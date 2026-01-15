আন্দোলনের ইতিহাসকে বাঁচাতে 12 স্লোগানে সেজেছে ওঁদের টেবিল ক্যালেন্ডার
বিশ্বজুড়ে মানুষের অধিকারের দাবিতে হওয়া আন্দোলনের স্লোগানকে ক্যালেন্ডারে তুলে ধরেছেন তিন বন্ধু ৷ উদ্দেশ্য, সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছতে না-দেওয়া ৷
Published : January 15, 2026 at 7:59 PM IST
বাগুইআটি, 14 জানুয়ারি: ইংরেজির নতুন বছরের সূচনাতেই লোকজন খোঁজ শুরু করে ভালো, সুদৃশ্য ক্যালেন্ডারের ৷ আর তা যদি হয় টেবিল ক্যালেন্ডার, তাহলে তো কথাই নেই ৷ স্টাডি টেবিল বা ওয়ার্ক ডেস্ক, একটি টেবিল ক্যালেন্ডার সেখানে সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করেন অনেকেই ৷ অবশ্যই দিন-তারিখের হিসেব ও খোঁজ রাখার জন্য ৷ সেখানে চোখ পড়লেই সহজে জানা যাবে কোনও একটি মাসের একটি ছুটির দিন, আবার বিশেষ কোনও দিন চিহ্নিত করেও রাখেন অনেকে ৷
তবে, 2026 সালের শুরুতে একটু অন্যরকমের টেবিল ক্যালেন্ডার নিয়ে হাজির হয়েছেন বাগুইআটির জোড়ামন্দির এলাকার বাসিন্দা তিনবন্ধু মিতালি বিশ্বাস, আবির নিয়োগী এবং সাগরিকা দত্ত ৷ তাঁদের একজন লেখক, একজন চলচ্চিত্র পরিচালক এবং আরেকজন চিত্রশিল্পী ৷
তবে, তাঁদের ক্যালেন্ডার তৈরির উদ্দেশ্য দিনক্ষণ জানানো নয় ৷ তার জন্য তো, বাজারে হাজার রকমের ক্যালেন্ডার রয়েছে ৷ তাঁদের টেবিল ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে ইতিহাসকে তুলে ধরতে ৷ বিংশ ও একবিংশ শতকে যে সব গণআন্দোলন ও জন সচেতনতামূলক বার্তা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনই 12টি স্লোগানকে তুলে ধরা হয়েছে এই ক্যালেন্ডারে ৷ ক্যালেন্ডারের নাম রেখেছেন 'ক্যানভাস অফ আনটোল্ড হিস্ট্রি' ৷ তবে, শুধু স্লোগান নয় ৷ সেই স্লোগানের পিছনে থাকা ইতিহাস ও তার প্রভাব, সব বিস্তারিত তুলে ধরেছেন মিতালি, আবিরা, সাগরিকারা ৷
একনজরে টেবিল ক্যালেন্ডারে ঐতিহাসিক 12টি স্লোগান
'পৃথিবীর কোনও বিকল্প নেই' 'There is no Planet B'
স্লোগানটি একবিংশ শতকের শুরুতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলনের জমি থেকে উঠে আসা ৷ রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলন ও Fridays for Future-এর মতো আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে স্লোগান - 'পৃথিবীর কোনও বিকল্প নেই' ৷ পৃথিবীই আমাদের একমাত্র বাসস্থান যার কোনও বিকল্প নেই ৷ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর লাগাতার বেড়ে চলা কর্পোরেট লুঠ, অরণ্যচ্ছেদন, দূষণ, ভোগবাদ এবং কার্বন নিঃসরণ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে ৷ সেই বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে এখানে ৷
'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' 'Say No to War'
পৃথিবীর ইতিহাস যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে ভরা ৷ ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ক্ষমতাবানদের মধ্যে যুদ্ধ ৷ আর যুদ্ধ মানে শুধু মানচিত্রের সীমানা দখল নয়- যুদ্ধ মানে মানুষের জীবন, ভবিষ্যৎ এবং পরিবেশের ওপর চরম আঘাত ৷ রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধ হোক, অথবা ভারত-পাক সীমান্তযুদ্ধ কিংবা ইথিওপিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের ক্ষমতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ৷ বারবার এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ৷ যেমন দীর্ঘকাল ইজরায়েলের নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনের লড়াই। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না ৷ যুদ্ধে লাভ হয় কেবল অস্ত্র ব্যবসায়ীদের এবং ক্ষমতাশালী দেশগুলির ৷
'আমরাই 99%' 'We Are the 99%'
"We Are the 99%" স্লোগানটি জন্ম নেয় 2011 সালে নিউইয়র্কের Occupy Wall Street আন্দোলনে ৷ আমেরিকার 2008 সালের আর্থিক বিপর্যয় প্রকাশ্যে আনে পুঁজিবাদের সবচেয়ে লোভী ও শোষণমূলক রূপকে ৷ ব্যাংকগুলির দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, গণহারে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, বেকারত্ব এবং সম্পদের অসম বণ্টনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ হাজার-হাজার মানুষ পথে নামে ৷ এই স্লোগানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 2011 সালের অগস্টে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিটের দ্বিতীয় General Assembly-র একটি লিফলেটে ৷ যেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে '1 শতাংশ' ধনী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বৃদ্ধি হতে থাকা বৈষম্য স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয় ৷
'নদী থেকে সমুদ্র, প্যালেস্তাইন হবে মুক্ত' 'From the river to the sea, Palestine will be free'
এটি একটি নিষিদ্ধ স্লোগান ৷ এক অদমনীয় মুক্তির স্বপ্ন ৷ এক স্মৃতি মাখা প্রতিরোধ ৷ জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর ৷ এক স্বপ্ন দিয়ে তৈরি দেশ ৷ লাখো ঘরছাড়া মানুষের বহু প্রজন্মের ঘরে ফেরার লড়াই ৷
'আমরা ক্যুইয়ার, আমরা আছি, অভ্যস্ত হও' 'We're here, we're queer, get used to it'
1990 সালে, নিউ ইয়র্ক শহরে 'ক্যুইয়ার নেশন' বলে একটি সংগঠনের হাত ধরে এই স্লোগানটি সামনে আসে ৷ 'ক্যুইয়ার' এই ইংরাজি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'অদ্ভুত' এবং এটি সাধারণত একটি আম্ব্রেলা টার্মকে বোঝায় ৷ অর্থাৎ, এর মধ্যে এলজিবিটিআইকিউএ+ পরিচয়যুক্ত মানুষকে বোঝায় ৷
'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' 'Black Lives Matter'
আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা তাঁদের সমঅধিকার ও সম্মানের দাবিতে বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে, তবু আজও যুক্তরাষ্ট্র শতাব্দী প্রাচীন বর্ণবৈষম্যের শেকল থেকে মুক্ত হতে পারেনি ৷ 2013 সালে এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে হত্যার পর হত্যাকারীকে অবাধে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে তিন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অ্যালিসিয়া গারজা, পাট্রিস কালার্স এবং ওপাল টোমেটি, সোশাল মিডিয়ায় #BlackLivesMatter আন্দোলন শুরু করেন ৷ যা 2014 সালে নিউইয়র্কে কৃষ্ণাঙ্গ মাইকেল ব্রাউন এবং এরিক গার্নারকে পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ হওয়া আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ৷
'শিক্ষা হোক শিশুর অধিকার- শ্রম নয়' 'Childhood is for learning-not for earning'
এই স্লোগানটি শিশু অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পরিচিত, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-র শিশু শ্রম দূরীকরণ কর্মসূচির সূত্রে ৷ তবু আজও, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলিতে শিশুশ্রম আজও নির্মূল হয়নি ৷
'জয় ভীম' 'Joy Bhim'
'জয় ভীম' স্লোগানটির উৎপত্তি ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি ও দলিত নেতা ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নাম থেকে ৷ 1940-এর দশকে মহারাষ্ট্রে, আম্বেদকরপন্থী আন্দোলনের সময় এই স্লোগান জনপ্রিয় হয় ৷ এটি কেবল সম্মানের জন্য তোলা স্লোগান নয় ৷ বরং, জাতিভেদ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সেই সময় 'জয় ভীম' স্লোগানের জন্ম হয় ৷
'গাঁও ছোড়ব নেহি, জঙ্গল ছোড়ব নেহি' (গ্রাম ছাড়ব না, জঙ্গল ছাড়ব না) 'Won't leave our village, won't leave our forest'
স্লোগানটির জন্ম 1970-এর দশকে ৷ মধ্য ভারতের আদিবাসী ও কৃষক আন্দোলনের ময়দান থেকে ৷ খনি, বাঁধ ও শিল্প প্রকল্পের নামে যখন লক্ষ-লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল, তখন এই স্লোগান হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের প্রতীক ৷ নয়া উদার অর্থনীতির জমানায় কর্পোরেট আগ্রাসন তীব্র ও নির্মম হয়ে ওঠার পরিস্থিতিতে এই স্লোগান গান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে শহরের গণ আন্দোলনেও ৷
'জান, জিন্দেগি, আজাদি' 'Jin Jiyan Azadi' / 'Zan Zindegi Azadi'
কুর্দিশ নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারী সংগঠনের মেয়েদের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয় 'জান, জিন্দেগি, আজাদি' স্লোগানটি ৷ হিজাব পরে মাথা না-ঢাকার 'অপরাধে' (হিজাব আইন ভঙ্গ করা) মাহশা আমিনিকে ইয়ানের নীতি পুলিশ আটক করে ৷ 2022 সালের 16 সেপ্টেম্বর পুলিশ হেফাজতেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ সাক্কেয়ে নিজ শহরের কবরস্থানে যখন তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সেখানে উপস্থিত অসংখ্য শোকাহত মানুষের ক্ষোভ আর ক্রোধ আছড়ে পড়ে এই স্লোগানের সঙ্গে ৷
'কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে' (কাগজ দেখাব না) 'Kagaz Nahi Dikhayenge' - 'We will not show papers'
2019-20 সালে এনআরসি ও সিএএ বিরোধী আন্দোলনে দিল্লির কনকনে শীতে রাস্তা আঁকড়ে রাত জেগেছিলেন হাজারে-হাজারে মানুষ ৷ যেখানে মহিলাদের সংখ্যাটা ছিল বেশি ৷ কেন্দ্রের সিএএ-আইনের বিরুদ্ধে 'কাগজ দেখাব না' বলে স্লোগান উঠেছিল ৷ এই বিদ্রোহের সময়ে শিল্পী বরুণ গ্রোভারের কলমে জন্ম নিয়েছিল- 'হম কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে'র মতো কবিতা ৷ সেই কবিতাই স্লোগান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দিল্লি থেকে কলকাতা-সহ দেশের নানা শহরে ৷
'পিতৃতন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও' 'Smash Patriarchy'
ইরানে হিজাব বিরোধী আন্দোলন হোক বা এলজিবিটিকিএ+ আন্দোলন, সর্বত্র পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ও নারী ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠা করতে 'পিতৃতন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান উঠেছে ৷ সমাজের সর্বস্তরে, তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই স্লোগান উঠে এসেছে ৷
আবির, সাগরিকা ও মিতালি জানাচ্ছেন, টেবিল ক্যালেন্ডারের 500 কপি ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়েছে ৷ আরও বরাত মিলেছে ৷ লন্ডন, আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশে এই ক্যালেন্ডার যাচ্ছে ৷ দিল্লি, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইয়ের বহু মানুষ কিনছে তাঁদের ক্যালেন্ডার ৷ অধ্যাপক থেকে কর্পোরেট কর্মী কিংবা সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে চাকুরিজীবী সব ধরনের মানুষই তাঁদের এই ক্যালেন্ডার কিনছেন ৷
তাঁরা বলছেন, "দেশ স্বাধীন করতে কিংবা স্বাধীন দেশে নারীদের ভূমিকা, তাঁদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কতজন মনে রাখে ? এমন কতজন নারীকে আপনি-আমি সাধারণ মানুষ চিনি ? তাই তাঁদের কথাই তুলে ধরতে কিংবা যে সব আন্দোলন আমরা করে থাকি, তা সামাজিক হোক, সাংস্কৃতিক হোক সেগুলি শেষ হলে, একসময় ধামাচাপা পড়ে যায় ৷ এই সবটাই মানুষের কাছে চিরস্থায়ী ভাবে তুলে ধরার চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম আমরা ৷ টেবিল ক্যালেন্ডার এমন একটা জিনিষ যা প্রতিদিন আপনি টেবিলে বসলে চোখ পড়তে বাধ্য ৷ আর সেখানেই এই সব চাপা পড়া ইতিহাস লেখা থাকবে ৷ ছবি আঁকা থাকবে ৷ আর প্রতিদিন আপনার, আমার স্মরণে থাকবে সেইসব ঘটনা, আন্দোলন, ব্যক্তিদের কথা ৷ এই উদ্দেশ্যেই টেবিল ক্যালেন্ডার করার সিদ্ধান্ত ৷"
তবে, শুধু ঐতিহাসিক স্লোগান নয় ৷ মিতালি, আবিরা, সাগরিকাদের এই টেবিল ক্যালেন্ডার তৈরির শুরুটা হয়েছিল 2022 সালে ৷ তখন থেকে প্রতিবছর এক-একটি বিষয়কে ভিত্তি করে টেবিল কল্যান্ডার তৈরি করেন তাঁরা ৷ যেমন 2022 সালে তাঁদের বিষয় ছিল, 'স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েরা' ৷ কল্পনা দত্ত, ইলা মিত্র, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, সন্তোষ কুমারী দেবী, ফতিমা শেখ, বেগম রোকেয়া-সহ অন্যান্য মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছিল ৷ যে মাসে যে দিনে তাঁদের জন্ম, সেই দিনটি হাইলাইট করা ছিল ৷
2023 গণআন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা ক্যালেন্ডারের বিষয় ভাবনা রাখা হয়েছিল ৷ নারী আন্দোলন, নৌবিদ্রোহের মতো আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছিল 12 মাসের ক্যালেন্ডারে ৷ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আঁকা হয়েছিল ছবি ৷ 2024 সালের ক্যালেন্ডারের ভাবনা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৷ সেখানে সুন্দরবনের বনবিবির পুজো, সুফি আন্দোলন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কৃষকদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন, এনআরসি আন্দোলনে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ঐক্যকে তুলে ধরা হয়েছিল লেখা ও ছবিতে ৷
2025 সালের টেবিল ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছিল খাদ্য বৈচিত্র নিয়ে ৷ খাদ্যের উপর আক্রমণ, দেশের মানুষ যা খাচ্ছে, তার কতটা এদেশে উৎপত্তি, তুলে ধরা হয়েছিল ৷ বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির আমদানি করা খাদ্যাভ্যাস ভারতবাসী কীভাবে রপ্ত করেছে, তা তুলে ধরা হয় ৷