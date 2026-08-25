মহার্ঘ চিনি ! পুজোর মুখে বিপাকে ব্যবসায়ীরা, মিষ্টির দাম কি বাড়ছে

মহার্ঘ চিনি ! পুজোর মুখে বিপাকে ব্যবসায়ীরা, মিষ্টির দাম কি বাড়ছে
বাংলায় চিনির পুরোটাই আমদানি হয় ভিন রাজ্য থেকে ৷ পুজোর মিষ্টির বাজারে দাম বৃদ্ধির কী প্রভাব পড়বে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ৷
Published : August 25, 2026 at 7:30 PM IST
জলপাইগুড়ি, 25 অগস্ট: গ্যাসের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এখন চিনির দাম আকাশছোঁয়া । আর তাতেই পুজোর আগে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে রাজ্যের মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মাথায় । কারণ মিষ্টি তৈরির প্রধান উপাদান চিনি ৷ সামনেই পশ্চিমবঙ্গের সেরা উৎসব দুর্গাপুজো ৷ সেসময় বাঙালির মিষ্টিমুখ চাই-ই-চাই । এই পরিস্থিতিতে চিনি মহার্ঘ হওয়ায় এবার পুজোয় মিষ্টির দামও বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ব্যবসায়ীরা ৷
রাজ্যে চিনির দাম প্রতি কেজি
ব্যবসায়িকমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে অগস্ট মাসের শুরুতে চিনির দাম ছিল কেজি প্রতি 48 টাকা ৷ এক সপ্তাহে রাজ্য জুড়ে একধাক্কায় চিনির দাম বেড়েছে 15-20 টাকা । এখন চিনির দাম গড়ে 66-72 টাকা প্রতি কেজি ৷ 50 কেজি অর্থাৎ প্রতি বস্তায় 1000-1100 টাকা দাম বেড়েছে চিনির ৷
ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই চিনির দাম বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ইথানল । ইথানলের কারখানায় আখের জোগান বেশি দেওয়ার কারণেই নাকি চিনি উৎপাদন কম হচ্ছে । চিনির জোগান কমে যাওয়ার ফলেই নাকি দাম ঊর্ধ্বমুখী । আর রাজ্যে ব্যবহৃত চিনির পুরোটাই আমদানি হয় মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে পঞ্জাব থেকে ৷ কারণ রাজ্যে কোনও চিনির মিল নেই বলে জানা গিয়েছে ৷
মিষ্টি তৈরির কাজ করতে এক বস্তা চিনি লেগেই যায় ৷ মিষ্টি ব্যবসায়ীদের দাবি, সেই চিনির বস্তায় কমপক্ষে এক হাজার টাকা বেশি লাগছে এখন । এদিকে হঠাৎ করে মিষ্টির দামও বাড়াতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা । কারণ গ্যাসের আকালের সময় দাম বাড়িয়ে মিষ্টি বিক্রি হয়নি । দাম বাড়ালে ক্রেতারা মিষ্টি কিনছেন না । চিনির দাম না কমলে পুজোয় যথেষ্টই মার খাবে মিষ্টির বাজার, মত ব্যবসায়ীদের ।
কেন চিনির দাম বৃদ্ধি ?
জলপাইগুড়ির মিষ্টি ব্যবসায়ী প্রমোদ শর্মা বলেন, "আমাদের ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ । কিছুদিন আগে গ্যাসের একটা মারাত্মক সমস্যা হচ্ছিল । সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার চিনির দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে ব্যবসা করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে । পুজোর সময় আমরা ভালো ব্যবসা হবে সেই আশাতেই থাকি । কিন্তু যেভাবে চিনির দাম বাড়ছে তাতে আর ভালো ব্যবসা হবে বলে মনে হয় না ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের মিষ্টির ব্যবসার সঙ্গে অনেক মানুষের রুটিরুজি নির্ভর করে । দুধ ব্যবসায়ী, ছানা ব্যবসায়ী, তাদের সঙ্গে জড়িত আরও প্রচুর মানুষ । গ্রামবাংলার অর্থনীতি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত । এমন অবস্থায় আমরা মিষ্টির দামও বাড়াতে পারছি না । কারণ এর আগে গ্যাসের সমস্যার সময় দাম বাড়িয়েছিলাম । ক্রেতারা মুখ ফিরিয়েছিল । ফলে দাম বাড়ানোর আগে দু'বার চিন্তা করতে হয় । আমরা চাই পুজোর আগে সরকার চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ করুক ।"
আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী রবীন ঘোষের কথায়, "কয়েক দিন আগে 48 টাকা কেজি ছিল চিনি ৷ এখন 70 টাকা হয়ে গিয়েছে । দিন দশেকের মধ্যে চিনির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেল । আসল পয়সা উঠছে না । মিষ্টি বানানো কমিয়ে দিয়েছি । পুজোতে সবাই ব্যবসা ভালো হবে আশা করে থাকে ৷ কিন্তু এমন হলে 20 কেজির জায়গায় 5 কেজি মিষ্টি বানাব । অল্পস্বল্প বানাব । এমন চলতে থাকলে মিষ্টি বানানো বন্ধ করে দিতে হবে । দাম বাড়ালেও মানুষ খাবে না । আমরা চাই মিষ্টির দাম কমুক । মিষ্টির দাম গ্যাসের সমস্যার কারণে বাড়িয়েছিলাম । তাই ক্রেতারা আসত না । আবার দাম বাড়ালে বড় সমস্যা হবে ।"
সমস্যায় ক্রেতা-বিক্রেতা
ব্যবসায়ী নীলাদ্রি ঘোষ বলেন, "ভীষণ সমস্যায় আছি ৷ 48 টাকা কেজি কিনতাম সেই চিনি এখন 65 টাকা । দৈনিক একবস্তা চিনির কাজ করলে 1000-1100 টাকা বেশি লাগছে । লাভ যা হত এখন ঘর থেকে দিতে হচ্ছে । গ্যাসের সমস্যা কাটতে না কাটতেই চিনির দাম বাড়ল । কীভাবে ব্যবসা করব বুঝতে পারছি না । পুজোতে মনে হয় ব্যবসা হবে না । লাভের থেকে লোকসান বেশি হলে ব্যবসা করব কী করে ? উপায় না থাকলেও মিষ্টির দাম বাড়াতে হবে ।"
দোকানদার রতন আগরওয়াল বলেন, "হঠাৎ করে চিনির দাম বাড়ল । এমনভাবে আগে কোনওদিন বাড়েনি । পুজোতে অবস্থা খারাপ হবে । মানুষের খুবই সমস্যা হবে । আমরা চাইছি দাম কমুক । ক্রেতাদের ভালো হোক । আমরাও ব্যবসা করি ।" ক্রেতা টিঙ্কু রায় বলেন, "চিনির দামের অবস্থা খুব খারাপ । এই মাসেই চিনি ছিল 48 টাকা, এক ধাক্কায় চিনি চলে গেল 60 টাকায় । আবার চিনির দাম হয়ে গেল 65 টাকা । একধাক্কায় এইভাবে দাম বাড়লে মুশকিল ।"
দোকানদার সুশীল প্রসাদ শাহ বলেন, "এখন 65 টাকা থেকে 70 টাকা কেজিতে বিক্রি করা হচ্ছে চিনি । আমরা যে দামে চিনি আনি 1-2 টাকা রেখে বিক্রি করি । ইথানলের কারণেই চিনির দাম বাড়ছে । পেট্রল বানানোর জন্যই চিনির দাম বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে । ক্রেতারা চিনির দাম শুনেই অবাক হয়ে যাচ্ছে ।"
চিনির রসে টান
অন্যদিকে চিনির আড়তদাররা জানাচ্ছেন, সরকার হস্তক্ষেপ না করলে এবার পুজোয় ব্যবসা করাই দায় হবে তাঁদের । চিনির আড়তদার গোপাল আগরওয়াল বলেন, "আমি 45-50 বছর ধরে চিনির ব্যবসা করছি । আমার ব্যবসায়িক জীবনে এই ভাবে চিনির দাম বাড়তে দেখিনি । পুজো অবধি কীভাবে চলবে জানি না । সারা বছর চিনি যা দরকার হয় পুজোর সময় 30-40 শতাংশ চিনির চাহিদা বাড়ে । এখন 48 টাকা থেকে 65 টাকা হয়ে গিয়েছে চিনি । সরকারকে পদক্ষেপ নিতেই হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের কিছুই করার নেই । আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে । চিনি কিনতে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে । ইথানলের জন্যই এই পরিস্থিতি । তা না-হলে এমন পরিস্থিতি কোনওদিনই আসত না । একসপ্তাহের মধ্যে চিনির দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে করে নিজের ঘরের থেকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে । আগে যে পরিমাণ চিনি আনতাম আজ অর্ধেকও চিনি আনছি না । কারণ আমাকে ক্রেতাকে ধরে রাখতে হবে ৷"
চিনির বাজার রাজ্যে
পোস্তা বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিশ্বনাথ আগরওয়ালের বক্তব্য, "রাজ্যে বার্ষিক চিনি দরকার হয় প্রায় 65-70 হাজার মেট্রিক টন । রাজ্যে কোনও চিনির মিল নেই । ফলে আমাদের চিনি আমদানি করতে হয় মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে । পাশাপাশি পুজোর সময় চিনির বাজার 30 থেকে 40 শতাংশ বাড়ে ।"
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী বলেন, "জেলায় কত চিনি দরকার হয় সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই । চিনি যাতে কোনওভাবেই কালোবাজারি না হয় সেটা দেখা হবে । আমরা যদি মনিটরিং করি তাহলে চিনির দাম আস্তে আস্তে কমে যাবে ।"
কোন জেলায় চিনির কত দাম ?
- জলপাইগুড়ি:
আগে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2520 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা
- শিলিগুড়ি:
গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3150 টাকা
- আলিপুরদুয়ার:
গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা
- কোচবিহার:
গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা
- হুগলি:
গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2900 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3250 টাকা
- বর্ধমান:
গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2650 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3250 টাকা
- কলকাতা:
গত সপ্তাহে 50 কেজি চিনির বস্তা ছিল 2800 টাকা
এখন 50 কেজি চিনির বস্তার দাম 3200 টাকা