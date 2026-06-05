একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা, 14 দিনের পুলিশি হেফাজত স্বরূপ বিশ্বাসের

একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা, 14 দিনের পুলিশি হেফাজত স্বরূপ বিশ্বাসের
তোলাবাজি, হুমকি, প্রভাব খাটানো এবং এক মহিলা মেকআপ শিল্পীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার স্বরূপকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
Published : June 5, 2026 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: টলিপাড়ার প্রভাবশালী মুখ হিসেবে দীর্ঘদিন পরিচিত স্বরূপ বিশ্বাসকে অবশেষে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক ৷ স্টুডিয়োপাড়ায় তোলাবাজি, হুমকি, প্রভাব খাটানো এবং এক মহিলা মেকআপ শিল্পীর সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া স্বরূপ বিশ্বাসকে শুক্রবার আলিপুর আদালতে হাজির করিয়েছিল পুলিশ । তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারা-সহ একাধিক গুরুতর ও জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 308 ধারার 4 ও 5 উপধারা, 109 ধারা এবং অস্ত্র আইনের 25 ও 27 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতেই স্বরূপকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয় । তিনি রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই ।
তদন্তকারীদের দাবি, রিজেন্ট পার্ক থানার এলাকার এক মহিলা মেকআপ শিল্পীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগে অশালীন আচরণ, ভয় দেখানো এবং প্রভাব খাটানোর বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে । সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই স্বরূপের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্যপ্রমাণ হাতে আসে বলে দাবি পুলিশের ।
এ ব্যাপারে সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষাল বলেন, অভিযুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ৷ তাই গুরুতর অপরাধের তদন্তে তাঁকে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিচারক আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন ৷
সরকারি আইনজীবী এও জানান, অভিযোগকারিণী মহিলার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই মহিলা-সহ 50 জনের কাছ থেকে স্বরূপ বিশ্বাস 45 হাজার টাকা করে নিয়েছিলেন ৷
শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তাঁকে আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় । লালবাজার সূত্রের দাবি, আগের রাতে থানার বাইরে যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি এড়াতেই এই সতর্কতা নেওয়া হয় । আদালতে তোলার আগে তাঁকে কোর্ট লকআপে রাখা হয়েছিল ।
এদিকে আদালত চত্বরে উপস্থিত কয়েকজন আইনজীবী ও অভিযোগকারীদের প্রতিনিধিরা নজর রাখেন অভিযুক্তের প্রতি কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কি না । তাঁদের বক্তব্য, আদালতের নিয়ম অনুযায়ী অন্য অভিযুক্তদের মতোই স্বরূপ বিশ্বাসকেও রাখা হয়েছে । আইনজীবীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব খাটিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম ও অত্যাচারের অভিযোগ থাকলেও অনেকে ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি । বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই নীরবতা ভাঙছে বলেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে বলে তাঁদের মত ।