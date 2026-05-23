আরজি কর-কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল, অভীক দে'কে নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যভবনের

আরজি কর-কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল, অভীক দে'কে নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যভবনের
সার্ভিস কোটা ব্যবহার করে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার বিষয়টিও নিয়ম মেনে হয়েছে কি না । খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল ৷
Published : May 23, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 23 মে: আরজি কর কাণ্ডের সময় থেকেই বিতর্কিত একটি নাম হল অভীক দে । তাঁর বিরুদ্ধে ছিল ভুরি ভুরি অভিযোগ । তৃণমূল সরকারের সময় তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ৷ আর রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার আসতেই এবার কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হল অভীক দে'র বিরুদ্ধে ।
স্বাস্থ্য দফতরের তরফে শনিবার একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকার শুধু চিকিৎসক অভীক দে-কে সাসপেন্ড করেই থেমে থাকছে না । বরং তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বিভাগীয় তদন্ত (Departmental Proceedings) শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এছাড়াও এবার সরকার মনে করছে অভিযোগগুলো 'গুরুতর', তাই পূর্ণাঙ্গ বিভাগীয় প্রক্রিয়া চালানো দরকার ।
শুধু চাকরিগত আচরণ নয়, তাঁর সার্ভিস কোটা ব্যবহার করে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার বিষয়টিও আলাদা করে খতিয়ে দেখা হবে । অর্থাৎ, সরকার যাচাই করতে চাইছে তিনি যে কোটায় পিজি কোর্সে ভর্তি হয়েছেন, তা নিয়ম মেনে হয়েছে কি না । এমনই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল আর এন রবি ৷
প্রসঙ্গত, গত 9 অগস্ট আরজি করের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয়েছিল চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ ৷ আরজি কর ঘটনার সময় থেকেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক পড়ুয়া অভীক দে নামটি উঠে এসেছিল । এমনকি ঘটনার পর ভিডিয়োতে ক্রাইম স্পটেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল । এছাড়াও তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের খুবই কাছের লোক বলে পরিচিত ছিলেন । এমনকি কেন ঘটনার দিন তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ।
এই অভীক দে'র বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারের অভিযোগও সামনে এসেছিল । বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্য়াসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফ থেকে অভীক দেকে সাসপেন্ড করা হয় । সেই সাসপেন্ডের পর তাঁকে হাসপাতালে প্রবেশেই বাধা দেয় এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ । যতক্ষণ না নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন, অভীক দে ততদিন পর্যন্ত হাসপাতালে প্রবেশ করতে পারবেন না বলেও জানানো হয় । এরপর শনিবার তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দফতর ও রাজ্যপাল ৷
আর অভীক দের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকমহল ৷ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফ্রন্টের সদস্য তথা সিনিয়র চিকিৎসক কৌশিক চাকি বলেন, "চিকিৎসক অভীক দে-র বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যবিবরণী (DP) শুরুর ও তদন্তের সরকারি নির্দেশকে আমরা স্বাগত জানাই । তবে ন্যায়বিচার এখনও অসম্পূর্ণ । একজন নয়, ঘটনায় জড়িত সকল দোষীর বিরুদ্ধে সমান ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নিতে হবে । নির্বাচিত বিচার নয়, সম্পূর্ণ বিচার চাই । বলির পাঁঠা নয়, প্রকৃত দোষীদের জবাবদিহি চাই । বিচারের সূচনা হয়েছে-এবার তা পরিণতি পাক ।"