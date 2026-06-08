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পুলিশ হেফাজতে স্বরূপ বিশ্বাস, এবার তাঁর ঘনিষ্ঠদের তলব নিউ আলিপুর থানায়

হুমকি, শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ স্বরূপ-ঘনিষ্ঠ চার সদস্যকে তলব করা হয়েছে নিউ আলিপুর থানায় ৷

Swarup Biswas
পুলিশ হেফাজতে স্বরূপ বিশ্বাস, এবার তাঁর ঘনিষ্ঠদের তলব নিউ আলিপুর থানায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 4:13 PM IST

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কলকাতা, 8 জুন: পুলিশ হেফাজতে প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে একাধিক তথ্য উঠে আসছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। হুমকি, শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগের কারণে পুলিশ গ্রেফতার করেন স্বরূপকে। তাঁকে আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। আর সেখানেই চলছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ। আর সেই জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে ফেডারেশনের আরও চার সদস্যের নাম। সূত্রের খবর, সেই চার সদস্যকে নিউ আলিপুর থানায় তলব করা হয়েছে।

তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আরও একাধিক তথ্য ও প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ, এমনই খবর। জানা যাচ্ছে, যে চারজনকে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁরা স্বরূপ বিশ্বাসের পূর্ব ঘনিষ্ঠ। পুলিশের অনুমান এই চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে।

স্টুডিওপাড়ায় দুর্নীতির জাল বিস্তার করে রেখেছিলেন বিশ্বাস ব্রাদার্স। নানা সময়ে এই নিয়ে কানাঘুষো শোনা গিয়েছে। কিন্তু জোরালো অভিযোগ আনতে পারেননি কেউ। তবে, পরিচালকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মামলা দায়ের করেন। সেই নিয়ে এক সময় উত্তাল হয় টলিপাড়া। 'ব্যান', 'থ্রেট' শব্দগুলো হয়ে উঠেছিল জল ভাত। এর সৃষ্টিকর্তা ছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস স্বয়ং। তবে, আর নয়। এখন 'ভয় আউট ভরসা ইন'-এই বার্তা নিয়ে টলিপাড়াকে নতুন করে সাজাতে চায় বর্তমান সরকার।

দিনকয়েক আগে টালিগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ভেঙে দেন ফেডারেশন, 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'-এর একচ্ছত্র আধিপত্য বন্ধ করার বার্তা দেন। এক ছাতার তলায় টলিউডকে আনার কথা বলেন। তার ঠিক একদিন পরই পুলিশের জালে স্বরূপ বিশ্বাস। এখন দেখার বাকি চারজন কারা? এই দুর্নীতিতে তাঁদের ভূমিকা কতটা।

  1. একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা, 14 দিনের পুলিশি হেফাজত স্বরূপ বিশ্বাসের
  2. গ্রেফতার স্বরূপ, খুশির হাওয়া টলিমহলে; কী বলছেন তারকারা ?

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