সরকারি হাসপাতালে রঙিন পরিচয়পত্র, মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই কড়া স্বাস্থ্যভবন
Published : May 25, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 25 মে: এসএসকেএম হাসপাতালের বৈঠকের পরই হাসপাতালের কর্মী ও চিকিৎসকদের জন্য এবার কড়া সিদ্ধান্ত । বৈঠকে ঠিক হয়েছিল পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে । হাসপাতালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে । সেই মতোই এবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরিচয় পত্র নিয়ে কড়া অবস্থান নিল স্বাস্থ্যভবন ।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে এই নিয়ম মেনে চলতে হবে । নির্দেশ মেনে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য শীঘ্রই চালু হতে চলেছে বিশেষ রঙিন সরকারি পরিচয়পত্র (আই-কার্ড)। 31 মে-এর মধ্যে এই পুরো প্রক্রিয়া হয়ে যাওয়ার কথা ।
স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য, এই নির্দিষ্ট পরিচয় পত্রের মাধ্যমে হাসপাতালে অবৈধ প্রবেশ আটকে দিয়ে দালালরাজ আটকে দেওয়া যাবে, কর্মীদের পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা এবং সঠিক পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে । আজ থেকে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার কথা । 28 মে-এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত কর্মীদের তথ্য নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে ।
স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী আলাদা রঙের আই কার্ড দেওয়া হবে । চিকিৎসকদের জন্য কালচে লাল রঙের বর্ডার দেওয়া আই কার্ড, নার্সদের জন্য খাকি রঙের বর্ডার দেওয়া আই কার্ড, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের গেরুয়া রঙের বর্ডার দেওয়া আই কার্ড, প্রশাসনিক কর্মীদের কালো রংয়ের বর্ডার দেওয়া আই কার্ড এবং হাসপাতালের গ্রুপ ডি কর্মী ও অন্যান্য স্টাফদের জন্য কালচে সবুজ বর্ডার দেওয়া আই কার্ড । হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য করা হয়েছে কালচে লাল রঙের বর্ডার দেওয়া আই কার্ড । এছাড়া হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের জন্য রয়েছে নীল রঙের আই কার্ড ।
প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকেই বারবার হাসপাতালের ভিতরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । হাসপাতালের ভিতরে কীভাবে বাইরের লোক প্রবেশ করছে তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । তার সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকরা তাঁদের আন্দোলনের সময় একাধিকবার নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন । সেখানে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার পাশাপশি ছিল রোগী নিরাপত্তা নিয়েও দাবি । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠকের সময় নিরাপত্তা নিয়ে কথা হয়েছিল । সেই সময় পরিচয় পত্রের নিয়ম জারি করা হলেও তাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ৷ এমনকি বিভিন্ন বিভাগের জন্য আলাদা রঙের আই কার্ডের বিষয়টিও তখন ছিল না ৷ তবে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নিতেই পরিচয় পত্র নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিলেন ।