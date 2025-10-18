ETV Bharat / state

এসএসকেএম-এর ‘অনন্য’ উডবার্নে চিকিৎসার খরচ কত, জানিয়ে দিল স্বাস্থ্য ভবন

মাসখানেক এসএসকেএম-এর উডবার্ন-2 এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ নাম দেওয়া হয়েছে ‘অনন্য’৷

SSKM Woodburn 2 Ward
এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ব্লক (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 18, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 অক্টোবর: এসএসকেএম হাসপাতালে উডবার্ন-2 ওয়ার্ডের উদ্বোধন গত সেপ্টেম্বরে করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর কেটে গিয়েছে মাসখানেক সময়৷ এবার সামনে এল ওই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাতে গেলে কত টাকা খরচ হবে রোগীদের, সেই সংক্রান্ত তথ্য৷ সম্প্রতি এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য ভবন৷ সেখানেই ওই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ কত হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে৷

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই উডবার্ন-2 ওয়ার্ডের কেবিন ও আইসিইউ পরিষেবার জন্য রোগীদের নির্দিষ্ট হারে অর্থ খরচ করতে হবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একজন রোগী থাকার জন্য প্রাইভেট কেবিনে প্রতিদিন 5 হাজার টাকা খরচ হবে৷ প্রাইভেট কেবিনের ডিলাক্স সুইটে থেকে চিকিৎসা করাতে হলে, খরচ হবে 8 হাজার টাকা৷ এইচডিইউ (HDU)-এর দৈনিক খরচ 12 হাজার টাকা। কিন্তু এর মধ্যে নেই বাইপ্যাপ ও ভেন্টিলেশনে সাপোর্ট। আর সমস্ত সুবিধা-সহ আইসিউ-এর ভাড়া দৈনিক 15 হাজার টাকা।

রাজ্যের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই ভবনটি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এর জন্য কোনোরকম সরকারি ভর্তুকি বা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে না। এখান থেকে যে আয় হবে, তা দিয়েই পরিচালন ব্যয় মেটাতে হবে। এছাড়া, নতুন ভবনের ওপিডি ক্লিনিক প্রতিদিন বিকেল 3টের পর থেকে খোলা থাকবে। সেখানে পরিষেবা দেবেন এসএসকেএম ও আইপিজিএমইআর-এর বর্তমান সরকারি চিকিৎসকেরা। ওপিডি-র ফি নির্ধারিত হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকা৷ প্রথমবার হোক বা একাধিকবার প্রতিবারই একই ফি দিতে হবে৷ এর মধ্যে 50 টাকা প্রতিষ্ঠান রাখবে প্রশাসনিক খরচের জন্য। আর 300 টাকা প্রদান করা হবে চিকিৎসককে। রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, এই হার অন্য কোনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপিডিতে প্রযোজ্য হবে না।

SSKM WOODBURN 2 WARD
স্বাস্থ্য ভবনের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি (স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে পাওয়া ছবি)

উল্লেখ্য, পুজোর আগে এসএসকেএম হাসপাতালে এই উডবার্ন-2 উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেসরকারি হাসপাতালকে এই উডবার্ন-2 টেক্কা দেবে বলেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। 131টি শয্যার এই উডবার্ন-2 এর নাম ‘অনন্য’। এখানে রয়েছে 21টি সিসিইউ শয্যা। এছাড়াও ওই একই দিনে উডবার্ন-2 ওয়ার্ডের উদ্বোধনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন৷ তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালের নতুন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, লি রোডে সাততলা ছাত্রাবাস, রেডিওলজি বিভাগে 128 স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন এবং অত্যাধুনিক রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম ৷ পূর্ব ভারতে এই প্রথম তৈরি হচ্ছে হাড়ের ব্যাঙ্ক।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

SSKM HOSPITAL
SWASTHYA BHAWAN
WOODBURN 2 WARD
এসএসকেএম
SSKM WOODBURN 2 WARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.