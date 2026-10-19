চোরবাগানে পদপিষ্ট: সব পুজো মণ্ডপে থাকবে চিকিৎসক দল, 5 মেডিক্যাল কলেজকে দায়িত্ব স্বাস্থ্য ভবনের

চোরবাগানে পদপিষ্ট: সব পুজো মণ্ডপে থাকবে চিকিৎসক দল, 5 মেডিক্যাল কলেজকে দায়িত্ব স্বাস্থ্য ভবনের
Medical Teams to All Durga Puja Pandals: কলেজ স্কোয়ারে থাকবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা ।
Published : October 19, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: চোরবাগান কাণ্ডে 19 জনের মৃত্যু এবং বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার পর এবার বাড়তি সতর্ক স্বাস্থ্য ভবনের । কলকাতার বড় দুর্গাপুজো মণ্ডপগুলিতে ভিড়ের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনায় আহত হলে, যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, সেই লক্ষ্যেই কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক দলকে মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটিও বাতিল করেছে স্বাস্থ্য দফতর ।
রবিবার একটি ভিডিয়ো কনফারেনসের মাধ্যমে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এই বার্তা দেওয়া হয়েছে । নির্দেশ অনুযায়ী, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে থাকবে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক দল । টালার দায়িত্ব সামলাবেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা । কলেজ স্কোয়ারে মোতায়েন করা হবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক দল । একডালিয়ায় থাকবে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক । অন্যদিকে, চেতলা অগ্রণীতে দায়িত্ব পালন করবে এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসক দল ।
প্রতিদিন বিকেল 5টা থেকে পরেরদিন সকাল 6টা পর্যন্ত মণ্ডপগুলিতে থাকবেন চিকিৎসকেরা । এই দলে মেডিক্যাল অফিসারদের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদমর্যাদার চিকিৎসকেরাও রয়েছেন । পুজো দেখতে এসে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোনও জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে যাতে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ ।
শুধু মণ্ডপে চিকিৎসক মোতায়েন নয়, হাসপাতালগুলির জরুরি পরিষেবা সচল রাখতেও একাধিক পদক্ষেপ করেছে স্বাস্থ্য ভবন । শনিবার স্বাস্থ্যসচিব ভিডিয়ো কনফারেনসের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং এমএসভিপি-দের সঙ্গে বৈঠক করেন । হাসপাতালগুলিতে অর্থোপেডিক, নিউরোসার্জন এবং অ্যানাস্থেটিস্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
পাশাপাশি, পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স, রক্ত ও অক্সিজেনের জোগান বজায় রাখার কথাও বলা হয়েছে । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, পুজোর সময় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছুটিতে থাকা স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে । বাতিল করা হয়েছে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য আধিকারিক ও কর্মীদের ছুটি । নির্দেশ অমান্য করলে সাসপেনশনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন ।
এছাড়াও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় এবং টাকিতে বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে । পুজোর ভিড়ে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়, সে দিকেই বিশেষ নজর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর ।
এই বিষয়ে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, "ছুটি বাতিল নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই । কারণ এর আগে বহুবার জরুরী পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে । কিন্তু, যেখানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা করা না-গিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল । যেখানে বোঝা যাচ্ছে রাজ্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে কী অবস্থা ! সেখানে দাঁড়িয়ে এই চিকিৎসকগুলিকে পুজো মন্ডপে পাঠিয়ে কী করতে চাইছে প্রশাসন ? চিকিৎসকদের কাছে ঢাল তরোয়াল কিচ্ছু নেই, তাঁরা কী করে চিকিৎসা করবেন ।"
তিনি আরও বলেন, "ওইদিন পুজোমণ্ডপে চিকিৎসকরা উপস্থিত থাকলেও, এই বিপদ এড়ানো যেত না । এটা সম্পূর্ণ সরকার এবং প্রশাসনের ব্যর্থতা । নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এই ধরনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে চিকিৎসকদের ।"