দেখতে লাড্ডু-সন্দেশ, আসলে আলো ! দীপাবলিতে দেদার বিকোচ্ছে 'মিষ্টি' মোমবাতি
মিষ্টির আদলে তৈরি মোমবাতিগুলি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে শহরের বাজারে ৷ দাম থেকে কীভাবে তৈরি হয় মোমবাতিগুলি ইটিভি ভারতে রইল খুঁটিনাটি ৷
Published : October 19, 2025 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: এখন ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে ডায়াবেটিস নামের এক নীরব শত্রু । তাই উৎসবের মরশুমে মিষ্টি খাওয়া নিয়ে অনেকেরই চিন্তা থাকে । কিন্তু উৎসব মানেই তো আনন্দ, আলো আর মিষ্টিমুখ ৷ আর দীপাবলিতে প্রতিটি ঘরই আলোয় ঝলমল করে ওঠে । সেই আলোর উৎসবেই এবার যোগ হয়েছে মিষ্টির ছোঁয়া, তাও আবার একেবারে নতুন রূপে ।
বাজারে এখন নজর কেড়েছে 'মিষ্টি মোমবাতি' । যা দেখতে একেবারে সন্দেশ, লাড্ডু বা কাজু বরফির মতো ৷ কিন্তু আসলে এগুলো মোম দিয়ে তৈরি বাতি । আলো জ্বাললেই ঘরে ছড়িয়ে পড়বে মিষ্টি আলোর মাধুর্য ।
মিষ্টি মোমবাতি তৈরির পিছনের কাহিনি
1986 সাল থেকে মোমবাতি তৈরির ব্যবসায় যুক্ত 'অঙ্কুর' । দীপাবলির মরশুমে তাদের তৈরি রঙিন ও নান্দনিক মোমবাতির সুনাম বহুদিনের । প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার তুহিন মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার বাবা প্রথম রঙিন মোমবাতি বাজারে এনেছিলেন । আমরা সবসময় এমন কিছু বানানোর চেষ্টা করি, যা ঘর সাজানোর পাশাপাশি উৎসবের আমেজও এনে দেয় । দিওয়ালি মানেই তো মিষ্টি, সেই ভাবনা থেকেই এসেছে মিষ্টির আকারে মোমবাতি তৈরির আইডিয়া ।"
গত বছরই সংস্থা এই মিষ্টি মোমবাতি বাজারে এনেছিল । তখন তারা তৈরি করেছিল নারকেল ছাপা । তবে তখন তা তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি । এবার তাই প্যাকেজিংয়ে জোর দিয়েছে সংস্থা । এক একটি প্লেটে সাজানো রয়েছে লাড্ডু, কাজু বরফি, রসমালাই থেকে অমৃতি, সবই দেখতে হুবহু আসল মিষ্টির মতো । ফলে একবার দেখলে বাড়িতে কিনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক ।
কীভাবে তৈরি হয় মিষ্টি মোমবাতি
সংস্থার কর্মী শেফালি দাস বলেন, "প্রতিটি মিষ্টির আলাদা ছাঁচ আছে । গরম মোম ঢেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই তৈরি হয় ওই মিষ্টি মোমবাতি । এক একটা মোমবাতি তৈরি করতে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগছে ৷ সাদা মোম গলিয়ে রং মেশানো হয় ৷ কয়েক লক্ষ মোমবাতি বানিয়েছি ৷ লাড্ডুটা তৈরিতে বেশি সময় লাগছে ৷"
মোমবাতির সেকাল-একাল
তুহিনের বাবার সময় থেকেই মোমবাতি তৈরির সঙ্গে যুক্ত আছেন সংস্থার কর্মী চিত্তরঞ্জন মাইতি । তাঁর কথায়, "আগে দীপাবলিতে কাঠি বাতি বা সাধারণ প্রদীপের চাহিদাই বেশি ছিল । এখন ডিজাইন মোমবাতির যুগ । মানুষ এখন শৌখিন, তাই ব্যবসায়ও পরিবর্তন এসেছে । বিভিন্ন শহরে এখন পাঠানো হচ্ছে আমাদের মিষ্টি মোমবাতি ।"
মিষ্টি মোমবাতির দাম
সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, এই অভিনব মোমবাতিগুলো জ্বলবে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে । সবরকম মিষ্টি দিয়ে এক প্লেট মোমবাতির দাম প্রায় 700 টাকা । আলাদা আলাদা করে কিনতেও পাওয়া যায় লাডড্ডু থেকে কাজু বরফির মতো প্রতিটি মোমবাতি মিষ্টি । সেগুলোর দাম আলাদা ৷ আবার এক প্লেট লাড্ডু (7টা) মোমবাতির দাম 120 টাকা ৷
চলতি বছর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে 'লাড্ডু' মোমবাতি । দীপাবলির আগে তাই বাজারে এখন নতুন ট্রেন্ড মিষ্টি মোমবাতি । যেখানে ঘরে আলো জ্বলবে মিষ্টির আকারে ৷ পাশাপাশি ঘর ভরে উঠবে মিষ্টির আমেজে ।