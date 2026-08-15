মায়ের বেদীর নিচে লেখা বন্দেমাতরম, ভবানী পাঠক মন্দিরে ভারতমাতা রূপে পূজিত হন মা কালী
ভবানী পাঠক ভারত মাতার মন্দির ছিল ব্রিটিশ আন্দোলনের পীঠস্থান ৷ 80তম স্বাধীনতা দিবসে সেই অজানা ইতিহাস তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : August 15, 2026 at 1:47 PM IST
দুর্গাপুর, 15 অগস্ট: দুর্গাপুরের অভিজাত সিটি সেন্টারের অম্বুজা উপনগরীতে বিশাল অট্টালিকার ভিড়ের মাঝে প্রাচীন বট, আম, অশ্বত্থ গাছের মাঝে বিরাজ করছে ভবানী পাঠক কালী মন্দির ৷ অন্য মন্দিরের থেকে এই মন্দির অনেকটাই আলাদা ৷ এখানে মায়ের বেদীর নিচে লেখা 'বন্দেমাতরম, জয় জয় ভারত মাতার জয়' ৷
আর মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি ৷ বাইরের ফলকে লেখা 'দেবী চৌধুরী রাণী ভবানী পাঠক ভারত মাতার আশ্রম' ৷
কিন্তু কেন ? প্রামাণ্য দলিল না-পাওয়া গেলেও, কথিত ইতিহাস অনুযায়ী গভীর জঙ্গলের মাঝে এই কালী মন্দিরে একত্রিত হতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ৷ আর এই মন্দিরে বন্দেমাতরম মন্ত্রে দেবীর পুজো করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতেন বিপ্লবীরা ৷ তাই আজও সেই রীতি মেনে এই কালী মন্দিরে দেবীর আরাধনা হয় ৷ ভারতমাতা রূপে পুজো করা হয় মা কালীর ৷ মায়ের যে বেদী তাতে লেখা রয়েছে 'বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়' ৷ শুধু লেখাই নয়, এই মন্দিরের রীতি অনুযায়ী সকালে পুজো শুরু হয় বন্দেমাতরম মন্ত্র দিয়ে ৷ আবার সন্ধেবেলা আরতি হয় বন্দেমাতরম মন্ত্রে ৷
80তম স্বাধীনতা দিবসে সেই ইতিহাসের খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷ লিখিত কোনও দলিল না-পাওয়া গেলেও, বিশিষ্ট সাহিত্যিক রঞ্জিত গুহ বলছেন, "একসময় দুর্গাপুর ছিল ঘন জঙ্গল ৷ দুর্গাপুরের আশেপাশে বহু এলাকার বিপ্লবীরা ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে ঘন জঙ্গলের মাঝে এই কালী মন্দির এলাকায় একত্রিত হতেন ৷ দেশমাতৃকাকে কীভাবে ব্রিটিশদের শৃংখলমুক্ত করা যায়, তার পরিকল্পনা হত সেখানে ৷ এই এলাকায় কালী মন্দিরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলিত হওয়ার এবং বিপ্লবীদের গোপন কাজকর্ম যে চলত সে সম্পর্কে বহুকাল ধরেই আমরা শুনে আসছি ৷"
এই মন্দিরে বহুকাল আগে থেকেই মাতৃ বন্দনা করা হয় বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ৷ মন্দিরের চারপাশে বহু প্রাচীন বড় বড় বট, অশ্বত্থ, শাল, আম, শিশু গাছ রয়েছে । মন্দিরের পিছনেই রয়েছে বিরাট জলাশয় ৷ এখনও গা ছমছমে এক পরিবেশ মন্দির চত্বরে অনুভূত হয় ৷ একসময় এই এলাকা যে জঙ্গলে ঘেরা ছিল, তার প্রমাণ এই সব প্রাচীন গাছ ৷
দুর্গাপুরের ইতিহাস নিয়ে যিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন শিক্ষক সুশীল কুমার ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "আসানসোল, রানিগঞ্জ ও দুর্গাপুর এই তিনটি জায়গায় বহু বিপ্লবীদের দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করার কাজে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা আমরা জানি ৷ কাজী নজরুল ইসলাম থেকে নজরুলের শিক্ষক নিবারণ ঘটক, কাঁকসার জঙ্গলের কুলডিহার শহিদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এরকম বহু বিপ্লবীদের নাম রয়েছে ৷ তাই বিপ্লবীরা মাতৃবন্দনা করে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামতেন এ কথা আমাদের সবার জানা ৷ কথিত ইতিহাস অনুযায়ী এই জঙ্গলের মাঝে কালী মন্দিরে বিপ্লবীরা আশ্রয় নিতেন ৷"
অনেকে আবার এই মন্দিরের সঙ্গে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানির যোগ থাকার কথা বললেও, তার সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি ৷ পুরোহিত স্বর্গীয় নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে মিঠু চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি বন্দেমাতরম মন্ত্রে মায়ের পুজো হওয়া ৷ ভারতমাতা রূপেই মাকে পুজো করা হয় এখানে ৷ আমার বাবার মুখে শুনেছি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই মন্দিরে একত্রিত হয়ে দেশের জন্য লড়াই করার কথা ৷"
অম্বুজা উপনগরীর বাসিন্দা পৃথ্বীশ হোড় বলেন, "এই মন্দির অন্যান্য মন্দিরের থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ এখানে ভারতমাতা কে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো করা হয়, মা কালীর মধ্যে দিয়ে ৷ বন্দেমাতরম মন্ত্রে পুজোর সময় সবার মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে ৷ একসময় বিপ্লবীরা তাই এই মন্দিরে পূজার্চনা করে নেমে পড়তেন স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধে ৷"