সন্দেশের বেশে মোদির আপ্যায়নে ঝালমুড়ি, তালিকায় এক কেজির জলভরা

সন্দেশের বেশে মোদির আপ্যায়নে ঝালমুড়ি, তালিকায় এক কেজির জলভরা
পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সংবর্ধনায় থাকছে চন্দননগরে বিখ্য়াত মিষ্টি জলভরা ৷ সঙ্গে নয়া অবতারে ঝালমুড়ি ৷
Published : June 20, 2026 at 1:32 PM IST
চন্দননগর, 20 জুন: জাঙ্কফুড আউট লো ক্যালোরি ঝালমুড়ি ইন ৷ ঝাড়গ্রামে ভোট প্রচারে রাস্তার দোকানে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই শুরু ৷ তারপর রাজ্যে পালাবদল হতেই কদর বেড়েছে ঝালমুড়ির ৷ বাংলায় নয়া সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠক, সর্বত্র বিরাজমান ছিল ঝালমুড়ি ৷ দিল্লির নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরে নরেন্দ্র মোদিকে নিজে ঝালমুড়ি মেখে খাইয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
এবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী ৷ তাও আবার জামাইষষ্ঠীর মতো দিনে ৷ তাই প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনায় রাখা হয়েছে নজরকাড়া সব রকমারি মিষ্টি ৷ সেই প্লেটেও ঝালমুড়ির উজ্জ্বল উপস্থিতি ৷ তবে এবার তা সন্দেশের বেশে ৷ দেখে বোঝা দায় এটা আসলে ঝালমুড়ি নাকি সন্দেশ ৷ এমনই মিষ্টি তৈরি করেছে চন্দননগরের বিখ্য়াত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ৷
রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার আগে থেকেই নতুন করে জনপ্রিয়তা পেয়েছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি ৷ ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রীর মুখেও এই কথা অহরহ শোনা গিয়েছে ৷ এবার সন্দেশেও জয় শ্রীরাম ৷ জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে শুক্রবার থেকেই মিষ্টি কিনতে ভিড় জমাছেন মানুষজন ৷ এদিনই চন্দননগরের প্রখ্যাত দোকানের জলভরা সন্দেশ যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্য ।
হুগলির তারকেশ্বরে আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন ৷ এই শুভদিনে জলভরা সন্দেশ দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে । সেই মতো প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মিষ্টি পাঠানো হয়েছে ।
এই বিষয়ে চন্দননগরের এক মিষ্ঠান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ধনঞ্জয় দাস বলেন, "জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে অনেক ধরনের মিষ্টি তৈরি হয়েছে ৷ তবে আকর্ষণ বাড়াতে তৈরি করা হয়েছে জয় শ্রীরাম সন্দেশ ও ঝালমুড়ি মিষ্টি । যেহেতু প্রধানমন্ত্রী খাওয়ার পর বাংলার ঝালমুড়ি নতুন এক মাত্রা পেয়েছে তাই ঝালমুড়ি সন্দেশ তৈরি করেছি । সন্দেশের মধ্যে থাকছে কাজু, কিসমিস, পেস্তা ৷ নারকেলের টুকরো দিয়ে সাজানো হয়েছে । এছাড়াও ডাবল ইঞ্জিন সন্দেশও বানানো হচ্ছে ৷"
আরেক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শৈবাল মোদক বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তারকেশ্বর আসছেন । তাই এখান থেকে দুই ডালা বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ পাঠানো হয়েছে । এক কিলো দুশো গ্রাম ওজনের একটি বড় জলভরা ও একশো গ্রামের জলভরার ডালা তৈরি করা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকলের কথা মাথায় রেখে আগেই পাঠানো হয়েছে ।"