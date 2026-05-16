স্বপ্নার বাড়িতে আগুন, রাজনীতিতে আসা ভুল ; বলছেন 'সোনার মেয়ে'

স্বপ্নার বাড়িতে আগুন, রাজনীতিতে আসা ভুল ; বলছেন 'সোনার মেয়ে'
তৃণমূলের এই পরাজিত প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁর পুরনো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কেউ বা কারা ৷ দমকল পৌঁছনোর আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি ৷
Published : May 16, 2026 at 8:58 AM IST
জলপাইগুড়ি, 16 মে: এশিয়াডে সোনা জয়ী তথা বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে আগুন ! তাঁর অভিযোগ, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি কোনও আত্মীয়। রাজনীতি করেন বলেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আক্ষেপ স্বপ্নার ৷ তবে পাল্টা তাঁর দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরির অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ৷
জানা গিয়েছে, শুক্রবার জলপাইগুড়ির পাতাকাটা ঘোষপাড়ায় স্বপ্না বর্মনের পুরনো বাড়িতে জ্বালানির কাঠ রাখার জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে । খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌছেন জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ ও দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা। এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ এলাকায় টহল দিচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে স্থানীয়দের একাংশ তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, স্বপ্নার দুই ভাইয়ের অত্যাচারে তাঁরা এলাকায় থাকতে পারছে না। তাঁরা নিজেরাই আগুন লাগিয়েছেন বলেও অভিযোগ করে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি স্বপ্নার দুই ভাইকে গ্রেফতার করা না হলে এলাকায় শান্তি ফিরবে না ৷
সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এনেছেন স্বপ্না বর্মন। তিনি লিখেছেন, " আগে যদি জানতাম এমনটা হবে তাহলে আমি সত্যিই আসতাম না (রাজনীতিতে)। আজকে আমার বাড়িটাও জ্বালিয়ে দিল"। রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হন স্বপ্না বর্মন। বিজেপির প্রার্থীর কাছে হেরে যান স্বপ্না ।
দাদা পবিত্র বর্মন বলেন, "আমাদের বাড়ির জ্বালানি কাঠ রাখার জায়গায় আগুল লেগেছে। আমি ও বোন আগুন নেভানোর চেস্টা করি। এরপর পুলিশ ও দমকলকে খবর দিই। এই পুরনো বাড়িতে আমার ছোট ভাই অসিত তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকত। বোন ভোটে হেরে যাবার পর আমার ভাইকে মারধোর করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে ভাই আর তার স্ত্রী এই বাড়িতে থাকত না। স্বপ্নার সঙ্গে নতুন বাড়িতে থাকত । কে বা কারা কীভাবে এই কাজ করল তা আমরা জানি না। কিছুদিন আগে আমাদের নিতুন বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাও ক্যামেরাও ভেঙে দেয় দুস্কৃতীরা ।" পবিত্রর অভিযোগ, প্রতিবেশীদের কেউ তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।
স্বপ্না বর্মন বলেন, "আমার রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে। আজ খবর পাই আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে। আমরা আগুন নেভানোর চেস্টা করি। স্থানীয় কেউ সাহায্যের জন্য আসেনি। এরা সবাই আমায় হিংসা করে। দু'দিন আগেও এই মানুষ গুলো আমার সঙ্গে ছিল ৷ হেরে যেতেই দেখলাম সেই মানুষ গুলো আর আমার পাশে নেই। রাতারাতি পাল্টে গেল।"
জলপাইগুড়ি দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক অম্বরদ্বীপ সেন বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসে স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে আগুন লেগেছে। আমরা এসে দেখি আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে। পরিত্যক্ত জায়গা জ্বালানি কাঠ থেকে আগুন লেগেছিল। তবে আমরা এসে কাজ শুরুর করার আগেই আগুন নিভে গিয়েছে ৷ "