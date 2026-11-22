বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি, 72 ঘণ্টার মধ্যে জানাতে কৃষকদের বার্তা শুভেন্দু সরকারের
crop damage in rain: শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকদের সহায়তার জন্য জেলা কৃষি আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় প্রতিটি দাবির নিষ্পত্তি হয়।
Published : November 22, 2026 at 7:25 AM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: অসময়ের বৃষ্টিতে রাজ্যের বেশকিছু জেলায় চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে মাথায় হাত পড়েছে বহু কৃষকের। এমন বিপর্যয়ের মুখে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
তাঁর সরকার ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই) চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতাতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে প্রশাসন তৎপর।
মুখ্যমন্ত্রীর অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, ‘‘মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের কৃষকদের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে। সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকদের সহায়তার জন্য জেলা কৃষি আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার (PMFBY) আওতায় প্রতিটি যোগ্য দাবির যথাযথ নিষ্পত্তি হয়।’’
পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তাও জারি করা হয়েছে। দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশাসনকে তা জানানো বাধ্যতামূলক। ওই পোস্টে আরও বলা হয়েছে, ‘‘কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, ফসলের ক্ষতি হলে 72 ঘণ্টার মধ্যে ক্রপ ইনস্যুরেন্স অ্যাপ অথবা কৃষি রক্ষক পোর্টাল হেল্পলাইন 14447-এ জানান।’’
মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পাশাপাশি নবান্ন ও কৃষি দফতরও প্রশাসনিক স্তরে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকর্তার দফতর থেকে সব জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (প্রশাসন)-কে জরুরি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। গত 13 নভেম্বর জারি হওয়া ওই সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির খবর মিলেছে। এর ফলে বেশ কিছু এলাকায় ফসলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার 2023 সালের অপারেশনাল গাইডলাইনের 21.5 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। জেলা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন অবিলম্বে এলাকার কৃষকদের এই বিষয়ে সচেতন করেন। শিলাবৃষ্টি বা স্থানীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে বিমা করে থাকা কৃষকরা যাতে ঘটনার 72 ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানান, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
কৃষি দফতরের নির্দেশিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রপ ইনস্যুরেন্স অ্যাপ অথবা কৃষি রক্ষক পোর্টাল হেল্পলাইন (কেআরপিএইচ) নম্বর 14447-এ ফোন করে ক্ষতির খতিয়ান জানাতে হবে। এর পর 2023 সালের নিয়মাবলি মেনেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে।
কোনও যোগ্য কৃষক যাতে সময়ের অভাবে বা তথ্যের ঘাটতিতে বিমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকারবলে সচিব।
অসময়ের এই দুর্যোগে চাষিদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ বাড়ছিল। ঠিক সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস এবং কৃষি দফতরের তড়িঘড়ি বিজ্ঞপ্তি কৃষকদের অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। প্রশাসনের তরফে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দুর্যোগের পর 72 ঘণ্টা সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়সীমার মধ্যে অ্যাপ বা হেল্পলাইনে অভিযোগ নথিভুক্ত না করলে বিমা সংস্থাগুলির তরফে দাবি খারিজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ব্লক ও গ্রাম স্তরে কৃষি দফতরের কর্মীদের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার।
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