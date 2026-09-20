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কী ঘটেছিল সেদিন ? আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের গোপন জবানবন্দি রেকর্ড

RG Kar Doctor Rape and Murder: পালাবদলের রাজ্যে ফের খুলেছে আরজি কর কাণ্ডের ফাইল ৷ স্বাস্থ্যভবনের নয়া তদন্ত কমিটি ফের জবানবন্দি নিল নির্যাতিতার বাবা-মায়ের ৷

RG KAR MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 7:48 AM IST

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ব্যারাকপুর, 20 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে সরকার বদলাতেই ফের খোলা হয়েছে আরজি কর কাণ্ডের তদন্তের ফাইল ৷ সেই নয়া তদন্তের স্বার্থেই শনিবার নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মায়ের গোপন জবানবন্দি নিয়েছে স্বাস্থ্যভবনের তদন্ত কমিটি ।

এদিন জবানবন্দি দেওয়ার পর বাড়ির বাইরে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে স্বাস্থ্যভবন আলাদা করে আমার মেয়ের মৃত্যুর বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে । স্বাস্থ্যভবন যে তদন্ত কমিটি গড়েছে তারা আজ আমাদের ডেকেছিল তদন্ত সম্পর্কে কথা বলার জন্য । তদন্ত কমিটির সামনে 9 অগস্ট, 2024 সালের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এরপর ডিপার্টমেন্টাল তদন্ত হবে । তারপর স্বাস্থ্যভবন কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার । আমরা আশা করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই তদন্ত কমিটিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেবেন এবং তারা তদন্ত সম্পূর্ণ করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে ।"

তিনি আরও জানান, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে তাঁর মেয়ের মামলাটি আস্তে আস্তে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ ঠিকঠাক তদন্ত হচ্ছিল না ৷ মেয়ের বিচারের আশা ঠান্ডা ঘরে চলে যাচ্ছিল ৷ কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর আবার ধীরে ধীরে নতুন করে সেই মামলার তদন্ত চলছে এবং বিভাগীয় তদন্ত শুরু হচ্ছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাজে আস্থা প্রকাশ করে নির্যাতিতার বাবা জানান, উনি ক্ষমতায় আসার পর তাঁর মেয়ের কেস ফাইল আবার খুলেছে ৷ যার ফলে ইতিমধ্যে তিনজন অভিযুক্ত আইপিএসকে সাসপেন্ডও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাই তিনি সু-বিচারের আশা দেখতে পাচ্ছেন । তবে, এদিন নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক সংবাদমাধ্যমের সামনে না এলেও তিনিও বারেবারেই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর উপর মেয়ের বিচারের জন্য আস্থা রেখেছেন বলে জানিয়েছেন ।

রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অভিযোগ অনুযায়ী, মেয়ের দেহ দ্রুত দাহ করা ও তথ্য় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে খড়দা থানার পুলিশ তৎকালীন পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও পানিহাটির প্রাক্তন পৌর প্রধান সোমনাথ দে-সহ অভিযুক্ত এক কাউন্সিলরকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে ।

রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে 9 অগস্ট 2024 সালে আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় তুলেছিল ৷ রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতায় আসার পিছনে যা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মত অনেকের । তৃণমূল সরকারের আমলে সুবিচার না পাওয়ায় নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী হয়ে পানিহাটি থেকে ভোটে দাঁড়ান এবং বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন ।

তারপর থেকেই বারবার তাঁকে নয়া সরকারের কাছে আবেদন করতে দেখা গিয়েছে যাতে দ্রুত তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার সুবিচার পান ৷ শুভেন্দু অধিকারীও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর একাধিকবার বিভিন্ন মঞ্চ থেকে আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার সুবিচারের জন্য ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন । সেই মতোই নির্যাতিতার জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পানিহাটিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী আরজি কর কাণ্ডের মামলার নতুন করে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেন প্রশাসনকে । তারপরই পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করা হয় ৷

TAGGED:

RG KAR VICTIMS PARENTS
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আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার
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RG KAR DOCTOR RAPE CASE

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