গ্রেফতার স্বরূপ বিশ্বাস, নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে

গ্রেফতার স্বরূপ বিশ্বাস, নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে
গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতারর করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ।
Published : June 4, 2026 at 10:50 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 11:36 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: কলকাতার স্টুডিওপাড়ায় শিল্পীদের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতারর করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
স্বরূপ বিশ্বাসকে নিউ আলিপু র থানা থেকে বের করে আনা হল লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে। রাতে সেখানেই থাকবেন প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই । স্বরূপ বিশ্বাসকে নিউ আলিপুর থানা থেকে বের করে আনা হল লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে। রাতে সেখানেই থাকবেন প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাই ।
এদিকে স্বরূপের গ্রেফতারির পর নিউ আলিপুর থানার সামনে বিক্ষোভ চলছে। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। স্বরূপ বিশ্বাস এর লোকজনের সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের হাতাহাতি হয় বলে খবর ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে টেলিভিশন ও বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত একাধিক শিল্পী ও কলাকুশলীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছিল স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসার পরই তাঁকে গ্রেফতারর করা হয় বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।
স্বরূপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে টেলিভিশন শিল্পের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে স্টুডিওপাড়ায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলেও জানা যায়। অভিযোগ, সেই প্রভাব খাটিয়েই বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে অর্থ আদায় করা হতো। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার পাশাপাশি এই ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য তথ্যও সংগ্রহ করছেন।
অন্যদিকে, স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতাররিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, রাজ্যের শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে ওঠা একের পর এক অভিযোগে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অরূপ বিশ্বাস বা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্বরূপের ফেডারেশনের অস্তিত্বও মুছে দেওয়া হয়েছে।
ধৃত স্বরূপ বিশ্বাসকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁর হেফাজতের আবেদন জানাতে পারে বলে সূত্রের খবর। স্টুডিওপাড়ার শিল্পীদের কাছ থেকে ওঠা তোলাবাজির অভিযোগে এই গ্রেফতাররি নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে বিনোদন জগতে।