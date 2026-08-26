একদিনে 10 নবজাতকের মৃত্যু মালদা মেডিক্যালে, রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য ভবনের
যে 10 নবজাতকের মৃত্যু হয়, তাদের আটজনকে বিভিন্ন হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোম থেকে মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছিল ৷
Published : August 26, 2026 at 1:17 PM IST
মালদা, 26 অগস্ট: আধুনিক পরিকাঠামো থাকতেও নজিরবিহীন ঘটনা মালদা মেডিক্যালে ৷ একদিনে মৃত্যু হয়েছে 10 নবজাতকের ৷ মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ প্রথমে বিষয়টিকে আড়াল করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ, তবে, জানতে পেরেই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য ভবন ৷ তারপরেই মেডিক্যালের অন্দরে শোরগোল ৷ ঘটনাটি অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের ৷
1120 শয্যার মালদা মেডিক্যালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের জন্য রয়েছে পৃথক ভবন ৷ তৃণমূল আমলে যার নাম দেওয়া হয়েছিল মাতৃমা ৷ প্রসূতি ও সদ্যোজাতদের চিকিৎসা এখানেই করা হয় ৷ ঘটনাটিও ঘটেছে এই ভবনে ৷ বিষয়টি নিয়ে প্রথমে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের তেমন হেলদোল দেখা যায়নি বলে দাবি ৷ সেকথা জানতে পারেননি মেডিক্যালের বেশিরভাগ কর্মীও ৷ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিনের জন্ম ও মৃত্যুর রিপোর্ট সরকারি পোর্টালে আপলোড করে দেওয়া হয় ৷ তারপরেই বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনের নজরে আসে ৷ স্বাস্থ্য ভবনের তরফে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তড়িঘড়ি ভিডিয়ো কনফারেন্স করে এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করেন স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকরা ৷
সূত্রের খবর, ওইদিন ওই 10 নবজাতকের মৃত্যু ঘটে, তাদের আটজনকে বিভিন্ন হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোম থেকে মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছিল ৷ কেন এত রেফার ? মেডিক্যালের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, সাধারণত দেখা যায়, নিম্নবিত্ত পরিবারের গর্ভবতীদেরই সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের গর্ভবতীরা মূলত বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে সন্তানের জন্ম দেন ৷ বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলি আয়ের ফাঁদ হিসাবে রোগীদের ব্যবহার করে ৷ কোনও প্রয়োজন না থাকলেও নবজাতকদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হয় ৷ অহেতুক সিসিইউ-এ রাখার ফলে কিছু সদ্যোজাতের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে ৷ যখন দেখা যায়, কোনও নবজাতকের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তখন তাদের মেডিক্যালে রেফার করার প্রবণতা বাড়ছে ৷ মেডিক্যালে নিয়ে আসতে আসতে সদ্যোজাতদের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায়, চিকিৎসকদের তখন আর তেমন কিছু করার থাকে না ৷ এই আটটি বাচ্চার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলে দাবি চিকিৎসকদের একাংশের ৷
মালদা মেডিক্যালের সহকারী অধ্যক্ষ তথা হাসপাতাল সুপার প্রসেনজিৎ বর বলেন, "সম্প্রতি মালদা মেডিক্যালে একদিনে 10টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ এদের মৃত্যুর কারণও বিভিন্ন ৷ কয়েকটি বাচ্চার ওজন ছিল ভীষণ কম ৷ কয়েকজনের বার্থ অ্যাক্সফেক্সিয়া ছিল ৷ এছাড়াও সেপটিসিমিয়া, জন্ডিস-সহ একাধিক উপসর্গের কারণে তাদের মৃত্যু হয় ৷ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি ৷ স্বাস্থ্য ভবন থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল ৷ আমরা প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও দ্রুত পাঠানো হবে ৷ এই 10টি শিশুর মধ্যে আটটি বাইরে থেকে রেফার হয়ে এসেছিল ৷ বাকি দু'জনের জন্ম মেডিক্যালেই ৷"
মালদা মেডিক্যালে প্রতিদিন গড়ে চার শিশুর মৃত্যু স্বাভাবিক হিসাবেই ধরে নেওয়া হয় ৷ কিন্তু একদিনে 10 নবজাতকের মৃত্যুকে নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ প্রায় দেড় দশক আগেও এই হাসপাতালে শিশুমৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় মড়ক দেখা দিয়েছিল ৷ সেই সময় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ছুটে এসেছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন বা এনসিপিসিআরও ৷ যদিও এখন সেই পরিস্থিতি নেই বলে দাবি করছে কর্তৃপক্ষ ৷