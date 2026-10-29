কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জট কাটাতে সচিবদের প্রতি মাসে দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
CM instructs secretaries: চিঠি আর ই-মেলে দায় সারলে চলবে না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে হবে সচিবদের ।
Published : October 29, 2026 at 3:14 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: রাজ্যে আটকে থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজে গতি আনতে এ বার প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবদের প্রতি মাসে অন্তত একবার দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে । প্রয়োজনে মাসে দু'বারও দিল্লি সফর করতে হতে পারে তাঁদের । নবান্নে বসে চিঠি কিংবা ই-মেল পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের জট কাটানোর উপরেই জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার ।
রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে নানা সমস্যা রয়েছে । কোথাও অর্থ বরাদ্দ আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ, কোথাও আবার অনুমোদন বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতায় কাজ এগোচ্ছে না । এই পরিস্থিতিতে শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বসে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ । কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে দুই সরকারের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো জরুরি । সেই লক্ষ্যেই সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবদের সরাসরি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
নির্দেশ অনুযায়ী, যে সব দফতরের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সরাসরি যোগ রয়েছে, সেই দফতরের সচিবদের নিয়মিত দিল্লি যেতে হবে । সেখানে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিব ও পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে । কোন পর্যায়ে কাজ আটকে রয়েছে, কেন অনুমোদন মিলছে না, অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কী সমস্যা রয়েছে এবং কী ভাবে দ্রুত সেই জট কাটানো সম্ভব - তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে ।
প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কিংবা কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক কাজ, কোনও ক্ষেত্রেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া এগোনো সম্ভব নয় । শুধু চিঠি পাঠিয়ে বা ই-মেল করে বসে থাকলে চলবে না। প্রয়োজন হলে বারবার যোগাযোগ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে এবং সমস্যার সমাধানের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে ।
প্রশাসনিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে টানাপোড়েন চলছে । অর্থ বরাদ্দ, অনুমোদন এবং প্রকল্পের শর্তপূরণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্যও একাধিক বার সামনে এসেছে । রাজ্যের অভিযোগ, কেন্দ্রের তরফে অর্থ বা অনুমোদন পেতে দেরি হওয়ায় কিছু প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে । অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত পূরণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ । এই পরিস্থিতিতে সরাসরি বৈঠক হলে সমস্যার নির্দিষ্ট জায়গাগুলি চিহ্নিত করা এবং সমাধানের পথ খোঁজা সহজ হতে পারে ।
এ বার শুধু দিল্লি সফর করেই দায়িত্ব শেষ করা যাবে না । বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হল, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কী পদক্ষেপ করল এবং প্রকল্পের কাজ কতটা এগোল, তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে সচিবদের । প্রয়োজনে পরবর্তী বৈঠকের মাধ্যমে বকেয়া বিষয়গুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে । অর্থাৎ, প্রকল্পের কাজ আটকে থাকলে তার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের দায়িত্বও নিতে হবে সংশ্লিষ্ট দফতরকে ।
মহাকরণ থেকে নবান্ন, প্রশাসনিক স্তরে দীর্ঘসূত্রতা ও দায়িত্ব এড়ানোর যে প্রবণতা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে, তা কাটাতেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ । কোনও প্রকল্পের কাজ আটকে থাকলে শুধু ফাইল চালাচালি করে দায় এড়ানো যাবে না । কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমস্যার নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে । প্রকল্পের অগ্রগতির পথে প্রশাসনিক বাধা থাকলে তা দ্রুত দূর করাই হবে সংশ্লিষ্ট সচিবদের অন্যতম দায়িত্ব ।
তবে নিয়মিত দিল্লি সফর এবং বৈঠকের ফলে প্রকল্পের কাজ কতটা এগোয়, তা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির সহযোগিতা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দের উপরেও । এখন দেখার, মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পর দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জট কতটা দ্রুত কাটে এবং তার সুফল রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় কি না ।