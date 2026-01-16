ETV Bharat / state

নিপা সংক্রমণ ঠেকাতে কড়া স্বাস্থ্য দফতর, ঝুঁকিভিত্তিক শ্রেণিতে শুরু চিকিৎসা

কাদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি কাদের কম, এই দুই বিষয়ে ভাগ করে চিকিৎসা শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে আরও একাধিক বিশেষ নির্দেশিকাও রয়েছে ৷

Swasthya Bhaban
স্বাস্থ্য ভবন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 10:29 AM IST

4 Min Read
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: নিপা ভাইরাস সংক্রমণের সংস্পর্শে আসা সন্দেহে ব্যক্তিদের ঝুঁকি উপর নির্ভর করে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দফতর ৷ শ্রেণিবিন্যাস, নজরদারি, কোয়ারেন্টাইন, পরীক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে ৷ বলা হয়েছে, নিপা আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের 'হাই রিস্ক' ও 'লো রিস্ক'—এই দুই ভাগে ভাগ করে নির্দিষ্ট করণীয় জানানো হয়েছে । হাসপাতালে ভর্তির পর তাদের কীভাবে চিকিৎসা হবে সেই নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নির্দেশিকা ।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তালিকাভুক্ত ব্যক্তি

স্বাস্থ্য দফতরের মতে, নিশ্চিত নিপা আক্রান্ত বা ল্যাব-পরীক্ষা ছাড়াই মৃত বা সম্ভাব্য আক্রান্ত ব্যক্তির দেহরস—যেমন রক্ত, প্রস্রাব, বমি, লালা বা শ্বাসনালীর নিঃসরণের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের হাই রিস্ক হিসেবে ধরা হবে । এছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধ জায়গায় বা ঘনিষ্ঠভাবে 12 ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাটালে তাকেও এই শ্রেণিতে রাখা হবে ।

লক্ষণহীন হাই রিস্ক ব্যক্তিদের শেষ সংস্পর্শের সময় থেকে 21 দিন বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে । এই সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা দিনে দু'বার নির্দিষ্ট চেকলিস্ট অনুযায়ী উপসর্গ পর্যবেক্ষণ করবেন । পাশাপাশি প্রতিদিন ফোনে যোগাযোগ রেখে নজরদারি চালানো হবে । যদি জ্বর, অতিরিক্ত ক্লান্তি, পেশিতে ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, খিঁচুনি, কাশি, শ্বাসকষ্ট বা ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে হাসপাতালের নির্দিষ্ট আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি করে দ্রুত নমুনা সংগ্রহ করে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হবে ।

নিম্ন ঝুঁকির তালিকাভুক্ত ব্যক্তি

যাঁরা আক্রান্ত ব্যক্তির পোশাক, চাদর বা অন্যান্য ফোমাইট (যে কোনও জড় বস্তু, যা সংক্রামক জীবাণু বহন করে এবং তা থেকে অন্য ব্যক্তি বা প্রাণীর মধ্যে রোগ ছড়াতে সাহায্য করে) স্পর্শ করেছেন, অথবা দেহরসের সংস্পর্শ ছাড়া স্বাভাবিক শারীরিক সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের লো রিস্ক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে ।

উপসর্গহীন লো রিস্ক ব্যক্তিদের শেষ সংস্পর্শ থেকে 21 দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে । এই সময়সীমা শেষে কোনও পরীক্ষা প্রয়োজন নেই । তবে উপসর্গ দেখা দিলে তাঁদেরও অবিলম্বে হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি করে পরীক্ষা করা হবে । স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, কম ঝুঁকির সংস্পর্শে থাকা এবং লক্ষণহীন স্বাস্থ্যকর্মীরা যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, বিশেষত এন95 মাস্ক ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন ।

বিশেষ নির্দেশ

যাঁরা পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা ছাড়া হাই রিস্ক সংস্পর্শে এসেছেন বা ঘনিষ্ঠ পরিচর্যাকারী ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কেমোপ্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে । তবে যাঁরা যথাযথ পিপিই ব্যবহার করেছেন, তাঁদের 'কনট্যাক্ট' হিসেবে গণ্য করা হবে না । প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা হিসেবে রিবাভিরিন 600 মিলিগ্রাম দিনে দু'বার 14 দিন দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে । বিকল্প হিসেবে ফ্যাভিপিরাভির ব্যবহার করা যেতে পারে ।

চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশিকা

যাঁদের আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় নিপা ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়বে এবং যাঁরা উপসর্গযুক্ত, তাঁদের অবিলম্বে অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । চিকিৎসায় রেমডিসিভিরের সঙ্গে রিবাভিরিন অথবা ফ্যাভিপিরাভির ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে ।

রিবাভিরিনের ক্ষেত্রে প্রথম দিনে 2 গ্রাম লোডিং ডোজ এবং পরবর্তী 9 দিন দু'বার 1.2 গ্রাম করে দেওয়া হবে । ফ্যাভিপিরাভির প্রথম দিনে 1600 মিলিগ্রাম দিনে দু'বার এবং দ্বিতীয় দিন থেকে দশম দিন পর্যন্ত 800 মিলিগ্রাম দিনে দু'বার দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে । রেমডিসিভির ইনজেকশন স্যালাইনে মিশিয়ে শিরায় প্রয়োগ করা হবে । প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে ওজন-বয়স অনুযায়ী ডোজ নির্ধারণ করা হয়েছে ।

উন্নত চিকিৎসা ও সহায়ক পরিচর্যা

বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমোদন ও বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ সাপেক্ষে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি থেরাপি ব্যবহারের কথাও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে । পাশাপাশি সংকটাপন্ন রোগীদের চিকিৎসায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ, নিউরোলজিস্ট-সহ একাধিক বিভাগের সমন্বিত চিকিৎসার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।

ডিসচার্জ ও ফলো-আপ

অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর প্রতি পাঁচদিন অন্তর আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হবে । রোগী ক্লিনিক্যালি স্থিতিশীল হলে এবং 24 ঘণ্টার ব্যবধানে গলা থেকে নেওয়া সোয়াব, প্রস্রাব ও রক্ত—এই তিন ধরনের নমুনায় পরপর দু'বার নেগেটিভ রিপোর্ট এলে তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হবে ।
ছাড়া পাওয়ার পরও রোগীকে 90 দিন নিয়মিত ফলো-আপে রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ।

