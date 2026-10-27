সন্তানকে হাতিয়ার করে রাজনীতি নয় ! জুঁইয়ের আক্রমণে পালটা জবাব স্বরূপের

সন্তানকে হাতিয়ার করে রাজনীতি নয় ! জুঁইয়ের আক্রমণে পালটা জবাব স্বরূপের
Swaroop Biswas: স্বরূপ বলেন, "আমার নীরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না ।" দাম্পত্য কলহ ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সন্তানদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর৷
Published : October 27, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: কলকাতা পুরনিগমের 81 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুঁই মজুমদার বিশ্বাসের আক্রমণের পালটা জবাব দিলেন তৃণমূল নেতা স্বরূপ বিশ্বাস । দিন কয়েক আগে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের উদ্দেশে আইনি হুঁশিয়ারি দিয়ে একটি বার্তা দিয়েছিলেন জুঁই । সেখানে নিজের বিবাহবিচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে স্বরূপের বিরুদ্ধে 'হুলিগানিজম'-এর অভিযোগ তোলেন তিনি । ওই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে স্বরূপ জানিয়েছেন, "আমার নীরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না ।" দাম্পত্য কলহ ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সন্তানদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও সরব হয়েছেন তিনি ।
বিতর্কের সূত্রপাত কুণাল ঘোষকে উদ্দেশ্য করে জুঁইয়ের একটি বক্তব্য ঘিরে । জুঁই জানান, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রাজনৈতিক বক্তব্যে তাঁর নাম টেনে এনে তাঁকে মানসিক ভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে । তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমার নাম বারবার ব্যবহার করে যে ব্যক্তির সঙ্গে আমাকে জড়ানো হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে । সন্তানদের হেফাজত নিয়েও আইনি লড়াই জারি রয়েছে ।"
স্বরূপের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জুঁই মন্তব্য করেন, "ওঁর হুলিগানিজম ইতিমধ্যেই আমার এবং আমার সন্তানদের জীবনকে প্রভাবিত করছে ।" তাঁর দাবি, 2019 সাল থেকেই তাঁদের সম্পর্ক কার্যত শেষ এবং 2025 সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক ঠিকানায় থাকছেন । নিজের সম্মান ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখতে দরকারে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন জুঁই ।
তাঁর এই বক্তব্যের পরেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে আসরে নামেন স্বরূপ । এতদিন ব্যক্তিগত টানাপোড়েন নিয়ে নীরব থাকা নিয়ে মুখ খুলে তিনি জানান, "আজ পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলিনি ।" কিন্তু সেই নীরবতাকে দুর্বলতা ভেবে চরিত্রহনন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে স্বরূপ লেখেন, "আমাকে ‘hooligan’ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হলে আমি তার প্রতিবাদ জানাব ।" তাঁর বক্তব্য, সমাজ অনেক সময়ই পুরুষের যন্ত্রণাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, অথচ বিচার লিঙ্গ দেখে নয়, তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত ।
স্বরূপের অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে তাঁদের দুই কন্যাসন্তান । আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে তিনি দাবি করেন । গত রবিবারের ঘটনার উল্লেখ করে স্বরূপ লেখেন, "আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, কোর্ট কমিশনারের উপস্থিতিতে একটি শপিং মলে আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি ।" বড় মেয়েকেও বাবার অজান্তে রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বরূপের বক্তব্য, "সন্তান কোনও পক্ষের সম্পত্তি নয় । সন্তান কোনও ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে কারও উপর চাপ সৃষ্টি করার হাতিয়ারও হতে পারে না ।"
পুরো ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্র দেখছেন স্বরূপ । একটি নির্দিষ্ট সময়পঞ্জি সামনে এনে তিনি জানান, মে মাসে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নতুন সরকার গঠনের পরই 28 মে জুঁইয়ের বিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে আসে । 4 জুন স্বরূপকে গ্রেফতার করা হয় এবং 17 জুন জুঁই বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেন । 17 জুলাই জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরই তিনি জানতে পারেন বড় মেয়ের স্কুল বদলের কথা । স্বরূপের সরাসরি প্রশ্ন, দাম্পত্য যদি 2019 থেকেই শেষ হয়ে থাকে, তবে তাঁর গ্রেফতারির পরেই কেন আইনি পদক্ষেপের এমন তৎপরতা ? জনসমক্ষে তাঁকে ইচ্ছাকৃত ভাবে 'খলনায়ক' বানানোর চেষ্টা চলছে বলে দাবি করে স্বরূপ জানিয়েছেন, দাম্পত্যের বিচ্ছেদ হলেও পিতৃত্বের অবসান হয় না এবং নিজের সম্মান ও সন্তানদের অধিকার রক্ষার এই লড়াই তিনি আদালতেই লড়বেন ।