি, সকলের জন্যই বড়মার দরজা খোলা । কিন্তু এই কালীপুজো সনাতনীরাই করেন তাই জন্য চিন্তাভাবনা থেকেই নাম বদল ।"
তবে এদিন বিধায়ক আরও জানান, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের জন্মদিনে বড় মায়ের ট্যাগলাইনে সনাতনীদের স্থান দিতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত এবং এই পুরো বিষয়টি তিনি তাঁকে দেওয়া জন্মদিনের উপহার হিসেবে দিয়েছেন ৷