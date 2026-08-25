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মহার্ঘ চিনি ! পুজোর মুখে বিপাকে ব্যবসায়ীরা, মিষ্টির দাম কি বাড়ছে

বাংলায় চিনির পুরোটাই আমদানি হয় ভিন রাজ্য থেকে ৷ পুজোর মিষ্টির বাজারে দাম বৃদ্ধির কী প্রভাব পড়বে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ৷

sugar price hike
চিনির আগুনে পুজোয় মিষ্টির দামও বৃদ্ধির আশঙ্কা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 7:30 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 25 অগস্ট: গ্যাসের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এখন চিনির দাম আকাশছোঁয়া । আর তাতেই পুজোর আগে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে রাজ্যের মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মাথায় । কারণ মিষ্টি তৈরির প্রধান উপাদান চিনি ৷ সামনেই পশ্চিমবঙ্গের সেরা উৎসব দুর্গাপুজো ৷ সেসময় বাঙালির মিষ্টিমুখ চাই-ই-চাই । এই পরিস্থিতিতে চিনি মহার্ঘ হওয়ায় এবার পুজোয় মিষ্টির দামও বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ব্যবসায়ীরা ৷

রাজ্যে চিনির দাম প্রতি কেজি

ব্যবসায়িকমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে অগস্ট মাসের শুরুতে চিনির দাম ছিল কেজি প্রতি 48 টাকা ৷ এক সপ্তাহে রাজ্য জুড়ে একধাক্কায় চিনির দাম বেড়েছে 15-20 টাকা । এখন চিনির দাম গড়ে 66-72 টাকা প্রতি কেজি ৷ 50 কেজি অর্থাৎ প্রতি বস্তায় 1000-1100 টাকা দাম বেড়েছে চিনির ৷

মহার্ঘ চিনি ! পুজোর মুখে বিপাকে ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই চিনির দাম বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ইথানল । ইথানলের কারখানায় আখের জোগান বেশি দেওয়ার কারণেই নাকি চিনি উৎপাদন কম হচ্ছে । চিনির জোগান কমে যাওয়ার ফলেই নাকি দাম ঊর্ধ্বমুখী । আর রাজ্যে ব্যবহৃত চিনির পুরোটাই আমদানি হয় মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে পঞ্জাব থেকে ৷ কারণ রাজ্যে কোনও চিনির মিল নেই বলে জানা গিয়েছে ৷

sugar price hike
মিষ্টি (ইটিভি ভারত)

মিষ্টি তৈরির কাজ করতে এক বস্তা চিনি লেগেই যায় ৷ মিষ্টি ব্যবসায়ীদের দাবি, সেই চিনির বস্তায় কমপক্ষে এক হাজার টাকা বেশি লাগছে এখন । এদিকে হঠাৎ করে মিষ্টির দামও বাড়াতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা । কারণ গ্যাসের আকালের সময় দাম বাড়িয়ে মিষ্টি বিক্রি হয়নি । দাম বাড়ালে ক্রেতারা মিষ্টি কিনছেন না । চিনির দাম না কমলে পুজোয় যথেষ্টই মার খাবে মিষ্টির বাজার, মত ব্যবসায়ীদের ।

sugar price hike
মিষ্টির দামও বাড়াতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)

কেন চিনির দাম বৃদ্ধি ?

জলপাইগুড়ির মিষ্টি ব্যবসায়ী প্রমোদ শর্মা বলেন, "আমাদের ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ । কিছুদিন আগে গ্যাসের একটা মারাত্মক সমস্যা হচ্ছিল । সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার চিনির দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে ব্যবসা করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে । পুজোর সময় আমরা ভালো ব্যবসা হবে সেই আশাতেই থাকি । কিন্তু যেভাবে চিনির দাম বাড়ছে তাতে আর ভালো ব্যবসা হবে বলে মনে হয় না ।"

sugar price hike
চিন্তায় মিষ্টি ব্যবসায়ীরা (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমাদের মিষ্টির ব্যবসার সঙ্গে অনেক মানুষের রুটিরুজি নির্ভর করে । দুধ ব্যবসায়ী, ছানা ব্যবসায়ী, তাদের সঙ্গে জড়িত আরও প্রচুর মানুষ । গ্রামবাংলার অর্থনীতি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত । এমন অবস্থায় আমরা মিষ্টির দামও বাড়াতে পারছি না । কারণ এর আগে গ্যাসের সমস্যার সময় দাম বাড়িয়েছিলাম । ক্রেতারা মুখ ফিরিয়েছিল । ফলে দাম বাড়ানোর আগে দু'বার চিন্তা করতে হয় । আমরা চাই পুজোর আগে সরকার চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ করুক ।"

sugar price hike
মিষ্টি (ইটিভি ভারত)

আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী রবীন ঘোষের কথায়, "কয়েক দিন আগে 48 টাকা কেজি ছিল চিনি ৷ এখন 70 টাকা হয়ে গিয়েছে । দিন দশেকের মধ্যে চিনির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেল । আসল পয়সা উঠছে না । মিষ্টি বানানো কমিয়ে দিয়েছি । পুজোতে সবাই ব্যবসা ভালো হবে আশা করে থাকে ৷ কিন্তু এমন হলে 20 কেজির জায়গায় 5 কেজি মিষ্টি বানাব । অল্পস্বল্প বানাব । এমন চলতে থাকলে মিষ্টি বানানো বন্ধ করে দিতে হবে । দাম বাড়ালেও মানুষ খাবে না । আমরা চাই মিষ্টির দাম কমুক । মিষ্টির দাম গ্যাসের সমস্যার কারণে বাড়িয়েছিলাম । তাই ক্রেতারা আসত না । আবার দাম বাড়ালে বড় সমস্যা হবে ।"

sugar price hike
মিষ্টি তৈরির প্রধান উপাদান চিনি (ইটিভি ভারত)

সমস্যায় ক্রেতা-বিক্রেতা

ব্যবসায়ী নীলাদ্রি ঘোষ বলেন, "ভীষণ সমস্যায় আছি ৷ 48 টাকা কেজি কিনতাম সেই চিনি এখন 65 টাকা । দৈনিক একবস্তা চিনির কাজ করলে 1000-1100 টাকা বেশি লাগছে । লাভ যা হত এখন ঘর থেকে দিতে হচ্ছে । গ্যাসের সমস্যা কাটতে না কাটতেই চিনির দাম বাড়ল । কীভাবে ব্যবসা করব বুঝতে পারছি না । পুজোতে মনে হয় ব্যবসা হবে না । লাভের থেকে লোকসান বেশি হলে ব্যবসা করব কী করে ? উপায় না থাকলেও মিষ্টির দাম বাড়াতে হবে ।"

sugar price hike
চিনির দাম বেড়েছে 15-20 টাকা (ইটিভি ভারত)

দোকানদার রতন আগরওয়াল বলেন, "হঠাৎ করে চিনির দাম বাড়ল । এমনভাবে আগে কোনওদিন বাড়েনি । পুজোতে অবস্থা খারাপ হবে । মানুষের খুবই সমস্যা হবে । আমরা চাইছি দাম কমুক । ক্রেতাদের ভালো হোক । আমরাও ব্যবসা করি ।" ক্রেতা টিঙ্কু রায় বলেন, "চিনির দামের অবস্থা খুব খারাপ । এই মাসেই চিনি ছিল 48 টাকা, এক ধাক্কায় চিনি চলে গেল 60 টাকায় । আবার চিনির দাম হয়ে গেল 65 টাকা । একধাক্কায় এইভাবে দাম বাড়লে মুশকিল ।"

sugar price hike
মহার্ঘ চিনি (ইটিভি ভারত)

দোকানদার সুশীল প্রসাদ শাহ বলেন, "এখন 65 টাকা থেকে 70 টাকা কেজিতে বিক্রি করা হচ্ছে চিনি । আমরা যে দামে চিনি আনি 1-2 টাকা রেখে বিক্রি করি । ইথানলের কারণেই চিনির দাম বাড়ছে । পেট্রল বানানোর জন্যই চিনির দাম বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে । ক্রেতারা চিনির দাম শুনেই অবাক হয়ে যাচ্ছে ।"

চিনির রসে টান

অন্যদিকে চিনির আড়তদাররা জানাচ্ছেন, সরকার হস্তক্ষেপ না করলে এবার পুজোয় ব্যবসা করাই দায় হবে তাঁদের । চিনির আড়তদার গোপাল আগরওয়াল বলেন, "আমি 45-50 বছর ধরে চিনির ব্যবসা করছি । আমার ব্যবসায়িক জীবনে এই ভাবে চিনির দাম বাড়তে দেখিনি । পুজো অবধি কীভাবে চলবে জানি না । সারা বছর চিনি যা দরকার হয় পুজোর সময় 30-40 শতাংশ চিনির চাহিদা বাড়ে । এখন 48 টাকা থেকে 65 টাকা হয়ে গিয়েছে চিনি । সরকারকে পদক্ষেপ নিতেই হবে ।"

sugar price hike
চিনির দাম যাচ্ছে 66-72 টাকা প্রতি কেজি (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমাদের কিছুই করার নেই । আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে । চিনি কিনতে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে । ইথানলের জন্যই এই পরিস্থিতি । তা না-হলে এমন পরিস্থিতি কোনওদিনই আসত না । একসপ্তাহের মধ্যে চিনির দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে করে নিজের ঘরের থেকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে । আগে যে পরিমাণ চিনি আনতাম আজ অর্ধেকও চিনি আনছি না । কারণ আমাকে ক্রেতাকে ধরে রাখতে হবে ৷"

চিনির বাজার রাজ্যে

পোস্তা বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিশ্বনাথ আগরওয়ালের বক্তব্য, "রাজ্যে বার্ষিক চিনি দরকার হয় প্রায় 65-70 হাজার মেট্রিক টন । রাজ্যে কোনও চিনির মিল নেই । ফলে আমাদের চিনি আমদানি করতে হয় মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে । পাশাপাশি পুজোর সময় চিনির বাজার 30 থেকে 40 শতাংশ বাড়ে ।"

জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী বলেন, "জেলায় কত চিনি দরকার হয় সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই । চিনি যাতে কোনওভাবেই কালোবাজারি না হয় সেটা দেখা হবে । আমরা যদি মনিটরিং করি তাহলে চিনির দাম আস্তে আস্তে কমে যাবে ।"

sugar price hike
চিনির দাম বৃদ্ধি (ইটিভি ভারত)

কোন জেলায় চিনির কত দাম ?

  • জলপাইগুড়ি:

আগে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2520 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা

  • শিলিগুড়ি:

গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3150 টাকা

  • আলিপুরদুয়ার:

গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা

  • কোচবিহার:

গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা

  • হুগলি:

গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2900 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3250 টাকা

  • বর্ধমান:

গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2650 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3250 টাকা

  • কলকাতা:

গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা

এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা

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TAGGED:

SUGAR
SWEET SHOP
চিনি
মিষ্টি
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