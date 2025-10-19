ETV Bharat / state

দেখতে লাড্ডু-সন্দেশ, আসলে আলো ! দীপাবলিতে দেদার বিকোচ্ছে 'মিষ্টি' মোমবাতি

মিষ্টির আদলে তৈরি মোমবাতিগুলি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে শহরের বাজারে ৷ দাম থেকে কীভাবে তৈরি হয় মোমবাতিগুলি ইটিভি ভারতে রইল খুঁটিনাটি ৷

sweet candles
'মিষ্টি' মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2025 at 5:53 PM IST

কলকাতা, 19 অক্টোবর: এখন ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে ডায়াবেটিস নামের এক নীরব শত্রু । তাই উৎসবের মরশুমে মিষ্টি খাওয়া নিয়ে অনেকেরই চিন্তা থাকে । কিন্তু উৎসব মানেই তো আনন্দ, আলো আর মিষ্টিমুখ ৷ আর দীপাবলিতে প্রতিটি ঘরই আলোয় ঝলমল করে ওঠে । সেই আলোর উৎসবেই এবার যোগ হয়েছে মিষ্টির ছোঁয়া, তাও আবার একেবারে নতুন রূপে ।

বাজারে এখন নজর কেড়েছে 'মিষ্টি মোমবাতি' । যা দেখতে একেবারে সন্দেশ, লাড্ডু বা কাজু বরফির মতো ৷ কিন্তু আসলে এগুলো মোম দিয়ে তৈরি বাতি । আলো জ্বাললেই ঘরে ছড়িয়ে পড়বে মিষ্টি আলোর মাধুর্য ।

দেখতে লাড্ডু-সন্দেশ, আসলে আলো ! দীপাবলিতে দেদার বিকোচ্ছে 'মিষ্টি' মোমবাতি (ইটিভি ভারত)

মিষ্টি মোমবাতি তৈরির পিছনের কাহিনি

1986 সাল থেকে মোমবাতি তৈরির ব্যবসায় যুক্ত 'অঙ্কুর' । দীপাবলির মরশুমে তাদের তৈরি রঙিন ও নান্দনিক মোমবাতির সুনাম বহুদিনের । প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার তুহিন মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার বাবা প্রথম রঙিন মোমবাতি বাজারে এনেছিলেন । আমরা সবসময় এমন কিছু বানানোর চেষ্টা করি, যা ঘর সাজানোর পাশাপাশি উৎসবের আমেজও এনে দেয় । দিওয়ালি মানেই তো মিষ্টি, সেই ভাবনা থেকেই এসেছে মিষ্টির আকারে মোমবাতি তৈরির আইডিয়া ।"

sweet candles
এক থালা মিষ্টি মোমবাতির দাম 700 টাকা (নিজস্ব ছবি)

গত বছরই সংস্থা এই মিষ্টি মোমবাতি বাজারে এনেছিল । তখন তারা তৈরি করেছিল নারকেল ছাপা । তবে তখন তা তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি । এবার তাই প্যাকেজিংয়ে জোর দিয়েছে সংস্থা । এক একটি প্লেটে সাজানো রয়েছে লাড্ডু, কাজু বরফি, রসমালাই থেকে অমৃতি, সবই দেখতে হুবহু আসল মিষ্টির মতো । ফলে একবার দেখলে বাড়িতে কিনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক ।

sweet candles
তৈরি হচ্ছে হরেকরকমের মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)

কীভাবে তৈরি হয় মিষ্টি মোমবাতি

সংস্থার কর্মী শেফালি দাস বলেন, "প্রতিটি মিষ্টির আলাদা ছাঁচ আছে । গরম মোম ঢেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই তৈরি হয় ওই মিষ্টি মোমবাতি । এক একটা মোমবাতি তৈরি করতে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগছে ৷ সাদা মোম গলিয়ে রং মেশানো হয় ৷ কয়েক লক্ষ মোমবাতি বানিয়েছি ৷ লাড্ডুটা তৈরিতে বেশি সময় লাগছে ৷"

sweet candles
মিষ্টির আদলে তৈরি মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)

মোমবাতির সেকাল-একাল

তুহিনের বাবার সময় থেকেই মোমবাতি তৈরির সঙ্গে যুক্ত আছেন সংস্থার কর্মী চিত্তরঞ্জন মাইতি । তাঁর কথায়, "আগে দীপাবলিতে কাঠি বাতি বা সাধারণ প্রদীপের চাহিদাই বেশি ছিল । এখন ডিজাইন মোমবাতির যুগ । মানুষ এখন শৌখিন, তাই ব্যবসায়ও পরিবর্তন এসেছে । বিভিন্ন শহরে এখন পাঠানো হচ্ছে আমাদের মিষ্টি মোমবাতি ।"

মিষ্টি মোমবাতির দাম

সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, এই অভিনব মোমবাতিগুলো জ্বলবে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে । সবরকম মিষ্টি দিয়ে এক প্লেট মোমবাতির দাম প্রায় 700 টাকা । আলাদা আলাদা করে কিনতেও পাওয়া যায় লাডড্ডু থেকে কাজু বরফির মতো প্রতিটি মোমবাতি মিষ্টি । সেগুলোর দাম আলাদা ৷ আবার এক প্লেট লাড্ডু (7টা) মোমবাতির দাম 120 টাকা ৷

sweet candles
লাড্ডু বা কাজু বরফির মতো দেখতে মোমবাতি (নিজস্ব ছবি)

চলতি বছর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে 'লাড্ডু' মোমবাতি । দীপাবলির আগে তাই বাজারে এখন নতুন ট্রেন্ড মিষ্টি মোমবাতি । যেখানে ঘরে আলো জ্বলবে মিষ্টির আকারে ৷ পাশাপাশি ঘর ভরে উঠবে মিষ্টির আমেজে ।

