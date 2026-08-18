দুইয়ের বেশি সন্তান নয় ! নাবালিকা বিবাহ-টিনএজ প্রেগনেন্সি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর

দুইয়ের বেশি সন্তান নয় ! নাবালিকা বিবাহ-টিনএজ প্রেগনেন্সি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতর
কিছু এলাকায় 10-12টি পর্যন্ত সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনাও নজরে এসেছে বলে দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ।
Published : August 18, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: নাবালিকা বিবাহ, অল্প বয়সে মাতৃত্ব এবং একের পর এক সন্তানের জন্ম - রাজ্যের কয়েকটি জেলার নির্দিষ্ট কিছু ব্লকে এই প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । স্বাস্থ্যভবনে নতুন সরকারের 100 দিনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিবারপিছু দু'টির বেশি সন্তানকে উৎসাহ দেওয়া স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষে কাম্য নয় ।
তবে দু’য়ের বেশি সন্তান রুখতে সরকার কোনও নতুন আইন আনছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ঘোষণা করেননি তিনি । স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশে নাবালিকা বিবাহ ও টিনএজ প্রেগনেন্সির প্রবণতা রয়েছে । পাশাপাশি কিছু এলাকায় 10-12টি পর্যন্ত সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনাও নজরে এসেছে বলে দাবি তাঁর ।
সূতি ও শামসেরগঞ্জের মতো ব্লকগুলির পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের প্রবণতা শুধু সামাজিক সমস্যাই নয়, এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক স্বাস্থ্য সূচকে । প্রসূতি মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে নাবালিকা বিবাহ, কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ এবং বেশি সংখ্যক সন্তান জন্ম দেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ‘ফ্যাক্টর’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে স্বাস্থ্য দফতর । এই প্রবণতা কমাতে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।
100 দিনের কর্মসূচির কথা বলতে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা জানান শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে অ্যালোপ্যাথি পরিষেবার পাশাপাশি আয়ুষ চিকিৎসার 'কো-লোকেশন' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । সেখানে আউটডোর পরিষেবার মাধ্যমে রোগীরা প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ বা হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারবেন । এই পরিষেবার জন্য 484 জন আয়ুষ মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হবে ।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু হয়েছে । এর আওতায় প্রায় 1.43 কোটি পরিবার অর্থাৎ প্রায় 5.97 কোটি মানুষ পরিষেবা পাবেন । মোট 1,930টি হাসপাতালকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে । পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় আরও প্রায় আশি লক্ষ মানুষ যুক্ত হবেন বলে জানান তিনি ।
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে । আলিপুরদুয়ার, সিউড়ি, শিলিগুড়ি, আসানসোল এবং কালিম্পংয়ে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির পাশাপাশি কলকাতায় আরও একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে । গত 100 দিনে রাজ্যে 975টি এমবিবিএস আসন বেড়েছে বলেও জানান মন্ত্রী । এর মধ্যে 475টি আসন বেড়েছে সরকারি ক্ষেত্রে ।
সরকারি হাসপাতালে বেডের অভাবে রোগী ভর্তি করাতে সমস্যা হলে বেসরকারি হাসপাতালের সাহায্য নেওয়ার উদ্যোগও শুরু হয়েছে । এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে 2,426টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে । এরই অংশ হিসেবে সোমবার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে যাদবপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে রোগী স্থানান্তরের মক ড্রিল করা হয় । আগামী দিনে অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজেও এই ধরনের মহড়া হবে ।
এ ছাড়াও হাসপাতালের রোগীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে 56 টাকা থেকে 110 টাকা করা, 24 ঘণ্টার ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম, 200টি 102 অ্যাম্বুল্যান্স এবং 310টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালুর পরিকল্পনার কথা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী । ইতিমধ্যেই 200টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট কাজ করছে বলে জানান তিনি । কিশোরীদের জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকাকরণ, টিবি-মুক্ত ভারত কর্মসূচি, 458টি জনঔষধি কেন্দ্র এবং 100টি অমৃত ফার্মেসি চালুর বিষয়েও এ দিন বিস্তারিত জানান তিনি । পাশাপাশি ব্লক স্তরেই রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে এবং আলট্রাসোনোগ্রাফির মতো পরিষেবা আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।