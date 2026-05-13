বর্ষার আগেই গঙ্গার ভাঙন রোধে ব্যবস্থা ! শনিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শুভেন্দু
এই বৈঠকের আগে মালদার গঙ্গা ভাঙনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিকচক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কাছে একটি বিশেষ রিপোর্ট তলব করেছেন ৷
Published : May 13, 2026 at 6:38 PM IST
মালদা, 13 মে: দায়িত্ব নিয়েই মালদা জেলার নদী ভাঙন সমস্যার দিকে নজর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিষয়টি নিয়ে আগামী শনিবার তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করতে চলেছেন ৷
এই বৈঠকের আগে মালদার গঙ্গা ভাঙনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি মানিকচক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডলের কাছে একটি বিশেষ রিপোর্ট তলব করেছেন ৷ গৌরবাবু এই মুহূর্তে বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য কলকাতায় রয়েছেন ৷ সেই কারণে তিনি মানিকচকের দলীয় নেতৃত্বকে ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেন ৷ শুক্রবারের মধ্যেই তাঁকে ওই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে মানিকচকের বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বর্ষার আগেই জেলার ভাঙন সমস্যা মোকাবিলা করতে মুখ্যমন্ত্রীর এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন দুর্গত এলাকার মানুষজন ৷
নদী ভাঙন মালদা জেলার কাছে অভিশাপ ৷ প্রতি বছর গঙ্গা আর ফুলহরের ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঘরবাড়ি, কৃষিজমি ৷ শুধু এই দুই নদী নয়, অল্পবিস্তর ভাঙন হয় মহানন্দা, টাঙন, কালিন্দী-সহ অন্যান্য নদীতেও ৷ প্রধান দুই নদীর ভাঙনে দ্রুত কমছে জেলার আয়তন ৷ এনিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন গত মন্ত্রিসভার সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনও ৷ তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ না-করা গেলে মালদা জেলার অস্তিত্ব খুব তাড়াতাড়ি বিপন্ন হতে যাচ্ছে ৷
একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, রাজ্যের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয় ৷ এই কাজে কেন্দ্রের সহায়তা প্রয়োজন ৷ ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে তৃণমূল আমলে শুধু রাজ্য আর কেন্দ্রের দড়ি টানাটানিই হয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি ৷ কেন্দ্র দাবি করেছে, এই কাজের জন্য রাজ্যের তরফে নো অবজেকশন আর লিখিত আবেদন প্রয়োজন ৷ কিন্তু রাজ্য তা পাঠাচ্ছে না ৷ ওদিকে রাজ্য সরকার দাবি করে গিয়েছে, এই কাজে যা প্রয়োজন সবই কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছে ৷ কিন্তু কেন্দ্র কোনও কাজ করছে না ৷ এবার রাজ্যে গঠিত হয়েছে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার' ৷ এই পরিস্থিতিতে ভাঙন রোধের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কী উদ্যোগ নেয় তা দেখতেই অপেক্ষা করছে সবাই ৷
ভূতনি চরের দীপক মাহাতো জানাচ্ছেন, "বছরের পর বছর এখানে গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে ৷ আমরা বারবার ঘরবাড়ি হারিয়েছি ৷ একসময় সম্পন্ন ছিলাম ৷ এখন দিনমজুর হয়েছি ৷ সব হারিয়ে পরিবার নিয়ে বাঁধের উপর কালো প্লাস্টিকের নীচে দিন কাটাচ্ছি ৷ এতদিন ভাঙন রোধের কাজ হয়েছে শুধু বালির বস্তা দিয়ে ৷ কিন্তু বালির বাঁধ কি গঙ্গাকে আটকাতে পারে ? আমরা বারবার দাবি করেছি, পাথরের বোল্ডার বা কংক্রিট দিয়ে নদীর তলদেশ পর্যন্ত বাঁধানো হোক ৷ এই পদ্ধতি বিহারে কাজ করেছে ৷ সেখানে এখন আর গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে না ৷ কিন্তু আমাদের দাবিকে কখনই মান্যতা দেওয়া হয়নি ৷ শুধু একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে গিয়েছে ৷ এবার কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যেও বিজেপির সরকার ৷ আশা করছি, এবার দুই সরকারই সময়মতো ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেবে ৷ বর্ষার আগে সেই কাজ না-হলে আবারও মানুষকে বিপদের মুখে পড়তে হবে ৷"
বিজেপির মানিকচক মণ্ডল সভাপতি সুভাষ যাদব জানিয়েছেন, "তৃণমূলের আমলে শুধুমাত্র বর্ষার মধ্যে ভাঙন রোধের কাজ হত ৷ ভরা গঙ্গায় বালির বস্তা ফেলা হত ৷ স্রোতের টানে সেই বস্তা বয়ে যেত ৷ এভাবেই সরকারি কোটি কোটি লুট হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শুভেন্দু অধিকারী এদিকে নজর দিয়েছেন ৷ বর্ষা শুরুর আগে তিনি ভাঙন রোধের কাজ করতে চাইছেন ৷ সেই কারণে আগামী শনিবার তিনি বিশেষ বৈঠক করতে চলেছেন ৷ ওই বৈঠকে মানিকচকের বিধায়কও উপস্থিত থাকবেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গা ভাঙনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট দ্রুত তলব করেছেন ৷ আমরা ইতিমধ্যে মানিকচকের ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে এসেছি ৷ শুক্রবারের মধ্যে তার লিখিত রিপোর্ট বিধায়ককে পাঠিয়ে দেব ৷"
বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল জানান, "গত বছর গঙ্গার ভাঙনে বেশ কয়েকটি জায়গায় নদীবাঁধের ক্ষতি হয়েছে ৷ ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে এখনও অনেকে নদীবাঁধের উপর আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন ৷ এতদিন শুধু বর্ষার সময়ই ভাঙন রোধের কাজ হয়ে এসেছে ৷ তবে এবার শুখা মরশুমে অস্থায়ীভাবে সেই কাজ করার কথা হচ্ছে ৷ আশা করা যায়, এবার বর্ষায় ভাঙন এলাকার মানুষজন খানিকটা স্বস্তিতে থাকবেন ৷"